Agenda: qué hacer en Asturias hoy domingo 12 de julio de 2026

Oviedo

El Primer Peregrino

A las 12.00 horas, la plaza del Ayuntamiento acogerá la ceremonia de Despedida del Rey con el discurso del monarca, cita a la que seguirá, a las 12.15 horas, un pasacalles tradicional con destino a la plaza de la Catedral. En este último enclave se celebrará la Romería Alfonsina, que ofrecerá ininterrumpidamente de 12.30 a 14.30 horas una muestra de bateo de oro impulsada por la Asociación Barciaequs y los juegos tradicionales de la compañía «Vuelta y Media», para dar paso a las 14.30 horas al Sorteo del Peregrino. La actividad regresará a la misma plaza catedralicia a las 17.00 horas con una sesión de teatro infantil a cargo nuevamente de la compañía «Vuelta y Media», como antesala al concierto que ofrecerá «Up Sala Medieval» a las 18.00 horas, cerrando definitivamente la programación de la romería a las 19.00 horas.

Folclore en la calle

De 11.30 a 14.30 horas, la agrupación folclórica cultural la Inmaculada amenizará el casco antiguo, mientras que en la catedral y Gascona actuará la agrupación de baile «A media legua» . Por la tarde, de 17.00 a 20.00 horas, la bandina tradicional «Xácara» pondrá música al casco antiguo.

Fiestas en Trubia

La programación del día dará comienzo a las 11.30 horas con la reunión de vehículos clásicos. La mañana de actividades seguirá a las 12.00 con la sesión vermú. Ya cerrando la mañana tendrá lugar la entrega del trubieco del año a Valentín Álvarez Álvarez y a las 14.30 con la comida en la calle, corderada y paellada. La programación continuara a las 17.00 horas con juegos para adultos y el concurso de aviones de papel. Ya de noche a las 20.30 tendrá lugar la tercera verbena a cargo del dúo «Impacto». La jornada festiva concluirá a las 1.30 horas.

Jornadas Gastronómicas de los Tortos del Camino 2026

Del viernes 3 al domingo 12 de julio se celebran las Jornadas Gastronómicas de los Tortos del Camino, una cita en la que los establecimientos participantes ofrecen durante diez días elaboraciones originales con el torto como protagonista. Cada local diseña libremente su propuesta culinaria, eligiendo la receta, los ingredientes, el acompañamiento y el maridaje que considere más adecuado, así como el precio de venta. La iniciativa invita a descubrir distintas reinterpretaciones de uno de los productos más representativos de la gastronomía asturiana.

AMA – VII Escuela de pensamiento feminista

El centro cultural Kuivi (calle Almacenes Industriales, 40) acoge hasta este domingo la 7ª edición de la Escuela de Pensamiento Feminista de AMA Asturies; pasarán ponentes del ámbito local hasta el internacional Cada día a las 17.00_h. Acceso libre.

Autobús turístico

El verano aterriza en Oviedo y lo hace con un nuevo autobús turístico para recorrer los puntos más emblemáticos de la ciudad. Desde el 19 de junio y hasta el próximo 30 de septiembre, el vehículo realizará una ruta en la que atravesará los lugares más representativos de la capital del Principado. Una de las principales novedades para este 2026 es el cambio de vehículo respecto a años anteriores; se trata de un autobús más moderno con un espectacular diseño del skyline de Oviedo en los laterales. A lo largo del día, durante este verano, los fines de semana y fechas señaladas el autobús turístico de Oviedo realizará un total de ocho expediciones, con salidas cada hora, desde las 11.00 hasta las 20.00. Saldrá desde la calle Marqués de Santa Cruz.

