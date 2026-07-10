La hoja de ruta para implantar la especialidad de asturiano y eonaviego: un proceso modificación de tres reales decretos y un nuevo decreto autonómico que llevará seis meses de tramitación
Superada la primera parte de la tramitación administrativa, el Gobierno de Asturias tendrá vía libre para convocar procedimientos selectivos y estabilizar al profesorado, si bien aún no se ha calculado el número de plazas que serán necesarias
C. Jiménez
La tramitación para que futura especialidad docente de asturiano y eonaviego que permitirá estabilizar al profesorado que imparte esta materia comenzará con la modificación de tres reales decretos y culminará con la publicación de otro decreto autonómico. Ese proceso se alargará no menos de seis meses, según fuentes de la Consejería de Educación, que ha dado a conocer esta mañana la hoja de ruta prevista para materializar el anuncio de este jueves de la ministra de Educación, Milagros Tolón y el presidente del Principado, Adrián Barbón
Las consejeras de Educación y Cultura, Eva Ledo y Vanessa Gutiérrez, respectivamente, mantuvieron un encuentro con la Asociación de Docentes d'Asturianu y Eonaviego/Gallego-asturiano (Adae), con Iniciativa pol Asturianu y la Xunta pola Defensa de la Llingua Asturiana, tres colectivos que llevan años reclamando la especialidad docente y mejoras para el profesorado.
En el transcurso de la reunión se explicó que el Ministerio había accedido a la creación de especialidades docentes para aquellas lenguas no oficiales que gocen de protección legal, como ocurre con el asturiano y el eonaviego. Los tres reales decretos a modificar son los que regulan los cuerpos docentes de Secundaria (de 2008), el cuerpo de maestros de Infantil y Primaria (de 2011) y el profesorado de las Escuelas Oficiales de Idiomas (de 2010).
Una vez completado el expediente de modificación, y emitido el preceptivo informe del Consejo de Estado, el proyecto se elevará a la Comisión General de Secretarios de Estado y al Consejo de Ministros para su aprobación como real decreto y su posterior publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE). El Ministerio estima que esas modificaciones podrán materializarse en un plazo de cinco o seis meses, precisaron desde el Gobierno autonómico.
Tras el cambio del marco normativo estatal, el Gobierno del Principado ya podrá iniciar la tramitación de la especialidad, a través de la elaboración de un único decreto para ambas lenguas autóctonas.
Cuando el decreto se publique en el Boletín Oficial del Principado (Bopa), el Gobierno de Asturias tendrá ya vía libre para convocar procedimientos selectivos y estabilizar al profesorado de asturiano y eonaviego, que también podrá beneficiarse de otras garantías que atañen al funcionariado de carrera en cuestiones como la movilidad o el desarrollo profesional.
Si bien en la actualidad son algo más de 300 los docentes que ejercen estas labores, no es seguro que esa sea la cifra de plazas a convocar.
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