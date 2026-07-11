Agenda: qué hacer en Asturias hoy sábado 11 de julio de 2026

Oviedo

El Primer Peregrino

La plaza de la Catedral acogerá un amplio programa de actividades para todos los públicos. De 12.00 a 14.00 h tendrá lugar una visita teatralizada y el mercado medieval permanecerá abierto de 12.00 a 21.00 horas. Los recreadores ofrecerán sus talleres divulgativos: de 12.00 a 12.30 «Moda en la alta Edad Media»; de 12.30 a 13.00, «Higiene y belleza en la Alta Edad Media»; y de 13.00 a 13:.00 h, «Medicina y salud en la Edad Media». Para el público infantil y familiar se organizarán los «Juegos Tradicionales» de la mano de Verde y Azul, junto al taller «Pequeños Peregrinos» a cargo de Birmania IC, ambos de 12.00 a 14.00, con una segunda sesión de juegos tradicionales, con Verde y Azul, de 16.30 a 17.30. En el apartado musical, Up Sala Medieval ofrecerá un concierto de 13.00 a 1400 horas, al que seguirá una nueva visita teatralizada de 17.00 a 19.00. El teatro infantil llegará de la mano de Iluna Producciones con «El lápiz mágico», de 17.45 a 18.45 horas. La Escuela de Esgrima Medieval propondrá una exhibición y taller familiar de esgrima medieval de 19.00 a 21.00 horas. La jornada culminará con la gran representación teatral, a cargo de Birmania IC, de 22.00 a 23.00 horas.

Ciclo de cine al aire libre en Bueño

La Asociación Cultural de Bueño inaugura el «XVIII Ciclo de cine al aire libre de Bueño», dedicado en esta edición a rendir homenaje a María Rubín. La jornada arranca a las 12.30 horas con una rueda de prensa en la que participan María Rubín, responsable del cine español en Movistar Plus, junto a autoridades municipales y otros invitados, tras la cual se ofrecerá una visita guiada a las exposiciones del Palacio y de la CAB. A las 19.00 horas, la CAB acogerá el acto central del homenaje a María Rubín, con un coloquio en el que intervendrán, además de autoridades y medios de comunicación, la actriz, directora de casting y diseñadora de vestuario Maite Capín y el productor y director de audiovisuales Manuel García Postigo. A las 20.30 horas está prevista una espicha y la jornada se cerrará a las 22.15 horas con la proyección del documental «Perlora desde 1954», presentado por su director, Manuel García Postigo. La organización ha indicado que, en caso de malas condiciones climatológicas, todos los actos y proyecciones se trasladarán al auditorio cubierto de la CAB. Entrada libre.

Folclore en la calle

De 11.30 a 14.30 horas, la asociación de baile La Xordia amenizará el mercado de La Corredoria, mientras que en el casco antiguo actuará la agrupación folclórica Xuno de San Claudio. Por la tarde, de 17.00 a 20.00 horas, la banda de gaitas El Carbayón pondrá música al casco antiguo.

AMA – VII Escuela de pensamiento feminista

El centro cultural Kuivi (C. de Almacenes Industriales, 40) acoge hasta el domingo 12de julio la 7ª edición de la Escuela de Pensamiento Feminista de AMA Asturies, pasarán ponentes del ámbito local hasta el internacional Cada día a las 17.00_horas. Acceso libre.

Jornadas Gastronómicas de los Tortos del Camino 2026

Del viernes 3 al domingo 12 de julio se celebran las Jornadas Gastronómicas de los Tortos del Camino, una cita en la que los establecimientos participantes ofrecen durante diez días elaboraciones originales con el torto como protagonista. Cada local diseña libremente su propuesta culinaria, eligiendo la receta, los ingredientes, el acompañamiento y el maridaje que considere más adecuado, así como el precio de venta. La iniciativa invita a descubrir distintas reinterpretaciones de uno de los productos más representativos de la gastronomía asturiana.

Gijón

Concierto de «Hombres G» en el parque Hermanos Castro

En el parque de los Hermanos Castro, hoy cita con el WAY! Festival que va unido al Gijón Life. A partir de las 18.15 horas empezará a sonar la música con «Las Petunias», seguido de Mateo Eraña (19.25 horas), de «Carolina Durante» (20.40), «Hombres G» (22.20 horas) y «Siloé» (00.30). Entre pases sonarán las propuestas de las DJ «Las hijas de Chimo Bayo».

