La Guardia Civil extrema la precaución sobre el alquiler de alojamientos vacacionales: "Las prisas por encontrar una ganga pueden salir muy caras"

El verano siempre es sinónimo de desplazamientos constantes: descubrir nuevos lugares, visitas familiares o pequeñas escapadas marcan el ritmo del periodo estival. Sin embargo, pagar un alojamiento cada vez se pone más cuesta arriba y, en muchas ocasiones, provoca un enorme bajón en la cuenta bancaria.

Cada vez con más los cazadores de gangas, aquellos que buscan disfrutar del verano sin que la cartera sufra en exceso. Una opción ideal para quienes no dispongan de un amplio abanico de posibilidades económicas. En este contexto, la Guardia Civil lanza de una serie de medidas a tener en cuenta antes de reservar un alojamiento y evitar convertirse en víctima de una posible estafa.

Principales recomendaciones

El primer punto a tener en cuenta es "comprobar que existe el alojamiento" y desconfíar del bajo coste. Los ciberdelincuentes suelen ofertar apartamentos con encanto a un precio "muy por debajo del mercado". Este tipo de promociones tienden a ser un atractivo anzuelo, especialmete para los que buscan un chollo de última hora o desconocen los verdaderos peligros del mundo digital.

Con respecto al pago, es fundamental "no realizarlo fuera de plataformas seguras". Muchos de los ciberdelicuentes piden a los clientes pagar vía bizum o mediante el uso de links que, más allá de hacer perder la cuantía total del supusto alojamiento, sirven como fuente de sustracción de datos bancarios. Por ello, es imprescindible emplear tecnologías como el cifrado y la doble autenticación para garantizar que la información sensible no sea interceptada ni utilizada de forma maliciosa.

La Guardia Civil insiste en comprobar la existencia del alojamiento a través de "opiniones verificadas". Plataformas como "Google research" o "Tripadvisor" suelen recoger infinitud de reseñas que, más allá de informarte sobre la existencia del local, se posicionan como las plataformas perfectas para alertar sobre posibles deterioros en el mobiliario o malas gestiones por parte de los responsables. Una opción segura y que garantizará no vivir una mala experiencia durante las vacaciones.