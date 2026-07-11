Ence instalará en la fábrica de Navia nuevos equipos para aprovechar íntegramente los restos forestales

Ence instalará en la fábrica de Navia nuevos equipos para aumentar el aprovechamiento de los restos forestales que utiliza procedentes de los montes de Asturias y Galicia. El proyecto forma parte de la estrategia de Ence para especializar la planta de Navia en la producción de celulosas especiales y esquivar así la fuerte competencia de los productores chinos.

Celulosas de Asturias (Ceasa), la filial de Ence que gestiona la planta de Navia, presentó el proyecto de recuperación de fibra de restos forestales para la producción de celulosas especiales ante la Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias del Principado. Ceasa solicitó una modificación de la autorización ambiental integrada de la planta de Navia para poner en marcha su nuevo proyecto sin necesidad de una nueva evaluación de impacto ambiental. El Principado ha resuelto calificar como no sustancial esa modificación, lo que supone dar luz verde al proyecto siempre que en las obras se cumplan una serie de condiciones para evitar efectos negativos en el medio ambiente.

Fuentes de Ence apuntaron que el proyecto "se trata de un sistema que mejora la eficiencia en el aprovechamiento integral de los recursos forestales locales (principalmente eucalipto) para la producción de celulosa especiales" y añadieron que "incluye un conjunto de equipos que mediante una separación densimétrica optimizan ese aprovechamiento".

Ence está abordando al mismo tiempo varios proyectos para diversificar la producción de la fábrica de Navia y avanzar en su descarbonización. Entre los proyectos de diversificación destaca la nueva línea de celulosa fluff, variedad especial destinada a la industria de productos higiénicos absorbentes (pañales, empapadores, compresas...). La línea se puso en marcha a finales de 2025 tras una inversión de 30 millones y está en fase de homologación de productos (cuando esté a pleno rendimiento producirá 125.000 toneladas al año). A este proyecto de diversificación se une el de creación en Navia, en la segunda mitad de 2027, de una nueva planta de fibra moldeada para fabricar envases renovables para alimentos.

Entre los proyectos de descarbonización y eficiencia, Ence está completando en Navia un plan que incluye el acondicionamiento del parque de maderas y la sustitución de gas natural por biomasa en los hornos de cal. Este proyecto permitirá reducir en un 60% las emisiones directas de gases de efecto invernadero de la planta. La inversión asciende a 35 millones.

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Por otro lado, la Xunta de Galicia ha dado carpetazo final al proyecto d e la portuguesa Altri para construir un gran fábrica de celulosa en Palas de Rei (Lugo) al considerarlo "inviable".