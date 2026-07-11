Muere una joven de Pravia de 24 años en un accidente de moto en el recinto del Motorbeach de Vinuesa (Soria)
El suceso se produjo tras un accidente en el que estaban involucrados una moto y un turismo
E. P.
Una joven de 24 años natural de Pravia (Asturias) ha fallecido tras sufrir un accidente de moto en el interior donde se celebra el Motorbeach Festival, en Vinuesa (Soria) a consecuencia de las heridas sufridas, según han informado a Europa Press fuentes de la Subdelegación del Gobierno.
El suceso se produjo el pasado viernes, minutos antes de las 15.52 horas, cuando se avisó al 112 de un accidente en el que estaban involucrados una moto y un turimo en Vinuesa, en un circuito en el acceso SO-811. La llamada avisaba que había una persona inconsciente.
Se trasladó aviso a Guardia Civil de Tráfico de Soria y a Emergencias Sanitarias- Sacyl, que envió un helicóptero medicaizado (HEMS) según el 112.
La joven fue trasladada en helicóptero, en estado muy grave, al hospital de Burgos, aunque acabó falleciendo en la jornada de hoy.
Suscríbete para seguir leyendo
- Tragedia en el rally de Carreño: fallece un fotógrafo atropellado por un coche, que salió volando de un cambio de rasante
- Hallan el cadáver de una joven en una playa de Candás: está en avanzado estado de descomposición
- Cascada de reclamaciones en las oposiciones docentes: desborde de suspensos y calificaciones que no alcanzan el mínimo exigido para que compute la prueba
- Llega una nueva aerolínea 'low cost' a Asturias: operará la conexión a Londres que iba a dejar Vueling en octubre y dos más
- La receta contra las faltas de ortografía de un catedrático de Lingüística: dejar las pantallas y leer más en papel
- Indra, cansada de esperar por Barros, hará una fábrica de blindados en Galicia
- Noche tropical en Asturias antes de llegar a la cresta de la ola de calor: la AEMET activa una alerta especial hasta las 21.00 horas del lunes
- Educación atribuye el elevado número de suspensos en las oposiciones de maestro a "faltas de ortografía y de sintaxis" y a "fallos de compresión lectora"