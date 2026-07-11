Reny Picot instalará una nueva línea de suero en su fábrica de lácteos de Anleo

Industrias Lácteas Asturianas (Ilas), grupo naviego conocido por la marca comercial Reny Picot y fundado por el empresario cangués Francisco Rodríguez, pondrá en marcha una nueva línea de producción en su factoría multiproducto de Anleo. En la nueva línea se fabricará suero lácteo desmineralizado, un subproducto obtenido de la producción de queso que tiene un alto valor nutritivo y que se utiliza como ingrediente para bebidas lácteas y yogures, para alimentos infantiles, para productos de confitería y para suplementos alimenticios y productos de dieta.

Reny Picot ya fabrica suero lácteo desmineralizado. Es uno de los principales productos que elabora en su planta de Chihuahua, en México. La compañía asturiana se estableció allí para aprovechar el suero procedente de la fabricación de quesos de los Menonitas, un grupo étnico anabaptista surgido en Alemania y que se asentó en esa zona de México y desarrolló explotaciones ganaderas.

Industrias Lácteas Asturianas proyecta ahora acometer una variante de proceso en la sección de suero de la planta de Anleo (Navia) para crear una nueva línea de suero desmineralizado que se utilizará como ingrediente para la elaboración de otros productos en la propia factoría. El Principado ha autorizado el proyecto, desde el punto de vista medioambiental, al considerar que la nueva línea no precisa de una modificación sustancial de la autorización ambiental de la factoría naviega.

El suero desmineralizado se sumará a la larga lista de productos que se fabrican en la planta naviega para la marca Reny Picot, para otras enseñas y para marcas de distribuidor: mantequilla, nata, leche líquida, leche en polvo, quesos fundidos, quesos rallados, postres, salsas, productos dietéticos, productos de alimentación infantil, grasa láctea, complementos para la industria farmacéutica...

El último producto que se sumó al listado de la fábrica de Anleo fue la mozzarella. Hace un año se inauguró la línea de producción de este queso italiano que cada vez es más demandado por su utilización en pizzas, ensaladas, platos de pasta... La fábrica de Anleo tiene capacidad para elaborar 20.000 toneladas anuales de este tipo de queso y la puesta en marcha de la línea supuso la creación de 30 empleos.

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Industrias Lácteas Asturianas es uno de los principales motores de actividad y empleo en el occidente del Principado y también tiene importante peso en Galicia, puesto que utiliza como materia prima mucha leche procedente de las granjas de la comunidad vecina. n