Exposición «Madre Asturias»

La Sala del Sabadell Herrero (calle Suárez de la Riva, 4) acoge, hasta el 30 de septiembre, la exposición «Madre Asturias», con 60 obras de arte, de más de una treintena de autores, cedidas por 27 instituciones y colecciones privadas. Comisariada por Luis Feás, está dedicada a la identidad y los tipos humanos de Asturias desde mediados del siglo XIX hasta la actualidad. La sala abre de lunes a sábado de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas; los domingos y festivos de 11.00 a 14.00, y los martes está cerrada. La entrada es gratuita.

Gijón

Tarde de humor a beneficio de ELA Asturias

El humor protagoniza la actividad esta tarde en el teatro Jovellanos de Gijón de la mano del Desafío Solidario, con una gala cuya recaudación irá destinada en un porcentaje a la Asociación ELA Asturias. Sobre las tablas estarán los humoristas J. J. Vaquero, David Puerto y Coria Castiello. El espectáculo comienza a las 20.00 horas.

Agrupación Artística Gijonesa

A las 19.00 horas, en la sede de la Agrupación en la calle Severo Ochoa, 20., bajo, actúa José Luis Acebal.

El Carmen de Llantones

Hoy es el día grande de las fiestas de El Carmen en Llantones, con misa solemne (13.00) acompañada del Coro Parroquial y con gaita y tambor. La sesión vermú tendrá la ambientación musical del grupo «Delorean». A las 17.00 horas tendrá lugar un maratón de tute y parchís.

Plaza Mayor

Este fin de semana hay cita con el Mercado Artesano y Ecológico en la Plaza Mayor, con artesanía y gastronomía tradicional y ecológica. El horario es de 11.00 a 15.00 horas y 17.00 a 21.00

Museo Evaristo Valle

Hoy se inaugura a las 13.00 horas en el museo de Somió la exposición «Florencio Rodríguez (Pola de Siero, 1840-Gijón, 1906). Paradigma de americano emprendedor y filántropo». Una muestra para realzar la figura de Florencio Rodríguez, americano emprendedor, filántropo y mecenas, en el 120 aniversario de su fallecimiento. La exposición está comisariada por el doctor en Ciencias Económicas don José Ramón García López. Excatedrático de Historia e Instituciones de la Universidad de Oviedo principal biógrafo y máxima autoridad en el periodo histórico y económico que le tocó vivir a Florencio Rodríguez.

Jardín Botánico

Hoy habrá un nuevo concierto en La Terraza del Botánico, en este caso sonará «Micromambo», un proyecto que es un regreso al origen de la música de baile a través de canciones populares de la música latinoamericana. Con Jairo Zavala Depedro, Héctor Rojo y Martín Bruhn. Presentan en directo su primer disco «La República del Baile». La Terraza del Botánico abre de 22.00 a 23.59 horas.

Muséu del Pueblu d’Asturies

El Muséu del Pueblu d’Asturies ofrece hoy, a las 12.15 horas, una visita comentada gratuita a la exposición «Vidas de un mismo tiempo. Fotografía social de Mario Pascual (1959-1970)». No es necesaria incripción previa, pero el aforo es limitado por lo que se recomienda acudir con antelación suficiente. Además, a las 12.30 horas el grupo «El Xolgoriu» de Roces acompañará a los visitantes en su recorrido por el museo y bailará lo mejor de su repertorio de baile tradicional asturiano.

Semana Negra

Hoy, último día de la Semana Negra. A las 17.00 horas abre el recinto en el entorno de la playa del Arbeyal y se pueden ver las exposiciones «Trabajar cansa», de Elena Mistrello, Alfonso López, Miguelanxo Prado, Elías Taño y Ángel de la Calle, y las fotografías de Victoria Iglesias. A las 18.00 horas en la Carpa del Encuentro habrá una mesa redonda sobre «Colombia, un conflicto degradado contra la población civil. Informe de la 22ª delegación asturiana a territorios macondianos», con Nahuel González, Esther Barbón, David Sánchez, Alma Hidalgo, Alba Nogueiro, Javier Orozco y Adrián Gayo. Y a las 19.00 horas, última mesa redonda sobre «Mujeres referentes en el deporte de la zona oeste», con Iria Sánchez Aláez, Raquel Rodríguez Rodríguez, Raquel Lafuente, Ainoa Suárez, Marta Suárez y Sara Lolo. Modera Marian Moreno Llaneza.