El Carmen de Llantones

Hoy comienzan las fiestas de El Carmen en Llantones, con la fiesta del marisco a partir de las 21.30 horas, y la amenización musical del Grupo Da Silva a partir de las 23.00 horas.

Teatro Jovellanos

Hoy en el Teatro gijonés se podrá asistir a la tercera edición del proyecto musical «Gijón del Aria Mía», bajo la dirección musical de la Filarmónica del Norte de España a cargo del maestro Sergio Vázquez, con los líricos internacionales Marcelo Puente (tenor) y la soprano María Zapata, que junto con los coros Mixto Peñasanta Ramón Prada y la Coral Polifónica de Arriondas, completan una producción de más de ciento cincuenta personas. Se trata de un evento gastronómico-musical ya que habrá un cóctel-cena en el Café Dindurra a partir de las 20.00 horas, con la gala lírica que comenzará a las 21.30 horas.

Música en el Jardín Botánico

Hoy comienzan los conciertos de julio de La Terraza del Botánico, La Terraza del Botánico, de 22.00 a 23.59 horas. El telón lo sube hoy la banda «Maraya Zideco», liderada por la asturiana María Álvarez, con su particular visión del blues y del zydeco (música del sur de EE.UU. que combina la tradición musical cajún y elementos del blues) a través del sonido de su acordeón.

Mercado en la plaza Mayor

Este fin de semana habrá cita con el Mercado Artesano y Ecológico en la Plaza Mayor, con artesanía y gastronomía tradicional y ecológica. El horario es de 11.00 a 15.00 horas y 17.00 a 21.00

Semana Negra

A las 17.00 horas abre el recinto de la Semana Negra en el entorno de la playa del Arbeyal y se pueden ver las exposiciones «Trabajar cansa», en la carpa Expo-Cómic y las fotografías de Victoria Iglesaias en la carpa del Encuentro. Además, en esta última carpa se sucederán las siguientes actividades: presentaciones de «Lo que no se ve», de Cristina Fernández Cubas (18 horas); «La mejor edad», de Luis García Montero, con Juan Cruz (18.30); una charla sobre «La memoria dialogada». Con Pedro de Silva, César Iglesias y Vanessa Gutiérrez, y donde se regalará el libro «Una semana muy negra», de Pedro de Silva (19.00); una charla con Élmer Mendoza (20.00), y la presentación de «El llibru futuru», de Xuan Bello. A las 22.00 habrá momento para el cine con «La libertad de los presos políticos tuvo nombre de mujer», de Emilio Asensio, con guión de José Luis Fernández. Con Maithe García y Luz María Rodríguez Luque, organizada por la Fundación Juan Muñiz Zapico. A medianoche habrá velada poética con Luis García Montero, Fernando Beltrán y Aroa Moreno Durán. En el Espacio A Quemarropa, a las 18.00 horas se presenta «Vallekas 2084», de Alejandro M. Gallo; a las 18.30 «Matar al comisario», de Iñaki Echeverria, Jorge Consiglio y Paula Brecciaroli, con presencia de Iñaki Echeverría y Norman Fernández; a las 19.00 será el momento del aula «Memoria e identidad en la cultura pop: de Eurovisión a la Super Bowl». Con Bárbara Barreiro León (Universidad de Aberdeen). A las 20.00 presentación de «Inolvidables», de Juan Cruz; a las 20.30 «El rostro del mal», de Juan Enrique Soto; a las 21.00 horas presentación-recital: «Ángulu ciegu», con Ricardo Candás, Héctor Fernández, José Ángel Gayol y Héctor Pérez Iglesias. A las 22.00 horas, cine con «Custodia compartida» y «Dueños del mal», de Marino Franco, con Marino Franco, Tácito Suárez y Salomé García Álvarez. Y en la Carpa de la Palabra a las 18.00 horas habrá una mesa redonda sobre «Proyecto Pura Tomás. Exilio y acción política», con Patricia Menéndez y Alfonso Zapico; a las 19,00 horas, presentación de «Tormenta de polvo fino», de Carlos Fortea; a las 19.30, «Bacon», de Annika Brunke y a las 20.00 horas, «Casilla vacía», de Santiago Mazarrasa; a las 20.30 horas «La vida corriendo hermosa hacia los desagües», de Carlos Barral; a las 21.00 «La hora de la fuga», de Graziella Moreno; a las 21.30 horas «El mercado de las almas», de Nohelia Alfonso.

