Arranca la gran oportunidad de ganar hasta 10.000 euros y un coche Nissan Juke con el Gran Sorteo del Verano de LA NUEVA ESPAÑA

LA NUEVA ESPAÑA inicia mañana una nueva edición de su gran promoción estival, con sorteos todas las semanas. Y lo hace revolucionando aún más el formato. El gran sorteo de verano pondrá en juego 10.000 euros, repartidos en diez premios semanales de 1.000 euros, además de dos coches Nissan Juke.

Participar es muy sencillo, solo tienes que completar las cartillas publicadas semanalmente en el periódico –mañana domingo saldrá la primera– siendo consciente de que cada cupón diario del periódico te puede cambiar la vida.

Un total de diez semanas en las que tendrás varias oportunidades. En cada una de ellas se sortean 1.000 euros netos. Estos premios constituyen la gran novedad de esta edición: una oportunidad inédita de llevarte el alegrón del verano.

Cada domingo se publicará una nueva página-cartilla destinada al sorteo semanal, lo único que tienes que hacer es conservar la cartilla y reunir los cupones que aparecerán en el periódico de lunes a viernes. Por si fallas algún día, el sábado se publicará un cupón comodín, que podrá sustituir cualquiera de los semanales que el lector no haya podido conseguir.

Los 1.000 euros se entregarán íntegramente al ganador, dado que la retención fiscal correrá a cargo de LA NUEVA ESPAÑA. Y los nombres de los ganadores se publicarán posteriormente en el periódico y en sus canales oficiales, después de un sorteo ante notario.

Mañana vuelve así la cita con la que LA NUEVA ESPAÑA quiere premiar la fidelidad de sus lectores. Recorta la cartilla para rellenarla con tus datos e ir pegando los cupones que saldrán a partir del lunes. Cuantos más recojas, más opciones tendrás de llevarte los primeros 1.000 euros en juego. Además, hay que tener en cuenta que cada cupón equivale a 200 euros de premio, por lo que para optar a los 1.000 hay que pegar los cinco en la cartilla. En caso de que se consigan menos, el premio se calculará a razón de 200 euros por cupón.

¿Cómo ganar el dinero?

Una vez completes la cartilla y la rellenes con tus datos, puedes entregarlo en tu quiosco desde el mismo domingo y hasta el martes. También puedes mandarlo por correo a LA NUEVA ESPAÑA o depositarlo en la urna situada en la sede del diario en Oviedo hasta las 20 horas del jueves.

Y por si fuera poco… dos coches

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LA NUEVA ESPAÑA mantiene los dos momentos estelares de su sorteo, cuando se ponen en juego los dos coches Nissan Juke –5 puertas 1.0 DIG-T de 114 caballos–, puestos en juego en colaboración con Nissan Cyasa. Solo tendrás que completar una cartilla de diez casillas con los cupones publicados durante dos semanas consecutivas. Estos dos sorteos especiales tendrán lugar la última semana de julio y a finales de agosto.