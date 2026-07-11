Muere una joven de Pravia de 24 años en un accidente de moto en el recinto del Motorbeach de Vinuesa (Soria)

Una joven de 24 años natural de Pravia (Asturias) ha fallecido tras sufrir un accidente de moto en el interior donde se celebra el Motorbeach Festival, en Vinuesa (Soria) a consecuencia de las heridas sufridas, según han informado a Europa Press fuentes de la Subdelegación del Gobierno.

El suceso se produjo el pasado viernes, minutos antes de las 15.52 horas, cuando se avisó al 112 de un accidente en el que estaban involucrados una moto y un turimo en Vinuesa, en un circuito en el acceso SO-811. La llamada avisaba que había una persona inconsciente.

Se trasladó aviso a Guardia Civil de Tráfico de Soria y a Emergencias Sanitarias- Sacyl, que envió un helicóptero medicaizado (HEMS) según el 112.

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La joven fue trasladada en helicóptero, en estado muy grave, al hospital de Burgos, aunque acabó falleciendo en la jornada de hoy.