Palacio de Revillagigedo

La exposición «Convivium. Arqueología de la dieta mediterránea», que explora la construcción de la dieta mediterránea desde la evidencia arqueológica y las investigaciones más recientes, ofrece hoy una visita guiada a las 12.30 horas. La exposición se ha prorrogado hasta el 20 de septiembre.

Museo Casa Natal de Jovellanos

Voces de sal de mar es un itinerario guiado gratuito que hoy se puede hacer en el Museo Casa Natal de Jovellanos, con aforo limitado. Dará comienzo a las 11.30 horas. Una invitación a adentrarte en la historia de Cimavilla y la Rula, de sus personajes y anécdotas.

Campa Torres

Dentro del «Verano a la romana» que han organizado los Museos Arqueológicos de Gijón hoy se propone un Itinerario arqueológico dramatizado en el que personajes teatralizados realizan un recorrido al pasado de Gijón/Xixón visitando el castro de la Campa Torres y la Villa Romana de Veranes. Una actividad a cargo de la Compañía Voz Gesto y Birlibirloque. La salida del autobús será a las 16.30 horas y el punto de encuentro es la parada del bus turístico en la avenida José Manuel Palacio, junto al Museo del Ferrocarril.

Fundación Alvargonzález

En al Fundación Alvargonzález, en Cimavilla, se muestra hasta el 24 de julio la exposición «Realismo y postimpresionismo en Asturias: Carolina del Castillo y Díaz (1867-1933)», comisariada por Andrea García Casal. Una muestra que quiere sacar de la invisibilidad que han sufrido muchas creadoras en la historia a la pintora asturiana Carolina del Castillo, «cuya producción merece una revisión crítica desde el presente». El horario es de 12.00 a 13.30 horas y de 18.30 a 21.00 horas, de lunes a viernes; y los sábados, de 12.00 a 13.30 horas.

Palacio de Revillagigedo

La exposición «Convivium. Arqueología de la dieta mediterránea» explora la construcción de la dieta mediterránea desde la evidencia arqueológica y las investigaciones más recientes. Podrá visitarse hasta el 12 de julio. Los horarios son de martes a domingo, de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas.

Museo Barjola

Puede verse la exposición «Territorios subjetivos», de Miriam V. Amengual, enmarcada en las XIX Jornadas Fotográficas del Ateneo Obrero de Gijón. Asimismo, el Museo Barjola acoge la muestra «El Palacio Habitado», de Juan Díaz- Faes en diálogo con Juan Barjola. Estará abierta hasta el 16 de agosto. El museo abre de martes a sábado: Mañanas 11.30 a 13.30 y tardes de 17.00 a 20.00 horas. Domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 horas.

Avilés y comarca

Concierto de la Banda de Música

La Banda de Música de Avilés ofrece un concierto a las 13.00 horas en el parque del Muelle, en el marco de su programación estival.

Paseos por la ría

El puerto deportivo ofrece paseos en barco por la ría de Avilés, con salidas a las 12.00, 13.15, 17.00, 18.05 y 19.10 horas. Los viajes con visita al Espacio PORTUS salen a las 10.30, 11.30, 16.30 y 18.30 horas.

Cómic y ciencia

La Sala de Cómic de Avilés, en la plaza de Camposagrado, mantiene abierta la exposición «La ciencia de Mortadelo y Filemón. Crónicas disparatadas de la investigación en España». Puede visitarse de 10.30 a 13.30 y de 16.00 a 20.00 horas.

Memoria en La Ferrería

La Casa de las Mujeres acoge la exposición «Trece Rosas de Asturias. 15 años de compromiso con la memoria», dedicada a la labor de la asociación y a la memoria democrática. Abre de 9.00 a 14.00 y de 17.00 a 19.00 horas.

