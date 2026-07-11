IU presiona a Barbón al plantear una Ley para expropiar el taller de Barros que rechaza la mayoría de la oposición

Izquierda Unida (IU) dio ayer una vuelta de tuerca en la presión que esta ejerciendo sobre su socio de Gobierno regional, el PSOE, para desbloquear el proyecto de la fábrica de vehículos militares de Indra en Langreo, municipio en el que gobierna la coalición. A través del grupo parlamentario Convocatoria por Asturies, IU presentará una proposición de Ley en la Junta General del Principado para la expropiación forzosa del taller de Duro Felguera en Barros con el fin de que Indra puede instalar allí su segunda fábrica de vehículos blindados tras la de Gijón. "Es una oportunidad que Langreo y Asturias no pueden dejar pasar", destacaron María José Miranda, secretaria de Organización de IU de Asturias, y José Antonio Cases, concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Langreo.

Miranda destacó que la vía que proponen para desatascar el proyecto "estratégico" de Indra "es similar al que en su día se hizo para facilitar la llegada de DuPont a Asturias" y que esa proposición, si cuenta con el apoyo de sus socios del Gobierno y la oposición, se podría tramitar por "lectura única" para "aprobarla antes de que acabe julio". "Si hay un barullu de mil demonios en el tema de Indra, es el momento de poner orden", señaló la dirigente de IU en relación a las declaraciones de Adrián Barbón sobre los diferentes proyectos que maneja Indra en diferentes comunidades.

José Antonio Cases señaló que el proyecto de Indra para el taller de Barros corre peligro (Indra baraja como alternativa la localidad gallega de As Pontes al no llegar a un acuerdo con Duro Felguera para la adquisición de Barros) y que es necesaria "celeridad, claridad e implicación política al máximo nivel" para consolidar un corredor de la defensa Gijón-Langreo que ayude a este último concejo a recuperar parte del 80% del empleo industrial que perdió en cuatro décadas.

La Ley.

La proposición de IU, señaló Cases, "daría oportunidad a Indra, en el caso de que no haya acuerdo inmediato con Duro Felguera, a utilizar las naves de Barros en muy breve plazo". La Ley que proponen se estructura en trece artículos, dos disposiciones adicionales, una disposición derogatoria y dos disposiciones finales. El articulado regula sucesivamente el objeto y la finalidad de la norma, que es la adquisición forzosa del taller de Barros; la declaración de utilidad pública e interés social; la Administración expropiante y la entidad beneficiaria; la delimitación del objeto de expropiación y la necesidad de ocupación; la urgente ocupación; el procedimiento y las personas interesadas; la determinación y pago del justiprecio; las cargas, garantías tributarias y consignación; la salvaguarda del plan de reestructuración de Duro Felguera homologado por el juez; la adquisición e inscripción registral; las obligaciones de la beneficiaria; la reversión; y la compatibilidad con la legislación sectorial. Las disposiciones adicionales ordenan la cooperación interadministrativa y preservan expresamente la tutela judicial; la disposición final primera habilita al Consejo de Gobierno para la tramitación del expediente y la aprobación de la relación individualizada de bienes y derechos afectados, y la disposición final segunda fija la entrada en vigor.

El propietario.

Según Cases, la propuesta es "compatible" con el plan de reestructuración de Duro Felguera y únicamente acelera la venta de sus activos. "Esta iniciativa no va contra los intereses de Duro Felguera. Las naves de Barros llevan mas de 15 años sin ningún tipo de actividad, no existe plan industrial para ellas y el plan de reestructuracióin contempla la monetización de los activos no estratégicos, que se realizaría en un procedimiento legal con todas las garantías jurídicas", señaló el concejal de Urbanismo de Langreo, que aseguró que "es una propuesta coherente con los intereses de Duro Felguera".

El beneficiario.

El concejal defendió que las naves de Barros son, por su maquinaria y accesos, "el único activo en toda la región" capaz de acoger de inmediato la fábrica de vehículos militares que Indra necesita. Señaló que el Ayuntamiento de Langreo mantiene contactos con la empresa, pero reconoció que antes de registrar la proposición deberán contar con su visto bueno.

Los socios de Gobierno del PSOE.

Fuentes del PSOE señalaron que analizarán "en los próximos días" la proposición del IU.

El PP.

El presidente de los populares, Álvaro Queipo, afirmó que la proposición de Ley anunciada por IU "sólo puede calificarse de oportunista" y que "la expropiación no es la solución". "La importancia de ese proyecto para Langreo y para Asturias debería hacer que el Gobierno se implicara en buscar soluciones y apoyara la operación, igual que en su día hizo con el préstamo de 6 millones a Duro Felguera que se han perdido y que todavía nadie ha explicado", afirmó Queipo, que añadió que "acudir a la expropiación, además de ser un proceso largo que no cumpliría con la necesidad de rapidez que Indra ha señalado para cumplir con sus plazos de entrega, sería un mal precedente para las actividades industriales que quisieran instalarse en Asturias, sería interferir en las negociaciones que las empresas llevan a cabo".

Vox.

Tildó el contenido de la proposición de "puro soviet" al considerar que supone un "grave ataque a la propiedad privada y un ejemplo más del intervencionismo económico de la izquierda". El diputado Gonzalo Centeno defendió que el papel de las administraciones debe ser la creación de un entorno favorable para la inversión y "no intervenir en las decisiones empresariales".

Foro.

El secretario general y diputado de Foro, Adrián Pumares, señaló que la iniciativa de IU evidencia un "nuevo fracaso" del Gobierno asturiano, que ha sido "incapaz de liderar una operación industrial estratégica para Asturias, de anticiparse a los problemas y de ofrecer seguridad a un proyecto fundamental". "Resulta muy preocupante que hayamos llegado a una situación en la que se plantea una expropiación como solución urgente ante el riesgo de que una inversión industrial de la importancia de Indra pueda reducirse o acabar en otra comunidad", indicó Pumares.

Somos Asturies.

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La diputada del Grupo Mixto Covadonga Tomé destacó que "apostamos por la paz, pero también por la generación de empleo de calidad en nuestro territorio. Que se expropie un taller, nos parece una gran opción. Generar empleo, atraer empresas también, pero la promoción de la industria de la guerra no debe ser la solución". Tomé lamentó que "Barbón dejara escapar" la fábrica de coches eléctricos que generará más 2.300 empleos en Galicia.