Fiestas del Carmen en Cangas del Narcea: alegría, pólvora y diversión, a lo largo de nueve días llenos de celebraciones

Del 14 al 22 de julio, Cangas del Narcea lat al ritmo de sus Fiestas del Carmen y la Magdalena, una celebración en la que la pólvora, la tradición y la devoción se funden para dar forma a una de las citas más singulares del verano asturiano. El cartel de este año, obra de la artista canguesa Ana Álvarez, inmortaliza el instante en el que la Virgen del Carmen alcanza el centro del Puente Romano, justo antes de que estalle el momento más esperado: La Descarga.

Las fiestas arrancan el martes 14 de julio con el pregón desde el balcón del Ayuntamiento, que este año pronunciará la científica canguesa Carmen Martínez junto al pregonero infantil Martín Menéndez Gutiérrez. A partir de ahí comenzarán las tradicionales tiradas de pólvora, el desfile de las Peñas de la Pólvora, el reparto del bollo y el vino, los fuegos artificiales y la primera gran verbena.

El miércoles 15 mantendrá el ambiente festivo con la puesta de bandera de las peñas, gigantes y cabezudos, charangas, nuevas tiradas y la primera gran verbena con La última legión y Olympus, en el parque de Los Nogales, orhanizada por CO. FE. CA. De madrugada llegará el espectáculo pirotécnico a cargo de las peñas La Esencia ( Camín de Llamas;Peña Sarmiento (Campa del Conde) , y conjunta con las peñas La Alpargata, La Amistad, Barriga Hubiera y Juerga Civil (Prao del Molín. Pondrá el broche final la Peña L’ Estruendu (Prao del Molín).

Sin duda, el momento mágico de las celebraciones es ese en el que la Virgen alcanza el centro del puente, el silencio se rompe con la orden del presidente de la Sociedad de Artesanos Nuestra Señora del Carmen , este año con el apoyo de las peñas L’Andolina y El Refuerzo, miles de voladores se disparan de forma casi simultánea, envolviendo el cielo de Cangas en humo, estruendo y emoción.

El sábado 18 tendrá lugar la espicha de la Federación de Peñas con la actuación de D’ Rumba, en el patio del Ayuntamiento, bajo la organización de Peñas de la Pólvora. A las 22.00 horas llegará la noche rock con la actuación de Kilika Santa y Anonimates, también en el Patio del Ayuntamiento, con la organización de Barriga Hubiera. El domingo 19 le tocará el turno al Carmen Infantil, en el Prao del Molín, con hinchables, pintacaras y actividades infantiles. El lunes 20 tendrá lugar un concierto a cargo de la Coral Polifónica de Cangas del Narcea, en la Basílica. El martes 21 no faltará el desfile de gigantes y cabezudos. Las fiestas concluirán el miércoles 22 de julio con la celebración de Santa María Magdalena, patrona de la villa, la tradicional Jira a Santana y una nueva tirada de pólvora, poniendo el broche final a nueve días en los que Cangas del Narcea vuelve a demostrar por qué La Descarga es una de las grandes celebraciones festivas de Asturias.