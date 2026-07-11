Una espectacular tormenta eléctrica ilumina el cielo de Asturias
¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
El cielo de Asturias se iluminó esta noche con una espectacular tormenta eléctrica que se dejó notar, sobre, todo en la zona central del Principado.
Las descargas eléctricas vinieron precedidas de una jornada cálida en la región, en la que se alcanzaron temperaturas máximas, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), de 35,9 grados en Pola de Somiedo; 34,8 en Ibias; 32,4 en Aller; 31,3 en Mieres; y 30,5 en Lena.
Unos truenos que comenzaron pasadas las diez y media de la noche, y cuando las temperaturas en el Principado no bajaban de los veinte grados en ninguno de sus concejos. La tormenta eléctrica se alargó durante mas de media hora.
Suscríbete para seguir leyendo
- Tragedia en el rally de Carreño: fallece un fotógrafo atropellado por un coche, que salió volando de un cambio de rasante
- Hallan el cadáver de una joven en una playa de Candás: está en avanzado estado de descomposición
- Cascada de reclamaciones en las oposiciones docentes: desborde de suspensos y calificaciones que no alcanzan el mínimo exigido para que compute la prueba
- Llega una nueva aerolínea 'low cost' a Asturias: operará la conexión a Londres que iba a dejar Vueling en octubre y dos más
- La receta contra las faltas de ortografía de un catedrático de Lingüística: dejar las pantallas y leer más en papel
- Indra, cansada de esperar por Barros, hará una fábrica de blindados en Galicia
- Noche tropical en Asturias antes de llegar a la cresta de la ola de calor: la AEMET activa una alerta especial hasta las 21.00 horas del lunes
- Educación atribuye el elevado número de suspensos en las oposiciones de maestro a "faltas de ortografía y de sintaxis" y a "fallos de compresión lectora"
Controlado el fuego que saltó de León a Asturias por Aller, y los bomberos y la BRIF de Tineo tratan de contener otro en Quirós
La Guardia Civil extrema la precaución sobre el alquiler de alojamientos vacacionales: "Las prisas por encontrar una ganga pueden salir muy caras"
Muere una joven de Pravia de 24 años en un accidente de moto en el recinto del Motorbeach de Vinuesa (Soria)
La familia fallecida en Palencia sufrió el accidente en el mismo punto donde murió la médica gijonesa hace un mes: "Esa autovía parece un campo de minas"
Enrique Riestra, alcalde de Llanes: «El principal reto es preservar la esencia de Llanes, motor que impulsa el turismo»
Contenido ofrecido por Ayuntamiento de Llanes.