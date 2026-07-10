La FP que forma a los futuros trabajadores de la Industria Alimentaria
Un departamento que lleva 30 años siendo referente en la formación para la industria alimentaria
A. A
El IES Escultor Juan de Villanueva es el centro de referencia en Asturias para la formación profesional en Industrias Alimentarias. Con más de tres décadas de experiencia, combina tradición, innovación y una estrecha colaboración con las empresas para ofrecer una formación altamente especializada y orientada al empleo.
Su oferta formativa, única en Asturias, incluye el Ciclo Formativo de Grado Medio en Elaboración de Productos Alimenticios, el Ciclo Formativo de Grado Superior en Procesos y Calidad en la Industria Alimentaria y el Máster de Formación Profesional en Tecnología y Gestión Quesera.
La nueva Formación Profesional Dual, que industrias alimentarias ofrece en modalidad general e intensiva, permite al alumnado formarse desde el primer curso en empresas del sector, adquiriendo experiencia real y desarrollando las competencias más demandadas por la industria alimentaria. Esta conexión directa con el tejido empresarial se traduce en elevados índices de inserción laboral y en excelentes oportunidades profesionales.
El centro dispone de instalaciones que reproducen entornos industriales reales: planta piloto de lácteos y quesería, industria cárnica, llagar, aula tecnológica para conservas y productos de panadería y pastelería, además de laboratorios de análisis fisicoquímico, microbiológico y biotecnológico.
La dimensión internacional de la formación se refuerza a través del programa Erasmus+ y de la red europea EUROPEL, que ofrece al alumnado experiencias formativas y profesionales en distintos países europeos.
El centro te invita a formarte hoy en una profesión con futuro. La industria alimentaria te espera.
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