Museo Evaristo Valle

Hoy se celebra el 153 aniversario del nacimiento de Evaristo Valle y su museo de Somió lo vive con música de cámara a cargo de Sofía Raichenko, piano; Albert Skuratov y Pedro Ordieres, violines; David Abrahamyan, viola y Pelayo Cuéllar, violonchelo, que interpretarán un programa de Dmitri Shostakóvich (1906-1975): Quinteto para piano y cuerdas en Sol menor, Op. 57. En la primera parte habrá una sorpresa de aniversario. Será a las 20.30 horas.

Avilés y comarca

Rallye Histórico de Avilés

El 50.º Rallye Histórico de Avilés vive su jornada final con salida del primer participante a las 8.30 horas desde la plaza de España. La llegada está prevista a las 19.50 horas y la entrega de trofeos será a las 21.00 horas.

Patinaje en Versalles

El colegio público de Versalles acoge, de 12.00 a 14.00 horas, una nueva sesión de «Patio Patín», una propuesta deportiva, educativa y lúdica para niños y niñas centrada en el patinaje, la convivencia y el uso positivo del tiempo libre.

Música en Palacio Valdés

El Veranín de ART Street lleva a la calle Palacio Valdés, a las 13.30 horas, una sesión vermú con las «Belekate», la girlband avilesina que ofrece versiones acústicas que van del pop-rock ochentero a la música actual.

Mercado en Las Vegas

Mercado semanal en Las Vegas (Corvera). Hay puestos de ropa y alimentación en el entorno de la calle Rubén Darío y el parque Europa, en horario de 9.00 a 14.00 horas.

Gigantes de Acero

La Bienal Climática propone, de 19.00 a 20.30 horas, el itinerario «Derivas de la Cartografía Crítica: Patrimonio industrial | Gigantes de acero», con salida del Hospitalillo de Ensidesa, en la avenida de Gijón, para recorrer vestigios del antiguo complejo siderúrgico.

Paseos por la ría

El puerto deportivo ofrece paseos en barco por la ría de Avilés, con salidas a las 12.00, 13.15, 17.00, 18.05 y 19.10 horas. Los viajes con visita al Espacio PORTUS salen a las 10.30, 11.30, 16.30 y 18.30 horas.

Patios abiertos

Los colegios El Quirinal y Versalles abren sus patios de 15.30 a 21.30 horas para favorecer las prácticas deportivas, el ocio saludable y la convivencia vecinal. La iniciativa funciona de lunes a viernes no festivos durante los meses de julio y agosto.

Caminata saludable

El Centro de Mayores de Las Meanas organiza una caminata saludable abierta a todo el mundo. La salida será a las 10.30 horas y el recorrido previsto discurre por la senda de Perlora a Xivares.

Cómic y ciencia

La Sala de Cómic de Avilés, en la plaza de Camposagrado, mantiene abierta la exposición «La ciencia de Mortadelo y Filemón. Crónicas disparatadas de la investigación en España». Puede visitarse de 10.30 a 13.30 y de 16.00 a 20.00 horas.

Las Cuencas

Concurso nacional de charangas de Sotrondio

Es una de las fiestas del verano. Se trata del Concurso nacional de charangas que tiene lugar Sotrondio está en fiestas. La jornada comienza a las 11.00 horas con un pasacalles, mientras que al mediodía tendrá lugar la presentación del certamen, a cargo de Pedro Durán y Nerea Vázquez. Desde las 12.30 comenzarán las actuaciones de las seis charangas participantes. Por la tarde, desde las 15.30 horas, la comida popular. A las 17.00 horas tendrá lugar el concierto de «Insolentes» y desde las 18.30 horas, un pasabares por la localidad con las charangas. A las 21.30 horas tendrá lugar la entrega de premios.