Naturaleza en el Niemeyer

El Centro Niemeyer exhibe «Naturalezas vivas», con más de un centenar de obras de grandes artistas nacionales e internacionales. La muestra puede visitarse de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 20.00 horas. La entrada cuesta 5 euros.

Costumbrismo en Cultura

La Casa de Cultura mantiene abierta «La memoria de lo cotidiano», con obras de la colección Pérez Simón. La exposición reúne pintura y escultura vinculadas al costumbrismo español y asturiano. Abre de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 horas.

Petróleo en el CMAE

El Centro Municipal de Arte y Exposiciones acoge «¡Aquí hay petróleo!», una muestra sobre combustibles fósiles, poder e imaginarios contemporáneos, dentro de la programación de la Bienal Climática. La exposición puede visitarse en el equipamiento de Llano Ponte.

Patios abiertos

Los colegios El Quirinal y Versalles abren sus patios de 15.30 a 21.30 horas para favorecer las prácticas deportivas, el ocio saludable y la convivencia vecinal. La iniciativa funciona de lunes a viernes no festivos durante los meses de julio y agosto.

Patinaje en El Quirinal

El colegio público del Quirinal acoge, de 12.00 a 14.00 horas, una nueva sesión de «Patio Patín», una propuesta deportiva, educativa y lúdica para niños y niñas centrada en el patinaje, la convivencia y el uso positivo del tiempo libre.

Las Cuencas

Fiesta de La Teyerona en Mieres

El monte mierense de La Teyerona celebra sus fiestas. Durante la jornada habrá mercado de artesanía, y desde las 11.30, reparto del «bollu» a los socios. A las 12.00 será el turno del baile con «Ruxidera», y a la hora de comer vuelven las «jornadas gastronómicas», con cordero a la estaca y bonito a la plancha. Por la tarde, juegos infantiles y verbena con el grupo «Karine».

El humorista J. J. Vaquero. | Juanjo Martín

Fiestas de Sotrondio

Prosiguen las fiestas de Sotrondio. Este domingo hay misa a las 12.00, y a continuación pasacalles con la banda de gaitas «Valle del Nalón» y vermú musical con el dúo «La Cigarra». Por la tarde, desde las 18.00, habrá mercado de «El pozo creativo», con propuestas artísticas y de animación cultural.

Exposición «La revuelta y la nieve» en el Pozo Santa Bárbara

El Pozo Santa Bárbara en Turón (Mieres) vuelve a mostrar una exposición artística de relevancia internacional, esta vez con un destacado artista asturiano, el fotógrafo Dionisio González. «La revuelta y la nieve» estará abierta hasta el 16 de agosto, la entrada es libre. El horario de visita habitual será de miércoles a viernes, de 16.30 a 21.00 horas. Los sábados, domingos y festivos, de 11.00 a 14.00 y de 16.30 a 21.00 horas.

Exposición sobre el mundo de la gaita en Moreda (Aller)

«Presente y pasáu de la gaita n’Ayer» es el título de la exposición que hasta el 22 de julio puede verse en el Centro Cultural de Moreda (Aller). El horario de visita es de 11.00 a 14.00 horas. Organiza la Banda Gaites «El Gumial».

Muestra fotográfica de Karolina Jonderko en el hospital del Nalón

La sala de exposiciones del Hospital Valle del Nalón (Riaño, Langreo) acoge hasta el 15 de julio una muestra titulada «Gentes del carbón. Silesia», con imágenes de la fotógrafa polaca Karolina Jonderko. Organiza la tertulia Encuentros y la Asociación Asemeyando.

Exposición de fotógrafos chinos en la Casa de los Alberti de Langreo

La Casa de los Alberti, en Ciaño (Langreo) acoge hasta el 31 de julio la exposición «Momentos de la vida a través de los ojos de los fotógrafos de la ciudad natal de Confucio». Contará con imágenes de los fotógrafos chinos Zeng Yi, Lu Ming, Yan Xiang, Dai Zhizhong, Wei Yuxing y Zhang Liejiang.

