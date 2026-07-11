Una espectacular tormenta eléctrica ilumina el cielo de Asturias

El cielo de Asturias se iluminó esta noche con una espectacular tormenta eléctrica que se dejó notar, sobre, todo en la zona central del Principado.

Las descargas eléctricas vinieron precedidas de una jornada cálida en la región, en la que se alcanzaron temperaturas máximas, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), de 35,9 grados en Pola de Somiedo; 34,8 en Ibias; 32,4 en Aller; 31,3 en Mieres; y 30,5 en Lena.

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Unos truenos que comenzaron pasadas las diez y media de la noche, y cuando las temperaturas en el Principado no bajaban de los veinte grados en ninguno de sus concejos. La tormenta eléctrica se alargó durante mas de media hora.