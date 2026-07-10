Los médicos asturianos que opten por trabajar a turnos no podrán hacer guardias, advierte la Consejería de Salud

Los médicos asturianos de la sanidad pública están viendo ampliadas sus posibilidades de elegir un horario de trabajo acorde a sus preferencias, a sus necesidades de conciliación o incluso a sus planes de compatibilizar con la medicina privada. Sin embargo, cada régimen de trabajo tendrá sus limitaciones. Y la más importante es que el trabajo a turnos (nueva opción que se habilitará en breve) será incompatible con la realización de guardias, que son un ingrediente clave en las nóminas de los facultativos.

“O se trabaja a turnos o se trabaja con mañanas y guardias”, aclaró ayer, a preguntas de este periódico, un portavoz autorizado de la Consejería de Salud. Según la Administración sanitaria, los que se ha acordado con los sindicatos del sector es “buscar nuevos modelos de trabajo que facilitan la conciliación y la flexibilidad laboral”.

Sobre esta premisa, cada modelo organizativo tiene sus ventajas y sus inconvenientes. En el caso de la nueva posibilidad de realizar turnos de doce horas, la ventaja estriba en que permite concentrar la jornada semanal en tres o cuatro días, un modelo que puede ser apetecible para los profesionales que trabajan en los hospitales de las alas de Asturias. Sin embargo, quienes opten por este sistema no podrán realizar y cobrar guardias.

Un modelo poco aplicable por escasez de efectivos

En el momento actual, en la sanidad pública asturiana trabajan a turnos los médicos de las UVIS móviles (SAMU). En los servicios de urgencias hospitalarias, paradigma de un cierto cajón de sastre, conviven facultativos que funcionan a turnos con otros que realizan guardias.

Ambos sistemas retribuyen y organizan formas distintas de prestación de servicios. El personal sometido a turnicidad tiene su jornada ordinaria distribuida en turnos rotatorios, incluidos, en su caso, los nocturnos y festivos. Por el contrario, el personal con régimen de guardias desarrolla normalmente una jornada ordinaria fija, complementada con guardias para asegurar la cobertura asistencial fuera del horario ordinario. La realización de turnos acarrea el derecho a determinados pluses de turnicidad y nocturnidad que incrementan la remuneración. A cambio, imposibilita hacer guardias y la correspondiente retribución.

El trabajo en módulos de doce horas parece ser el preferido por algunos responsables del Sindicato Médicos del Sespa (SIMES). Sin embargo, tanto los dirigentes del SIMES como los del Sindicato Médico de Asturias (SIMPA) coinciden en diagnosticar que este régimen de trabajo no es aplicable en la mayor parte del sistema sanitario regional “por falta de médicos”.

Solapes y ponderaciones de jornada

De otro lado, ayer fueron aprobadas las medidas de mejoras retributivas pactadas por el Servicio de Salud del Principado (Sespa) con todas las organizaciones sindicales. La implantación de las medidas previstas en los acuerdos alcanzados supondrá un coste económico elevado para la Administración. Un elemento relevante, y con fuerte impacto económico, es la mejora de las condiciones de trabajo y retributivas del personal que hace turno rotatorio, un colectivo muy numeroso de profesionales.

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Según las fuentes consultadas por LA NUEVA ESPAÑA, las medidas con mayor repercusión presupuestaria son las relativas al solape de jornada y a la ponderación de la jornada, ya que ambas reivindicaciones históricas implican ampliaciones de plantillas para optimizar aliviar la carga de los sanitarios que trabajan a turnos.