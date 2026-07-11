Enrique Riestra, alcalde de Llanes: «El principal reto es preservar la esencia de Llanes, motor que impulsa el turismo»

¿Cuáles considera que han sido los principales logros de su gestión al frente del Ayuntamiento de Llanes?

Lo primero que hay que remarcar es el saneamiento económico de las arcas municipales. Hemos logrado eliminar una deuda de casi 8 millones de euros y hemos logrado salvar a los llaniscos de una indemnización de 20 millones de euros solicitada por los propietarios de un hotel construido bajo el gobierno socialista con una licencia ilegal. Esta buena gestión económica nos ha permitido tener una capacidad inversora como nunca se había visto en este Ayuntamiento, que redunda en beneficio de los vecinos: instalaciones deportivas, culturales y sociales, centros educativos, etc. Pero si en algo hay un antes y un después, es en el tratamiento de la zona rural de nuestro concejo a través de la Concejalía de Pueblos.

¿Qué proyectos son prioritarios para el municipio en los próximos años y en qué fase se encuentran?

La rehabilitación del Cinemar, cuyas obras siguen su curso, es un gran proyecto para Llanes. También lo será la rehabilitación del Casino, que próximamente sacaremos a licitación. Además, en este último mandato hemos puesto en marcha varios planes municipales, como el tercer Plan de Desbroces, o el Plan de Bacheos. Y pronto, pues ya están en tramitación, dispondremos también de planes municipales para el mantenimiento de parques y zonas ajardinadas, y para el mantenimiento de centros educativos. Las obras de la macrotraída, cuyo tramo de Posada está a punto de ser concluido, ha sido otro de los grandes proyectos de este mandato, que deberá ser completado a futuro con la sustitución de los tramos restantes de la conducción.

El turismo es uno de los motores económicos de Llanes. ¿Cómo se puede seguir impulsándolo sin perder la identidad del concejo ni afectar al entorno natural?

El principal reto es la preservación del entorno y de la esencia de Llanes, auténtico motor que impulsa el turismo en nuestro concejo. El Plan General, cuya aprobación cada vez está más próxima, supondrá un blindaje de nuestra costa y de la identidad de nuestros pueblos frente a la especulación inmobiliaria. Pero hay que lograr un equilibrio entre el desarrollo turístico y la preservación de nuestro paisaje e identidad, lo que no siempre es sencillo. Las viviendas de uso turístico, y el turismo de autocaravanas, son dos de los ámbitos que estamos tratando de regular para esa preservación de nuestro entorno y para una mejor convivencia de vecinos y turistas.

Si tuviera que resumir en un mensaje qué futuro imagina para Llanes al finalizar su mandato, ¿cuál sería?

Imagino un Llanes para nuestros hijos y nietos en el que los llaniscos podamos seguir reconociéndonos, un Llanes me mantenga su esencia y sus tradiciones. Cuya economía y turismo crezcan, pero con la preservación del paisaje y su entorno natural como premisa básica y como horizonte de futuro.