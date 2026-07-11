La Guardia Civil extrema la precaución sobre el alquiler de alojamientos vacacionales: "Las prisas por encontrar una ganga pueden salir muy caras"
Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado lanzan una serie de recomendaciones para evitar ser víctima de estafa durante el periodo estival
El verano siempre es sinónimo de desplazamientos constantes: descubrir nuevos lugares, visitas familiares o pequeñas escapadas marcan el ritmo del periodo estival. Sin embargo, pagar un alojamiento cada vez se pone más cuesta arriba y, en muchas ocasiones, provoca un enorme bajón en la cuenta bancaria.
Cada vez con más los cazadores de gangas, aquellos que buscan disfrutar del verano sin que la cartera sufra en exceso. Una opción ideal para quienes no dispongan de un amplio abanico de posibilidades económicas. En este contexto, la Guardia Civil lanza de una serie de medidas a tener en cuenta antes de reservar un alojamiento y evitar convertirse en víctima de una posible estafa.
Principales recomendaciones
El primer punto a tener en cuenta es "comprobar que existe el alojamiento" y desconfíar del bajo coste. Los ciberdelincuentes suelen ofertar apartamentos con encanto a un precio "muy por debajo del mercado". Este tipo de promociones tienden a ser un atractivo anzuelo, especialmete para los que buscan un chollo de última hora o desconocen los verdaderos peligros del mundo digital.
Con respecto al pago, es fundamental "no realizarlo fuera de plataformas seguras". Muchos de los ciberdelicuentes piden a los clientes pagar vía bizum o mediante el uso de links que, más allá de hacer perder la cuantía total del supusto alojamiento, sirven como fuente de sustracción de datos bancarios. Por ello, es imprescindible emplear tecnologías como el cifrado y la doble autenticación para garantizar que la información sensible no sea interceptada ni utilizada de forma maliciosa.
La Guardia Civil insiste en comprobar la existencia del alojamiento a través de "opiniones verificadas". Plataformas como "Google research" o "Tripadvisor" suelen recoger infinitud de reseñas que, más allá de informarte sobre la existencia del local, se posicionan como las plataformas perfectas para alertar sobre posibles deterioros en el mobiliario o malas gestiones por parte de los responsables. Una opción segura y que garantizará no vivir una mala experiencia durante las vacaciones.
- Tragedia en el rally de Carreño: fallece un fotógrafo atropellado por un coche, que salió volando de un cambio de rasante
- Hallan el cadáver de una joven en una playa de Candás: está en avanzado estado de descomposición
- Cascada de reclamaciones en las oposiciones docentes: desborde de suspensos y calificaciones que no alcanzan el mínimo exigido para que compute la prueba
- Llega una nueva aerolínea 'low cost' a Asturias: operará la conexión a Londres que iba a dejar Vueling en octubre y dos más
- La receta contra las faltas de ortografía de un catedrático de Lingüística: dejar las pantallas y leer más en papel
- Indra, cansada de esperar por Barros, hará una fábrica de blindados en Galicia
- Noche tropical en Asturias antes de llegar a la cresta de la ola de calor: la AEMET activa una alerta especial hasta las 21.00 horas del lunes
- Educación atribuye el elevado número de suspensos en las oposiciones de maestro a "faltas de ortografía y de sintaxis" y a "fallos de compresión lectora"