Cerveza en Tolivia (Laviana)

La localidad lavianesa de Tolivia acoge este sábado el Tolivia Fest, un certamen dedicado a la cerveza artesana. Un total de 26 cervecerías artesanas se repartirán por las calles, plazas, hórreos y paneras de del pueblo. Los puestos abrirán a las 12.00 horas. La mañana estará animada por la charanga «Los Pelagatos». Por la noche, a las 21.30 horas, habrá conciertos primero con el grupo de rock lavianés «Trujas», a continuación será el turno del grupo «Look out» y el fin de fiesta lo pondrá el DJ «Vas bailar».

Fiesta de La Teyerona en Mieres

El monte mierense de La Teyerona acoge este sábado la primera jornada de romería. El evento arrancará a las 10.30 horas con el mercado artesano. Tras la comida, habrá una carrera de cintas a caballo (17.00 horas) y la verbena amenizada por el Dúo Reflejos (19.00 horas).

Exposición sobre el mundo de la gaita en Moreda (Aller)

«Presente y pasáu de la gaita n’Ayer» es el título de la exposición que hasta el 22 de julio puede verse en el Centro Cultural de Moreda (Aller). El horario de visita es de 11.00 a 14.00 horas. Organiza la Banda Gaites «El Gumial».

Muestra fotográfica de Karolina Jonderko en el hospital del Nalón

La sala de exposiciones del Hospital Valle del Nalón (Riaño, Langreo) acoge hasta el 15 de julio una muestra titulada «Gentes del carbón. Silesia», con imágenes de la fotógrafa polaca Karolina Jonderko. Organiza la tertulia Encuentros y la Asociación Asemeyando.

Centro

Fiesta Sacramental en Villavaler (Pravia)

Villavaler (Pravia) celebra su Sacramental. A las 12.00 horas habrá misa solemne cantada por el coro de Oviñana y, a continuación, procesión acompañada de gaita y tambor. A las 13.30 horas comenzará el vermú musical y pincheo a cargo del dúo «Encanto». A las 21.30 horas se repartirá el bollo preñao y casadiellas, gratis para los socios (6 euros para el resto) y desde las 19.30 habrá romería y verbena con «Encanto» y «Clave de Ro».

Arboleya (Cabranes) celebra la subida de la Virgen del Rosario

Arboleya (Cabranes) celebra la subida de la Virgen del Rosario al encuentro con la Velillina de Arboleya, acompañada de gaita y tambor con Llara y Pelayo Rubio. La salida será a las 16.00 horas desde la iglesia de San Julián de Viñón. A las 18.00, encuentro de las vírgenes bajo el arco floral en la plaza del Carmen; a las 19.00, novena; y a las 19.15, concurso de tortillas. La jornada continuará con pincheo, actuación de Luisma y el grupo «Duende», reconocimiento al paisano o paisana del año y fuegos artificiales.

Fiestas en Villamarcel (Quirós)

Villamarcel (Quirós) celebra las fiestas del Carmen.Hoy habrá verbena amenizada por Pamela y Agustín y David Payares.

Itinerarios ornitológicos por la ría de Villaviciosa

Todos los sábados, de 10.30 a 13.30 horas, el Centro de Interpretación de la Reserva Natural Parcial de la Ría de Villaviciosa organiza unos itinerarios ornitológicos por la Reserva Natural Parcial de la Ría de Villaviciosa con salida desde el Centro de Interpretación del Puntal. La actividad es gratuita, pero con plazas limitadas. Es necesaria la inscripción en info@rednaturaldeasturias.es.

«Tierra y Sal», obras de Catalina Delmiro y Carmen Prendes en Candás (Carreño)

El Centro de Escultura de Candás Museo Antón acoge «Tierra y Sal», una exposición con obras de Catalina Delmiro y Carmen Prendes. La muestra puede visitarse hasta al 12 de julio de 2026. Horario del Museo: de martes a domingo, de 12 a 14 horas y de 18 a 21 horas.

Visitas culturales en Santo Adriano

El colectivo «La Ponte-Ecomuséu» organiza a las 11.00 horas una visita guiada a la iglesia prerrománica de Tuñón y el itinerario «Viaje a los orígenes del Arte», con visita a la cueva del Conde y al Abrigo de Santo Adriano, a las 12.00 horas. Es imprescindible la reserva previa en el teléfono 985761403.