Muestra de fotografía de naturaleza en La Felguera

El centro de creación escénica Carlos Álvarez-Nóvoa de La Felguera alberga hasta el 31 de julio la exposición de fotografía de naturaleza «Pequeños mundos, grandes tesoros de la naturaleza», con imágenes de Juan Carlos Rodríguez, «Daichi». Habrá un acto de inauguración con el autor el día 10 de julio, a las 18.00 horas.

«Miradas», exposición colectiva de fotos en Riaño, Langreo

La Casa de Cultura Federico García Lorca de Riaño (Langreo) contará, hasta el 31 de julio, con la exposición fotográfica colectiva «Historias infinitas. Miradas».

Centro

Festividad del Carmen en Cudillero

Cudillero celebra la festividad del Carmen. A las 12.30 horas saldrá la procesión de la Virgen del Carmen hasta el puerto, acompañada por la banda de gaitas «Avante Cudillero». Después se celebrará misa en honor a la patrona de los pescadores, seguida de un concierto del Coro Mixto San Pedro de Cudillero y la actuación del grupo folclórico «Arduríu Pixuatu». A las 14.30 horas habrá pincheo en el centro social y, a las 17.00, baile con música en directo de Pablo Beltrán. El fin de fiesta será a las 20.00 horas.

El Carmen en Villamarcel (Quirós)

La localidad quirosana de Villamarcel celebra este domingo la fiesta del Carmen. A las 13.00 horas habrá misa solemne, acompañada por la banda de gaitas «Teixo-Manolo Quirós». A continuación, sesión vermú.

«Tierra y Sal», obras de Catalina Delmiro y Carmen Prendes en Candás (Carreño)

El Centro de Escultura de Candás Museo Antón acoge «Tierra y Sal», una exposición con obras de Catalina Delmiro y Carmen Prendes. La muestra puede visitarse solo hasta hoy. Horario del Museo: de martes a domingo, de 12.00 a 14.00 horas y de 18.00 a 21.00 horas.

Ajedrez en Grado

El corredor de la Casa de Cultura de Grado (en horario de apertura del centro, de 10.00 a 14.00 y de 15.00 a 20.45 horas) se convierte todos los domingos en un espacio para disfrutar de la práctica del ajedrez.

Mercado en Grado

La villa moscona celebra los domingos y los miércoles su tradicional mercado al aire libre, instalado por todo el centro urbano con puestos de ropa, calzado, menaje, bisutería... Pero lo más destacado son los puestos de los agricultores de toda la comarca, famosos por sus productos cultivados en las vegas del Nalón y del Cubia. De 8.30 a 14.30 horas aproximadamente.

Casa del Oso de Proaza

La Fundación Oso de Asturias (FOA) gestiona la Casa del Oso, espacio museístico en Proaza sobre la vida, hábitat y proceso de recuperación de la especie, así como el cercado donde se encuentra la osa «Molinera», al que se accede por la Senda del Oso desde la capital proacina o bien desde el área recreativa de Buyera, en Santo Adriano. Se puede visitar todos los días de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 18.00 horas.

Visitas culturales en Santo Adriano

El colectivo «La Ponte-Ecomuséu» organiza la salida «Las minas de Castañeo del Monte» a las 11.00 horas, el itinerario interpretativo «Viaje a los orígenes del Arte», con visita a la cueva del Conde y al Abrigo de Santo Adriano, a las 16.00 horas, y una visita guiada a la iglesia prerrománica de Tuñón, a las 18.00 horas. Es imprescindible la reserva previa en el teléfono 985761403.

Parque escultórico en Candás

En la franja costera que arranca de las inmediaciones del Museo Antón y bordea el cabo de San Antonio se ha creado un jardín escultórico. La colección cuenta con veinte esculturas pertenecientes a escultores contemporáneos expuestas al aire libre.

