Rollo de bonito: los mejores restaurantes donde comer el plato del verano en Asturias

No hay verano en Asturias sin rollo de bonito. Esta elaboración ligada a la tradición y el aprovechamiento marinero es uno de los platos estrella en los restaurantes asturianos. ¿Dónde comer un buen rollo de bonito? Por lo general, los locales más tradicionales suelen tratar con mucho cariño este guiso que no es más que “una forma muy ingeniosa y suculenta de hacer más jugosa la carne del bonito del Norte, pescado cuyas tranchas pueden resultar un poco secas y monótonas”, según la defición de Eduardo Méndez Riestra en el Diccionario de cocina y gastronomía de Asturias.

¿Dónde comer rollo de bonito?

En Asturias hay muchos restaurantes donde probar este manjar. Si nos ceñimos a los premios, un restaurante de Gijón, Casa Julio, tiene el premio al "Mejor rollo de bonito", que le otorgó el Club de Guisanderas en el certamen gastronómico "Gijón Bonito" de 2024. Su receta es familiar y proviene de Luanco, de su madre. Durante el verano, este local vende más de 600 raciones de rollo de bonito.

"Esta receta de bonito viene de mis consuegros, que eran de Luanco y lo hacían muy bien. Ellos me dieron la receta y yo seguí con ella. La clave es que normalmente el bonito es seco, pero el de esta casa está jugoso porque no echamos el pan rallado dentro", comenta Geli Peláez, la cocinera de este local gijonés.

"Es un rollo muy jugoso y con una guarnición exquisita, porque tiene unos pimientos del piquillo que le vienen como anillo al dedo". Palabra de guisandera. En concreto, de la presidenta de las Guisanderas, Amada Álvarez, que forma parte del jurado de este certamen.

En 2025, el ganador de este certamen fue el restaurante El Saúco. Casa Julio, anterior campeón, obtuvo el segundo puesto, por delante de la Sidrería Gijón, que quedó tercera.

En El Saúco utilizan bonito del Cantábrico bien picado, cebolla muy fina, pimiento del piquillo, anchoas, aceitunas, huevo cocido y "un poco de harina de maíz con huevo crudo, para que ligue".

Otra opción es Casa de Comidas Casa Belarmino (Manzaneda, Gozón). "Es demandando por los asturianos y muy desconocido por el turismo que, cuando lo prueban, se sorprenden", asegruan desde el local.

Una de las elaboraciones tradicionales que siempre se ha trabajado en el restaurante Casa Nuevo en Pillarno (Castrillón) es el rollo de bonito. Lo mismo ocurre en la casa de comidas Ca’l Xabú en Cuérigo (Aller).

Rollo de bonito sin gluten

En Oviedo, en el Bar Cubia, elaboran rollo de bonito 100% sin gluten. "Se elabora con bonito de la máxima calidad mezclado con pimiento rojo, verde y cebolla que picamos tan finamente, que el único sabor que predomina es el del bonito", explica la cocinera, Lorena Álvarez. Es ella la que artífice de que toda la carta del local sea sin gluten porque es celiáca y sabe "lo que se sufre con una errónea elaboración".

Detalle de uno de los rollos de bonito de El Fartuquín. / Ana Paz Paredes

Mary Fernández, cocinera y propietaria del restaurante El Fartuquín, en Oviedo, y que forma parte del Club de Guisanderas de Asturias, es una enamorada de esta elaboración que, en su local, tiene una enorme demanda de rollo de bonito. En la cocina de El Fartuquín, su rollo de bonito en una receta que lleva, además de dos kilos de bonito (ya picado), cebolla, ajo puerro, sal, un poquito de pan rallado, tres huevos, pimiento entreverado, tomate y azafrán.

¿Cómo se hace el rollo de bonito?

Mary Fernández, cocinera y propietaria del restaurante El Fartuquín, en Oviedo, y que forma parte del Club de Guisanderas de Asturias, es una enamorada de esta elaboración que, en su local, tiene una enorme demanda. "A mi me gustan los bonitos grandes, cuanto más grandes mejor, tienen más grasina. Yo cojo la parte del lomo, le quito bien los nervios y lo pico menudito con un cuchillo, para que luego se noten un poco los trocinos. Aparte, hago una salsina con cebolla muy picada y ajo puerro con muy poquitín de aceite de oliva y cuando esta pochadín lo añado al bonito picado. Le añado un poquitín de sal, muy poco de pan rallado, tres huevos y lo amaso. Voy modelándolos y los frío en aceite caliente pero no en exceso, para que se hagan tanto por fuera como por dentro, y los pongo aparte", explica esta cocinera.

Noticias relacionadas

Para la salsa, esta guisandera también explica su elaboración: "En una cacerola pongo picados ajo puerro, cebolla y la mitad del pimiento entreverado y cuando ya esté bien pochado añado, en daditos, un tomate natural al que le he quitado la piel. Cuando esta todo más o menos hecho, le pongo un sobrecito de azafrán en rama y meto los rollos en esta salsa para que cojan un poquitín el sabor y se doren un poco más. Una vez logrado esto los saco de nuevo y paso los ingredientes de la misma por el pasapuré, porque me gusta que queden trocinos, y la echo sobre los rollo ya listos para servir en una fuente Luego lo que toca comerlos".