Parque de la Prehistoria de Teverga

Es un equipamiento cultural que tiene como objetivo dar a conocer el arte del Paleolítico Superior en Europa. El Parque de la Prehistoria abre todos los días, de 10.30 a 19.00 horas..

Museo Etnográfico y de Historia de Grado

El palacio Fontela de Grado es la sede del Museo Etnográfico y de Historia de Grado, que acoge las colecciones «Villa ya mercáu»; «Historia de la fotografía», de Corsino Fernández, y «Acordeones», de Felipe Rubial. La visita, con entrada libre y gratuita, puede realizarse, de miércoles a viernes, de 10.00 a 15.00; sábados, de 11.00 a 17.00 horas, y domingos, de 11.00 a 13.00 horas. Posibilidad de visitas guiadas para grupos en otro horario reservando en el teléfono 636909088. La sede de La Cardosa, s/n, dedicada a la cultura tradicional y a la colección de la Guerra Civil, abre los miércoles de 16.00 a 18.30 horas.

Oriente

Fiestas en Bores (Peñamellera Baja)

Bores (Peñamellera Baja) celebra las fiestas de Santa Catalina y el Carmen. Hoy abre el bar a las 11.00 horas, habrá pasacalles con la banda de gaitas «Los Trasgos», misa solemne, sesión vermú, torneo de tute y verbena con la orquesta «Cuarta Dimensión» y DJ.

Sacramental de Meré (Llanes)

Meré (Llanes) celebra su Sacramental. El programa comenzará a las 11.00 horas con el desfile de la banda de gaitas «El Llacín». A las 11.45 será la salida del ramu desde el cementerio y, a las 12.30, misa solemne. A las 13.30 horas habrá puya del ramu y sesión vermú. Por la tarde, a las 18.30, actuará el mago Martín. A las 20.00 horas cantará Néstor Díaz y, desde las 22.00, seguirá la fiesta con DJ Cardeo y el dúo «Eleven».

Santa Lucía en Soto de Cangas (Cangas de Onís)

Soto de Cangas celebra la fiesta de Santa Lucía. A las 11.00 horas habrá pasacalles con la Bandina de los Muiles y, a las 12.00, misa seguida de procesión con ramos, acompañada por la bandina. A continuación, subasta del ramu con invitación a sidra y pincheo. Por la tarde, a las 18.00 horas, tardeo con food truck y DJ Llamedo. Desde las 23.00 horas habrá verbena con dos espacios musicales: en la carpa, grupo «Fama», Music y Fernando; y en la capilla, Noah Suárez y Llamedo.

Espacio Joven de Llanes: ocio juvenil

El Espacio Joven de Llanes es un programa municipal de ocio alternativo dirigido a público de 12 a 18 años. Funciona los viernes y fines de semana durante todo el año en el paseo de Las Marismas de 18.00 a 22.00 horas; los domingos, hasta las 20.00 horas. Dispone de dos plantas con ping-pong, futbolín, billar, consolas y juegos de mesa, entre otros recursos. El acceso es libre y gratuito, con monitores y talleres específicos cada fin de semana.

Actividades de verano en el Museo del Jurásico de Asturias

El Museo del Jurásico de Asturias programa en julio y agosto actividades para público familiar e infantil. De lunes a domingo, de 11.00 a 14.30 y de 15.30 a 18.30 horas, estará disponible la experiencia inmersiva «Misión dinotiempo». Habrá visita guiada al museo a las 11.30 horas; talleres infantiles como «¡Encuentra los restos del dinosaurio perdido!» a las 13.00; «Jugando con dinosaurios» a las 16.30; y «Un paseo entre dinosaurios» a las 17.30. Los miércoles se ofrece «Dinoaventura Cromos» y los domingos, «Operación T-Rex: salvemos el Museo». Los días 16 y 28 de julio habrá actividades sobre el eclipse solar con Allande Stars.

«Paisajes de agua y luz», pintura de José Antonio Barriuso en Ribadesella

La Casa de Cultura de Ribadesella acoge hasta el 14 de julio la exposición de pintura «Paisajes de agua y luz», de José Antonio Barriuso. La muestra puede visitarse de lunes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00 horas, y los sábados, de 12.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00 horas.

