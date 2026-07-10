Gutiérrez de la Roza, padrino de la última promoción de Derecho: "Llegáis a tiempo de la próxima revolución de la IA"

Fue un acto con sabor a despedida, pero con mucho símil futbolístico porque la misma jornada en que la última promoción de Derecho y el doble grado en ADE y Derecho despedía su etapa universitaria, la Selección Española se jugaba el pase a semifinales en el Mundial de Fútbol frente a Bélgica. El decano de la Facultad, Javier Fernández Teruelo, en su último acto antes dar el salto a la privada, como desveló LA NUEVA ESPAÑA, animó a los nuevos graduados, un centenar y medio, a «ser el maestro del pueblo de otros, porque al final de cada viaje eso es lo que merece la pena». Les aconsejó también a «no buscar aplausos comprados, ni silencios cómplices» y a cuidar de los amigos de la Universidad. La suya, dijo, fue «una aventura dura», pero también «maravillosa». Y quizá pensando en la nueva etapa que se le viene por delante , cuando el 1 de septiembre se incorpore a CUNEF Universidad, proclamó: «La vida a menudo nos cambia de fila y nos aterriza en un aeropuerto que no esperábamos. Antes se había presentado al auditorio como el nieto de un molinero cuyo padre eligió estudiar Letras y no Derecho por la cola kilométrica que había para la matrícula. «Lo logró a través de su hijo, que le encantaba la Arquitectura, pero hizo Derecho por pura obediencia, sin ninguna vocación», remató.

El padrino de la promoción, Bernardo Gutiérrez de la Roza, consejero delegado de Ontier, tampoco escatimó en consejos. Con 21 años fundó su primera empresa, importaba de China zapatillas Nike hasta que le llegó una carta certificada advirtiéndole del final de aquella cadena que había puesto en marcha. Optó por hacerse con la empresa familiar de sus abuelos, que acabó quebrando y Gutiérrez de la Roza advertido de una orden de arresto. Aquello le hizo volver la Universidad. «Fui el más feliz de mis compañeros de promoción, con 28 años, porque sabía mejor que nadie lo que me había costado», rememoró. Sobre el Derecho, una profesión forjada a través de la «ley» y el «sentido común», dijo que hoy se enfrenta al miedo a la IA pero en 2026 son un 92% de profesionales del Derecho que la usan como herramienta.«Llegáis a tiempo de liderar eso», animó a los nuevos titulados, si bien advirtió que una máquina «no puede sustituir el criterio y que la IA es una herramienta que amplifica el criterio en el Derecho pero no lo sustituye». Para los jóvenes que ahora vivirán su primera experiencia laboral arengó: «No perdáis vuestra esencia ni os traicionéis jamás. El que se conoce no tiene rival».

Autoridades en la mesa presidencial del acto fde graduación de la Facultad de Derecho. / Fernando Rodríguez

El secretario de la Universidad, Ángel Espiniella, que acudió en representación del Rector, tuvo palabras de agradecimiento para Teruelo, el decano que ha llevado Derecho a «una extraordinaria modernización» y que «supone liderar sin imponer, escuchando, dando espacio para crecer y libertad para escuchar». Para los chicos recién graduados, Espiniella aconsejó hacer uso del ‘fair play’, «y que no os saquen tarjeta roja. El «oviedista reconocido» que hay en Teruelo y el «sportinguista ejerciente» Espiniella compartieron un mensaje con mucho fondo deportivo: «Seréis jueces o árbitros en la vida, pero ponedle mucha estrategia y corazón». Y de vuelta al símil futbolístico, el secretario de la Universidad dijo: «Ya quisieran el Sporting, el Caudal, el Avilés o el Titánico ocupar posiciones en la Liga como la Universidad de Oviedo en los rankings mundiales».

Noticias relacionadas

El presidente del Principado, Adrián Barbón, por su parte, echó la vista atrás, al día en que llegó por primera vez a la Facultad de Derecho, del que se cumplirán 30 años el próximo 2027. «Formáis parte de una facultad en la liga de las mejores, sentíos orgullosos», proclamó y como Teruelo animó a mantener cerca a las amistades forjadas en la etapa universitaria. «A mí me sirvió mucho en etapas durísimas como la pandemia», concluyó. Para Barbón, en un momento en que «las autocracias y las dictaduras se imponen» toca defender «el Estado de derecho». Vosotros, dijo a los chavales, «sois los garantes de la ciencia jurídica; tened la ambición de comeros el mundo aunque vengan mal dadas».