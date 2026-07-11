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El fuego de León salta a Asturias por Aller y se movilizan bomberos y la brigada de Tineo, mientras contienen otro foco en Laciana para evitar que llegue

De momento, la situación no es preocupante en el concejo allerano, donde se ven puntos humeantes en zonas de monte de Brañafoz

VÍDEO: El incendio de Canseco, en León, salta a Asturias

VÍDEO: El incendio de Canseco, en León, salta a Asturias

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Pablo Tuñón

Pablo Tuñón

Los equipos de extinción del Servicio de Emergencias del Principado (SEPA) llevan días colaborando con Castilla y León y desplegándose para intentar controlar los incendios declarados en territorio leonés y evitar que alcancen monte asturiano. Algo que finalmente ha sucedido en la mañana de este sábado, cuando los primeros puntos humeantes aparecieron en el concejo de Aller, provenientes de un fuego intencionado en Canseco, en el municipio leonés de Cármenes.

El SEPA ha movilizado medios terrestres en la zona de Brañafoz, donde ya está trabajando uno de sus helicópteros. Igualmente, ha solicitado la colaboración de las Brigadas de Refuerzo de Incendios Forestales (BRIF) de Tineo, que ya ha puesto rumbo al área afectada. El objetivo es evitar que el incendio, que por ahora no es preocupante y se limita a zonas de monte bajo, no se complique. En principio, están logrando controlar la situación con facilidad.

De hecho, en León, este foco de Canseco ha evolucionado favorablemente en las últimas horas, reduciendo su nivel de riesgo. No obstante, eso no ha evitado que toque suelo asturiano.

Contención en el Suroccidente

Paralelamente, el SEPA se encuentra desde ayer viernes realizando tareas de enfriamiento en el frente proveniente de Caboalles de Arriba, en la comarca leonesa de Laciana. Las labores se centran sobre todo en mitigar puntos calientes y en preparar el terreno para evitar que el foco salte a Asturias por el Suroccidente a través de Cangas del Narcea.

En los últimos días también se produjo una situación similar en la vertiente leonesa de los Picos de Europa, en Ribota de Sajambre, donde un incendio obligó incluso a confinar a una veintena de vecinos. El SEPA llegó a establecer en el lugar un puesto de mando unificado con Castilla y León. Pero ese incendio está bajo control y no existe prácticamente ya riesgo de que traspase la frontera asturleonesa.

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La atención de los medios de extinción y prevención asturianos se encuentra así focalizada a lo largo de los límites con León, provincia que está sufriendo los rigores del fuego tras muchos días de calor y ausencia de precipitaciones.

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