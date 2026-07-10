New El Corte Inglés patrocina por segundo año consecutivo Boombastic Winamax con pulseración preferente en los centros de Asturias
El festival, que se celebrará del 16 al 18 de julio en Asturias, contará por segundo año consecutivo con New El Corte Inglés como patrocinador y punto de venta de entradas
Los asistentes podrán recoger sus pulseras de manera anticipada en los centros de El Corte Inglés en Oviedo, Gijón y Avilés del 13 al 16 de julio
El concepto New, protagonista del escenario Pop Stelar, se dirige a la Gen Z que reescribe los códigos de cosmética, moda, cultura, tecnología y deporte. New El Corte Inglés engloba las marcas y los productos que acompañan a esta generación
L. L.
New El Corte Inglés patrocina por segundo año consecutivo el festival Boombastic Winamax, que tendrá lugar en Llanera (Asturias) del 16 al 18 de julio. Con esta iniciativa El Corte Inglés se refuerza en su objetivo de vincularse con aquellos festivales que conectan con la Generación Z y reafirma además su compromiso con la cultura.
Los centros de El Corte Inglés en Oviedo, Gijón y Avilés acogerán del 13 al 16 de julio la pulseración preferente de las personas que hayan adquirido un abono, pudiendo recoger sus pulseras cashless para acceder al festival.
Fechas, ubicación y horarios de los puntos de pulseración en El Corte Inglés:
- Oviedo
- El Corte Inglés – Salesas, pasarela, planta 1ª.
- Gijón
- El Corte Inglés, moda y accesorios, planta baja.
- Avilés
- El Corte Inglés, Moda Joven, planta 1ª.
Horarios
- Del lunes 13 al miércoles 15 de julio, de 11.00 a 21.00 h
- Jueves 16 de julio, de 11.00 a 14.00 h
En el festival, New El Corte Inglés, que engloba a las marcas y productos que rodean a la generación Z, tendrá presencia en el escenario Pop Stelar que acogerá las actuaciones de artistas como Chanel, Funzo, Barry B, Hey Kid, Iñigo Quintero, Mafalda, Pole, Samuraii o Sofia Ellar.
Sobre el Festival
Boombastic Winamax, el festival más multitudinario de Asturias con aforos superiores a 60.000 personas en ediciones anteriores, está estrechamente vinculado a la Generación Z. Su posicionamiento encaja así a la perfección con New El Corte Inglés, un concepto enfocado precisamente en esa generación que reescribe los códigos de la cosmética, la moda, la cultura, la tecnología y el deporte. Esta acción refuerza además el compromiso de El Corte Inglés con la cultura.
Este año, el evento asturiano se reinventa con la creación de diez “mundos”, cada uno de ellos representado por un escenario de temática diferente que acogerá las actuaciones del cartel: Bresh World, Casino, Planeta Perreo, Pop Stelar, Secret Club, Spider Planet, Summer City Stage, The Sun, The Vibes y Urban Rave. María Becerra, D. Valentino, Easy Kid, Grecas o Lewis Potter son algunos de los artistas que forman parte del festival y actuarán los distintos escenarios temáticos.
Las entradas se pueden adquirir a través de El Corte Inglés, tanto en tienda como en web y app.
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