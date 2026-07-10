El reconocimiento a la industria láctea asturiana: dos quesos de Reny Picot, entre los tres mejores españoles

La compañía naviega Industrias Lácteas Asturianas (Ilas), propietaria de la marca Reny Picot, ha logrado que dos de sus quesos hayan sido elegidos entre los tres mejores quesos españoles en la última edición de los International Cheese & Dairy Awards, uno de los certámenes internacionales de referencia en el sector.

El queso Señorío de Montelarreina Gran Reserva, 100% puro de oveja, ha sido elegido "Mejor Queso Español" en la edición 2026 de los International Cheese & Dairy Awards, celebrados en Reino Unido. "Este reconocimiento supone un importante aval a la calidad, el sabor y la personalidad del Señorío de Montelarreina, que ha conseguido destacar ante un jurado internacional en una competición que reúne cada año a productores, marcas y maestros queseros de distintos países", destacaron fuentes de Industrias Lácteas Asturianas.

Además, la compañía ha celebrado también el reconocimiento obtenido por Carvel Semicurado, un queso elaborados con leche de vaca, cabra y oveja, que ha sido galardonado con la medalla como "Tercer Mejor Queso Español", resaltando así la marca Reny Picot en los quesos españoles mejor valorados en esta edición del concurso.

Los International Cheese & Dairy Awards 2026 se celebraron los días 24 y 25 de junio en el Staffordshire County Showground, en Stafford, Reino Unido, dentro de un encuentro anual que reconoce la excelencia, la innovación y la calidad en el ámbito internacional del queso y los productos lácteos. "El doble reconocimiento obtenido por el Señorío de Montelarreina Gran Reserva y por Calvel Semicurado refuerza la trayectoria de Reny Picot y su apuesta por productos con identidad propia, elaborados con cuidado y orientados a conquistar tanto al consumidor nacional como al mercado internacional", afirmaron fuentes de Industrias Lácteas Asturianas, que añadieron que este nuevo reconocimiento internacional se suma a la ya amplia trayectoria de premios obtenidos por la marca Reny Picot en certámenes nacionales e internacionales, lo que la sitúa como una de las grandes referencias del queso español.

La fábrica

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Industrias Lácteas Asturianas fabrica el galardonado Señorío de Montelarreina Gran Reserva en las instalaciones de su filial Lácteas Castellano Leonesas, ubicadas en la localidad de Fresno de la Ribera, en Zamora. En esta fábrica adquirida a la cooperativa danesa Arla Foods se elaboran diferentes variedades, desde queso fresco a quesos de maduración de alta gama. La planta está situada en el corazón de Castilla, en una privilegiada zona de abundante ganado ovino de especialización lechera.