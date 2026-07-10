IU presentará una proposición de Ley para expropiar el taller de Barros y garantizar la fábrica de blindados de Indra

El grupo parlamentario Convocatoria por Asturies (IU-Más País-IAS) presentará una proposición de Ley en la Junta General del Principado para la expropiación forzosa del taller de Duro Felguera en Barros, previa declaración de utilidad pública, con el fin de que Indra puede instalar allí su segunda fábrica de vehículos blindados tras la de Gijón. "Es una oportunidad que Langreo y Asturias no pueden dejar pasar", destacaron María José Miranda, secretaria de Organización de IU de Asturias, y José Antonio Cases, concejal de Urbanismo y Medio Ambiente, Empleo, Promoción Económica y Comercio del Ayuntamiento de Langreo.

Miranda destacó que la vía que proponen para desatascar el proyecto "estratégico" de Indra "es similar al que en su día se hizo para facilitar la llegada de DuPont a Asturias" y que esa proposición, si los grupos en la Junta lo acuerdan, podría aprobarse "antes de que acabe el mes". Miranda espera "el apoyo" de los socios del Gobierno del PSOE. "Si hay un barullu de mil demonios en el tema de Indra, es el momento de poner orden", señaló la dirigente de IU en relación a las declaraciones de Barbón sobre los diferentes proyectos que maneja Indra en diferentes comunidades.

José Antonio Cases señaló que el proyecto de Indra para el taller de Barros corre peligro (Indra baraja como alternativa la localidad gallega de As Pontes al no llegar a un acuerdo con Duro para la adquisición) y que es necesaria "celeridad, claridad e implicación política al máximo nivel" porque el plan de la multinacional de la defensa para Barros "es creíble, tractor y estratégico para Asturias, al crear un corredor de la defensa Gijón-Langreo".

La Ley que propone IU, señaló Cases, "daría oportunidad a Indra, en el caso de que no haya acuerdo inmediato con Duro Felguera, a utilizar las naves de Barros en muy breve plazo". La Ley se estructura en trece artículos, dos disposiciones adicionales, una disposición derogatoria y dos disposiciones finales. El articulado regula sucesivamente el objeto y la finalidad de la norma, que es la adquisición forzosa del taller de Barros; la declaración de utilidad pública e interés social; la Administración expropiante y la entidad beneficiaria; la delimitación del objeto de expropiación y la necesidad de ocupación; la urgente ocupación; el procedimiento y las personas interesadas; la determinación y pago del justiprecio; las cargas, garantías tributarias y consignación; la salvaguarda del plan de reestructuración de Duro Felguera homologado por el juez; la adquisición e inscripción registral; las obligaciones de la beneficiaria; la reversión; y la compatibilidad con la legislación sectorial. Las disposiciones adicionales ordenan la cooperación interadministrativa y preservan expresamente la tutela judicial; la disposición final primera habilita al Consejo de Gobierno para la tramitación del expediente y la aprobación de la relación individualizada de bienes y derechos afectados; la disposición final segunda fija la entrada en vigor.

Según Cases, la propuesta es "compatible" con el Plan de Reestructuración de Duro Pelguera y únicamente acelera la venta de sus activos. "Esta iniciativa no va contra los intereses de Duro Felguera. Las naves de Barros llevan mas de 15 años sin ningún tipo de actividad, no existe plan industrial para ella y el plan de reestructuracióin contempla la monetización de los activos no estratégicos, que se realizaría en un procedimiento legal con todas las garantías jurídicas", señáló el concejal de Urbanismo de Langreo, que aseguró que "es una propuesta coherente con los intereses de Duro Felguera".