Museo Histórico Militar de Asturias

Ubicado en El Cueto (Lugones), este espacio realiza una labor didáctica encomiable, mostrando la fortificación más grande de todo el frente asturiano al mismo tiempo que una de las mayores colecciones de la Guerra Civil y otros periodos militares. Realiza visitas guiadas (Lugones y Colloto-Oviedo) con una duración de dos horas. Reservas y demás información, en los teléfonos 670.333.111, 602.600.000 y 984.100.100.

Oriente

Fiestas de Nuestra Señora de Loreto en Colunga

Colunga celebra las fiestas de Nuestra Señora de Loreto. Para hoy se anuncia eucaristía solemne alas 12.00 horas seguida de procesión, subasta del ramu a las 13.30 horas, sesión vermú y fiesta popular a partir de las 21.30 horas con la orquesta «Costa Norte».

La hoguera de Celorio (Llanes), con parrillada y verbena

Celorio (Llanes) celebra este domingo la jornada de la hoguera. A las 9.30 horas saldrá la gente desde la Bolerona hacia el monte para cortar el árbol que se usará de hoguera. A las 18.00 horas está prevista la plantación de la hoguera y, después, una gran parrillada, gratuita para socios de la comisión de festejos. A las 22.00 horas comenzará luna verbena con música del grupo «Da Silva» y DJ Toni.

El Carmen en Bores (Peñamellera Baja)

Bores (Peñamellera Baja) celebra la festividad de Nuestra Señora del Carmen. A las 11.30 horas habrá pasacalles con la bandina «Los Trasgos». A las 13.00 horas se celebrará misa solemne en honor a la Virgen en la capilla de La Serna. A las 14.00 horas comenzará la sesión vermú, amenizada por «Los Trasgos». A las 15.00 horas comienza una comida a base de paella y a las 16.00 horas actuará el dúo «Cuarta Dimensión».

Porrúa en Bolas cierra con una charla y tonada

Porrúa (Llanes) acoge este domingo la última jornada de la VI edición de «Porrúa en Bolas», festival de intervención artística en bolas de silo. A las 12.00 horas habrá una charla titulada «Inteligencia artificial generativa, un lobo con piel de cordero», a cargo de Eva Rami e Isabel Muñoz, de la Asociación de Profesionales de la Ilustración de Asturias

(Apiast). A las 13.00 horas comenzará la sesión vermú, con «Trivilorio ye impro», propuesta de teatro de improvisación, y la tonada de Odón del Paganéu. Habrá puestos de comida y bebida en el prau Llacín.

Mercado en Cangas de Onís

La cita dominical en la Plaza, la calle del mercado y los aledaños de la iglesia de Santa María ofrece productos traídos de las huertas y majadas de la zona, quesos y embutidos de la comarca, mantequillas, mermeladas, miel... junto con la oferta de ferretería, cestería, artesanía y textil.

Actividades de verano en el Museo del Jurásico de Asturias

El Museo del Jurásico de Asturias programa en julio y agosto actividades para público familiar e infantil. De lunes a domingo, de 11.00 a 14.30 y de 15.30 a 18.30 horas, estará disponible la experiencia inmersiva «Misión dinotiempo». Habrá visita guiada al museo a las 11.30 horas; talleres infantiles como «¡Encuentra los restos del dinosaurio perdido!» a las 13.00; «Jugando con dinosaurios» a las 16.30; y «Un paseo entre dinosaurios» a las 17.30. Los miércoles se ofrece «Dinoaventura Cromos» y los domingos, «Operación T-Rex: salvemos el Museo». Los días 16 y 28 de julio habrá actividades sobre el eclipse solar con Allande Stars.

