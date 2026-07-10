Ignacio Riesgo presenta su libro "La sanidad al desnudo": “Lo importante es que el paciente pueda elegir”

"Lo importante es que el paciente pueda elegir y haya competencia”, afirmó el médico y consultor ovetense Ignacio Riesgo en la presentación de su nuevo libro, “La sanidad al desnudo. Por una reforma integral del sistema sanitario”, que tuvo lugar ayer jueves en la sede de la Fundación Abante, en Madrid.

“O se rompe la lógica del monopolio público, dando libertad al paciente, o es muy difícil que se avance en eficiencia", puntualizó el doctor Riesgo ante un auditorio conformado por protagonistas destacados de la sanidad pública y privada, entre ellos la consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute; Juan Abarca Cidón, presidente de HM Hospitales; o Alejandro Braña, expresidente del Colegio de Médicos de Asturias.

Especialista en anatomía patológica, Ignacio Riesgo dirigió el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), donde ejecutó la fusión de la Residencia Sanitaria, el Hospital General y el Instituto Nacional de Silicosis en un solo centro sanitario. Desde 1995, se dedica a la consultoría en salud, temática que ha plasmado en varios libros.

Durante la presentación de ayer, mantuvo una conversación-entrevista con Santiago Satrústegui, presidente de Abante. El experto ovetense indicó que su nuevo libro aspira a “incorporar al debate sanitario ciertos elementos que están ausentes del mismo”, entre ellos “la necesidad de introducir incentivos explícitos y bien diseñados” o “la medición de la productividad”.

Reformas y dinero

La apuesta por una revisión profunda del Sistema Nacional de Salud ya había sido planteada por Ignacio Riesgo en una entrevista reciente con LA NUEVA ESPAÑA. “Meter más recursos, más dinero, sin modificar el régimen de gestión sería, en términos coloquiales, como echar más gasolina a un motor gripado”, aseveró en aquella conversación.

Ahora, con su nueva obra, Ignacio Riesgo renueva su propuesta de “una reforma sostenible” de la arquitectura sanitaria pública en la que, sin embargo, se preserven “las características esenciales del Sistema Nacional de Salud, o sea, la financiación pública vía impuestos, la cobertura universal y la gestión descentralizada”.

A juicio del autor de “La sanidad al desnudo”, la sanidad privada es “un potencial aliado del sistema público”, y la articulación entre ambos debe llevarse a cabo “implicando al sector privado en el servicio público, ya que este servicio público no debe ser dado solamente por el sistema público”.

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