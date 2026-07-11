Dónde se recicla más basura y dónde menos: ningún municipio asturiano cumple con el nivel exigido por la UE, que amenaza con una multa millonaria

Solo 16 de los 78 concejos asturianos superan la media regional de recogida separada de residuos, situada en el 24,35%, en un contexto en el que Asturias sigue incumpliendo los objetivos europeos de reciclaje exigidos por la Comisión Europea, órgano ejecutivo de la Unión Europea, que mantiene abierto un procedimiento contra España por incumplir las directrices. Asturias es una de las comunidades incumplidoras y, por ese motivo, se expone a asumir parte de una eventual multa millonaria.

Los datos del Consorcio para la Gestión de Residuos Sólidos de Asturias (Cogersa) dibujan un mapa con enormes diferencias entre municipios. Coaña lidera la clasificación con un 33,88% de separación en origen, seguido de Castropol (33,26%) y Gijón (30,93%). En el extremo opuesto, Allande cierra la tabla con apenas un 3,12%, por delante de Ibias (4,32%), Boal (6,29%), Illano (6,37%) y Somiedo (6,79%).

Las cifras ponen de manifiesto la desigual implantación de la recogida selectiva en Asturias en un momento especialmente delicado. La comunidad figura entre las autonomías que incumplen los objetivos europeos de reciclaje y, en caso de que se confirme la gran sanción de Bruselas a España, el Estado repercutiría una parte millonaria de esa multa al Principado por no cumplir con el objetivo. La Comisión Europea exigía un 50% en 2020, cuando se abrió el expediente, y los umbrales aumentarán en el futuro: 55 % en 2025, 60 % en 2030 y 65 % en 2035

Aunque Bruselas no evalúa únicamente la recogida separada, sino el porcentaje de residuos que finalmente se preparan para la reutilización o se reciclan tras su tratamiento, los datos municipales, que corresponden a los residuos gestionados por Cogersa y no incluyen los de otras empresas que prestan este servicio en algunos municipios, reflejan el punto de partida del sistema asturiano y las diferencias existentes entre concejos.

Gijón, a la cabeza de las grandes ciudades

Entre los grandes municipios, precisamente Gijón destaca como el concejo con mejor comportamiento, con un 30,93%, muy por encima de la media regional. Oviedo también supera ampliamente ese porcentaje, al alcanzar el 28,60%, mientras que Avilés se sitúa prácticamente en la media, con un 24,69%. En cambio, Siero registra un 22,50%, por debajo del promedio asturiano.

Solo uno de cada cinco concejos consigue superar el 24,35% regional. Tras Coaña, Castropol y Gijón aparecen El Franco (29,30%), Oviedo (28,60%), Tapia de Casariego (27,61%), Muros de Nalón (26,89%), Llanera (26,56%), Carreño (26,44%) y Navia (26,32%), entre los municipios con mejores resultados.

En el extremo contrario, además de Allande, Ibias, Boal, Illano y Somiedo, también figuran entre los municipios con menor porcentaje de recogida separada Amieva (7,14%), Cangas del Narcea (7,41%), Ponga (8,24%), Tineo (8,44%), Grandas de Salime y Degaña, ambos con un 8,79%.

Mejoría insuficiente y la esperanza de la Planto

La recogida separada en Asturias ha mejorado de forma lenta durante los últimos años. Según Cogersa, pasó del 22,43% en 2021 al 24,35% en 2025. Sin embargo, el Principado continúa entre las comunidades que incumplen los objetivos europeos utilizados por la Comisión para abrir el expediente contra España.

La gran esperanza del Gobierno asturiano pasa ahora por la Plantona, cuya reactivación comenzará el lunes, como adelantó LA NUEVA ESPAÑA, tras casi dos meses de retraso respecto a la fecha inicialmente prevista.

La instalación permitirá recuperar materiales reciclables de la fracción resto -la bolsa negra- que actualmente se pierden y aumentar así el porcentaje de residuos que finalmente se destinan al reciclaje, uno de los indicadores que tiene en cuenta Bruselas para evaluar el cumplimiento de la normativa comunitaria.

Según los datos facilitados por Valtalia, la empresa gallega que construyó la planta y que la operará en una primera fase de reactivación, la Plantona podría duplicar la tasa de residuos destinados al reciclaje, pasando del 24% al 50%. Con lo que resultaría clave para cumplir el objetivo dada la dificultad que se está viendo para incrementar los porcentajes en la recogida selectiva en las localidades asturianas.

La instalación está diseñada para tratar 415.000 toneladas anuales de residuos domésticos, voluminosos e industriales no peligrosos. De ese volumen, prevé recuperar alrededor de 80.000 toneladas de materiales como hierro, aluminio, distintos tipos de plásticos, papel y cartón o vidrio. Además, producirá más de 150.000 toneladas de Combustible Sólido Recuperado (CSR) para su valorización en plantas externas y 40.000 toneladas anuales de material bioestabilizado procedente de la materia orgánica de la bolsa negra. Según el proyecto, el rechazo -lo que no se conseguirá reciclar de ninguna forma- que finalmente llegará al vertedero se reducirá a unas 95.000 toneladas al año.

La situación de los residuos en Asturias y la posibilidad de enfrentarse a una multa provocó ayer críticas de Susana Solís, eurodiputada asturiana del PP. "Conviene decir con claridad quién paga esta chapuza: los asturianos. Ni las multas que se avecinan ni el encarecimiento del sistema de residuos los asume el Gobierno de Barbón; los asumen los vecinos, vía impuestos y vía tasa de basuras", destacó la parlamentaria, que recordó que "ahora mismo solo hay una propuesta encima de la mesa: la que ha planteado el PP para estudiar una planta de valorización energética".