Exposición en el Museo del Oriente,en Porrúa

El Museo del Oriente, en Porrúa, acoge desde el 2 de abril hasta el 22 de agosto la exposición «Retrato y sociedad», una selección de 42 fotografías y un autorretrato realizados por Daniel Álvarez Fervienza fechados entre 1885 y 1892. Álvarez Fervienza, de Somiedo, compaginó su trabajo como maestro con el oficio de fotógrafo, gracias al que podemos entender cómo se miraba y cómo se representaba una sociedad entera a finales del siglo XIX. El horario de visita del museo es: de martes a jueves, domingos y festivos, de 11.00 a 13.30 horas. Viernes y sábados, de 11.00 a 13.30 y de 17.00 a 19.00 horas.

Espacio Joven de Llanes: ocio juvenil

El Espacio Joven de Llanes es un programa municipal de ocio alternativo dirigido a público de 12 a 18 años. Funciona los viernes y fines de semana durante todo el año en el paseo de Las Marismas de 18.00 a 22.00 horas; los domingos, hasta las 20.00 horas. Dispone de dos plantas con ping-pong, futbolín, billar, consolas y juegos de mesa, entre otros recursos. El acceso es libre y gratuito, con monitores y talleres específicos cada fin de semana.

Occidente

Mercado Medieval de Piantón (Vegadeo)

Piantón (Vegadeo) celebra hoy una nueva jornada de su mercado medieval. La apertura del recinto será a las 11.00 horas. A las 12.00 habrá pasacalles con zancudos y malabaristas, y a las 12.30 talleres participativos gratuitos de talla en madera y cestería. A las 13.00 continuará la animación con el pasacalles Chanza y, a las 13.30, exhibición didáctica de aves rapaces. Por la tarde habrá taller de decoración de conchas, carrera de cintas a caballo, teatro itinerante y espectáculo de fuego.

65º aniversario de la fiesta de San Cristóbal en Allande

Allande celebra la fiesta de San Cristóbal, este año en su 65º aniversario. Desde las 11.00 horas habrá reparto del bollo y vino a los socios en Pola y Campo del Río. A las 12.30 saldrá la caravana desde el aparcamiento de El Toral y, a las 13.30, se celebrará misa. A las 15.00 habrá parrilla con Amante Libardóny a las 17.00, juegos infantiles. La jornada continuará a las 18.30 con pasacalles, sesión vermú y actuaciones de la acordeonista Silvia y Pedro Bermúdez.

Museo del Calamar Gigante en Luarca

Este espacio expositivo, ubicado en Luarca, contiene la mayor colección del mundo de una especie fantástica que genera mitos y leyendas a lo largo de todo el planeta. De junio a septiembre abre todos los días, de 10.30 a 14.00 y de 16.00 a 20.30 horas. En el nuevo museo se pueden ver ahora seis calamares gigantes, además de doce especies de profundidad, 35 ejemplares de otros grandes cefalópodos y seis huesos de algunos de estos animales marinos: dos vértebras, una mandíbula y parte de los cráneos de las especies «Globicephala melas» «Balaneoptera physalus» y «Physeter macrocephalus». La visita tiene una duración aproximada de 45 minutos.

Ecomuseo de Somiedo

El centro se reparte en dos sedes: en Caunedo, con una muestra dedicada a los oficios y la trashumancia, y en Veigas, con la casa como protagonista con tres cabañas de tejado vegetal de escoba, conocidas como «teitos». Están abiertos de miércoles a viernes de 11.00 a 14.00 horas; sábado, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas, y domingo, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 18.00 horas.

Museo del Prerrománico de San Martín de Salas

Noticias relacionadas

En la capilla del palacio de los Valdés Salas se muestra un conjunto de piezas y lápidas epigráficas de la última iglesia del estilo artístico del prerrománico asturiano, a 800 metros de la villa salense. Destaca la conocida como Cruz de Salas. Abre de miércoles a sábado por turnos a las 11.00, a las 12.15 y a las 17.00 horas y los domingos a las 11.00 y a las 14.00 horas, con entrada gratuita.