Occidente

Romería del Prao del Molín en Cangas del Narcea

El Prao del Molín, en Cangas del Narcea, acoge desde las 12.00 horas la tradicional romería que sirve como arranque de las fiestas del Carmen y La Descarga. El programa anuncia la actuación de la Banda de Gaitas y del grupo de baile de la Escuela Municipal de Música. A las 17.00 horas habrá fiesta de la espuma y, a las 19.00, concierto de «Skama la Rede».

Fiesta del Carmen en Cadavedo

Cadavedo (Valdés) celebra la fiesta del Carmen. A las 12.00 horas habrá misa en honor a la Virgen del Carmen en la iglesia parroquial y, a continuación, sesión vermú con la orquesta «Paréntesis». La jornada incluye el IV Concurso de Tortillas. De 17.00 a 19.00 horas habrá hinchables gratuitos y, a las 22.30, fiesta y verbena con «Paréntesis» y «Dorados».

Fiestas de San Lázaro en Las Campas (Castropol)

Las Campas (Castropol) celebra fiestas en honor a San Lázaro. Hoy tendrá lugar la tradicional jira campestre, con churrascada en Ferradal amenizada por DJ Marcos. Habrá aparcamiento gratuito y bar de la comisión.

Carnaval de verano en La Caridad

El parque de María Cristina, en La Caridad (El Franco), acoge el Carnaval de verano. Habrá sesión vermú y posterior tardeo con la cantante Mireya, además de hinchables, sorteos y food truck. La jornada incluye una gran costillada a la estaca, con churrasco, chorizo, ensalada, pan, postre y bebida.

Fiesta del Carmen en Trabada (Grandas de Salime)

Trabada (Grandas de Salime) celebra la fiesta del Carmen. A las 12.30 horas habrá misa solemne y, a continuación, sesión vermú con Carlos y su acordeón. La fiesta continuará durante la tarde y la noche con la música de los acordeonistas Carlos y Leticia. Durante la verbena habrá fuegos artificiales.

Fiestas de San Cristóbal en Granas, La Riestra y San Cristóbal (Villayón)

Granas, La Riestra y San Cristóbal (Villayón) celebran las fiestas en honor a San Cristóbal. A las 13.00 horas habrá misa solemne, seguida de procesión, y a continuación sesión vermú con el acordeonista Héctor. La celebración continuará con fiesta y verbena a cargo del dúo Héctor & José Rey y el dúo Impacto. Durante la noche habrá sorteos.

Mercado en Vegadeo

La capital veigueña acoge hoy su tradicional mercado semanal en la explanada del recinto ferial. Además, en el parque del Medal habrá una nueva edición del mercado de artesanía.

Visitas al mazo de Mazonovo

En Mazonovo, en Santa Eulalia de Oscos, puede visitarse un mazo del siglo XVIII activo en el siglo XXI, una excelente muestra de la industria herrera de la comarca, que hasta el siglo XIX exportaba material elaborado a Fonsagrada, Vegadeo, Castropol y otros territorios de Asturias y Galicia. El edificio de la ferrería destaca por encontrarse en un estado en el que no ha sufrido grandes modificaciones con el paso del tiempo. En él podrás forjar tu propio clavo y llevártelo de recuerdo. Viernes y sábado: de 12.00 a 14.00 y de 16.30 a 19.30 horas. Demostraciones: 12.30, 13.30, 16.30, 17.30 y 18.30. Domingo: de 11.00 a 14.00 horas. Demostraciones: 11.30, 12.30 y 13.30. Martes, miércoles y jueves, demostraciones a las 13.00 horas. La entrada cuesta 4 euros para mayores de 16 años y 2 euros para los niños de 10 a 16 años.

Covas da Andía (La Caridad)

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Declaradas monumento natural, se sitúan en un valle donde hubo una explotación aurífera de época romana (siglos I y II después de Cristo). Esos trabajos mineros dejaron a la luz galerías kársticas que, a lo largo de más de 500 millones de años, el agua había abierto en el interior de la formación calcárea. La singularidad microclimática de este espacio, ha favorecido la formación de un bosque denso. Solo se permiten visitas guiadas previa reserva llamando al teléfono 619368169, sábados y domingos, a las 12.00 y a las 16.00 horas.