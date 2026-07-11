La fe joven toma Covadonga: “Es la reconquista de la juventud católica”

“A quien madruga, Dios le ayuda”, dice el refrán. Los cerca de dos mil jóvenes creyentes reunidos en Covadonga lo llevaron a rajatabla este sábado: desayuno temprano bajo las montañas de Picos de Europa, y posterior oración a las 9.30 horas.

Así daba comienzo a un programa de charlas, talleres, misas y otras actividades que dan forma a un evento que se encuentra a caballo entre un campamento de verano y un retiro espiritual. Se trata de la III edición de la Jornada Eucarística Juvenil (JEMJ), que se celebra desde 2024 en el Real Sitio asturiano. Este año, además de superar a los anteriores en número de participantes, han acudido muchos jóvenes de países como Portugal, Irlanda, Estados Unidos o República Checa, entre otros. “La gente a veces piensa que esto son cuatro misas aburridas y no es así; hay mucho más”, confesaban algunos.

“Decidí venir porque es un momento para formarme en la fe, vivirla en comunidad y poder estar en Covadonga a los pies de la Virgen”, comentaba Diego Álvarez, un joven madrileño de 24 años.

Álvaro Pacheco, su amigo, también de Madrid, subrayaba como el “boca a boca” es uno de los principales motivos por los que este evento crece cada año: “Tengo conocidos que habían venido y me habían hablado bien. Nunca había tenido la oportunidad de vivir la fe en un grupo tan grande; aquí se refuerza la idea de que al cielo se llega en equipo”.

Recogía este guante Beatriz Baptista, una joven de 18 años de Lisboa que ha venido hasta Asturias en bus porque sus amigas la convencieron: “Las actividades que hacen aquí ayudan a que más jóvenes se interesen por la religión”, y concluía: “Los tiempos están cambiando”.

Los irlandeses James Smith, Edward Donegan y Sean Brady. / Miguel Guerrero

Cierto es que en los últimos meses mucho se está hablando del aumento del sentimiento religioso entre los jóvenes. A este respecto, Mateo Rodríguez, un joven de Uruguay que actualmente vive en Cantabria, sostiene que los jóvenes “tienen sed de algo verdadero”, y zanja: “Quieren que les hablen de las dificultades del mundo, de los problemas y de los remedios para solucionarlos. Cada uno tiene una misión, un momento de preguntarse qué es lo que Dios quiere para él”.

Martina Licheri, una chica argentina de 20 años que actualmente vive en Florida (EE UU), habla de “reconquista de la Juventud Católica”, y añade: “Está creciendo porque se está perdiendo el sentido de la vida, cuando tiene que haber algún sentido. Este encuentro nació de encuestas que decían que los jóvenes no creían en la eucaristía. Se empezó a organizar esta JRNJ para mostrar que la Virgen es nuestra madre y nos guía. Es una ayuda para los que dudan”.

Los portugueses Carmo Calado, Pilar Pinto, Francisca Sao, Madalena Sampaio, Clara Marcos, Salvador Espregueira, Madalena Silva y Francisca Menéres. / Miguel Guerrero

Otros participantes aprovecharon para desmontar algunas falsas creencias que existen sobre eventos como este. María Chiara, una chica italiana de 26 años voluntaria en la jornada, comenta que ella misma tenía prejuicios hacia los religiosos, pero cambió tras una experiencia hace pocos años: “Me fui de misión con las Hermanas del Hogar de la Madre a Ecuador, allí me di cuenta de que la vida no tenía sentido si iba en la búsqueda de fama y dinero porque estaba perdiendo mi alma”. Y añade: “En este mundo nos lanzan el mensaje de que lo más importante es ser totalmente independiente y poder solos con todo, pero intentas buscar felicidad en el mundo y te das cuenta de que no la encontrarás ni en la fama ni en el dinero. Solo Dios puede llenar ese hueco”.

Lucía Subirana, una chica de Valladolid, puntualiza: “Hay cierta ignorancia respecto a la Iglesia, mucha gente creerá que somos una secta y que nos reunimos aquí para hacer cuatro misas, pero realmente aquí hay personas que han tenido una experiencia que supone un antes y un después en sus vidas”. También añade que no todo va sobre religión: “Se socializa mucho y hay gente que sale de aquí siendo novios y todo”, comenta, entre risas.

El padre Brian Jackson, tras el taller. / Miguel Guerrero

Ambiente "espectacular" y talleres en inglés

La atmósfera, como no es de extrañar, era jovial y alegre. La belleza del lugar también ayuda. Teresa Delso, joven madrileña de 19 años, describía Covadonga como “su lugar favorito en el mundo”.

Una de las actividades más llamativas de este sábado eran los talleres en los que los jóvenes podían participar durante el mediodía. Uso de móviles, Inteligencia Artificial, masculinidad y feminidad…eran, entre otros, los temas a elegir. Destacaba la presencia de una actividad particular en inglés, “The Art of Filmmaking”, dirigida por el Brian Jackson, un sacerdote estadounidense que lleva 16 años viviendo en Madrid.

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El padre Jackson se dedica a hacer documentales y películas que transmitan los valores del cristianismo, pero con un atractivo para los jóvenes: “La gente cree que la Iglesia es aburrida, que son seis abuelitos yendo a misa, pero hay mucho más”, comentaba. De hecho, Jackson organiza campamentos con jóvenes donde ruedan películas, a la vez se forman en valores cristianos: “Lo subimos a un canal de YouTube donde tenemos casi 80.000 suscriptores”, enfatiza.