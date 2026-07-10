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La FP que forma a los futuros trabajadores de la Industria Alimentaria

Un departamento que lleva 30 años siendo referente en la formación para la industria alimentaria

Una alumna en la cuba

Una alumna en la cuba / Cedidas a LNE

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A. A

El IES Escultor Juan de Villanueva es el centro de referencia en Asturias para la formación profesional en Industrias Alimentarias. Con más de tres décadas de experiencia, combina tradición, innovación y una estrecha colaboración con las empresas para ofrecer una formación altamente especializada y orientada al empleo.

Su oferta formativa, única en Asturias, incluye el Ciclo Formativo de Grado Medio en Elaboración de Productos Alimenticios, el Ciclo Formativo de Grado Superior en Procesos y Calidad en la Industria Alimentaria y el Máster de Formación Profesional en Tecnología y Gestión Quesera.

Dos de las alumnas del IES Escultor Juan de Villanueva, en el microscopio

Dos de las alumnas del IES Escultor Juan de Villanueva, en el microscopio / Cedida a LNE

La nueva Formación Profesional Dual, que industrias alimentarias ofrece en modalidad general e intensiva, permite al alumnado formarse desde el primer curso en empresas del sector, adquiriendo experiencia real y desarrollando las competencias más demandadas por la industria alimentaria. Esta conexión directa con el tejido empresarial se traduce en elevados índices de inserción laboral y en excelentes oportunidades profesionales.

El centro dispone de instalaciones que reproducen entornos industriales reales: planta piloto de lácteos y quesería, industria cárnica, llagar, aula tecnológica para conservas y productos de panadería y pastelería, además de laboratorios de análisis fisicoquímico, microbiológico y biotecnológico.

La dimensión internacional de la formación se refuerza a través del programa Erasmus+ y de la red europea EUROPEL, que ofrece al alumnado experiencias formativas y profesionales en distintos países europeos.

El centro te invita a formarte hoy en una profesión con futuro. La industria alimentaria te espera.

Oferta formativa 2026-2027

Oferta formativa 2026-2027 / Cedida a LNE

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