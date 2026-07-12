Dónde aparcar el coche (y también el estrés de buscar plaza) en los puntos asturianos más saturados del verano: nuevos parkings y buses lanzadera

Los concejos turísticos asturianos han reforzado este verano sus sistemas de aparcamiento para responder al fuerte incremento de visitantes. La apertura de nuevas bolsas de estacionamiento, la regulación de plazas y los servicios de transporte público centran las medidas adoptadas en los principales núcleos costeros y turísticos que no cuentan con la infraestructura de las ciudades.

Comarca de Avilés.

Luanco incorporó cuatro aparcamientos disuasorios que aportan más de 300 plazas en las zonas de Les Carboneres, Cañeo, el barrio de San José y las inmediaciones de la calle Unión Gozoniega de La Habana. Estas áreas, situadas en el entorno de la villa, buscan reducir la entrada de vehículos en un núcleo que multiplica su población durante los meses de verano. A ellas se suma el estacionamiento estival de El Gayo, que tiene una tarifa de 2,50 euros diarios. El entorno de la playa de Bañugues, también en el concejo de Gozón, dispone de aparcamientos de pago con el mismo precio.

En Salinas, el Ayuntamiento de Castrillón prohibió estacionar durante la noche en la zona verde de la calle Pablo Laloux. La restricción se aplica de manera permanente entre las doce de la noche y las ocho de la mañana. La comarca avilesina cuenta además con un autobús lanzadera gestionado por el Consorcio de Transportes de Asturias que enlaza Avilés con las playas del Bajo Nalón. El servicio realiza paradas en Soto del Barco, La Arena, San Esteban y Muros de Nalón, antes de finalizar su recorrido en la playa de Aguilar. Su objetivo es reducir los desplazamientos en vehículo privado y evitar las largas caminatas desde las zonas de estacionamiento.

Centro.

Villaviciosa aplica este verano una tarifa al aparcamiento público situado a la entrada de Tazones. Los precios van desde los 0,65 euros por hora hasta un máximo de tres euros por una jornada completa. El Ayuntamiento instalará también cámaras de vigilancia para sancionar a los vehículos que accedan sin autorización al casco urbano del pueblo marinero.

En Rodiles, el principal arenal de Villaviciosa, las plazas públicas continúan siendo gratuitas, aunque resultan insuficientes durante los días de mayor afluencia. La oferta se completa con un estacionamiento privado de pago y con 25 servicios de ida y vuelta en autobús lanzadera desde Villaviciosa. Los paneles informativos de la autovía A-8 avisan a los conductores cuando los aparcamientos están completos.

La capital maliayesa, por su parte, sumará próximamente otras 400 plazas mediante acuerdos entre el Ayuntamiento y los propietarios de varios solares pendientes de desarrollo urbanístico. Las estimaciones municipales sitúan actualmente en unas 2.175 las plazas disponibles en la villa.

La playa de Aguilar, en Muros de Nalón, dispone de cuatro áreas de estacionamiento: una municipal y tres de gestión privada. El aparcamiento público de Campofrío cuesta dos euros, mientras que los privados cobran dos euros a los turismos y cuatro a las furgonetas y autocaravanas. Las plazas situadas junto al paseo marítimo también están sujetas a tarifa.

En la playa de El Garruncho, en San Esteban, donde se encuentran las piscinas de agua de mar, permanece operativo un aparcamiento municipal gratuito.

Oriente.

Llanes afronta una de las mayores presiones de tráfico del Principado, con unos 240.000 visitantes que no pernoctan durante agosto. La suspensión cautelar del nuevo contrato de la ORA dejó este verano sin aplicación la zona verde prevista para residentes y trabajadores. La zona azul, con 174 plazas, funcionará hasta el 8 de septiembre, de nueve de la mañana a ocho de la tarde, incluidos los festivos.

Ribadesella incorporó como principal novedad unas 1.000 plazas en Platas, en el barrio de La Cuesta. Mantiene además un centenar en Puente del Pilar, 400 en El Fuerte y alrededor de 150 en la estación de Feve, repartidas entre turismos y autocaravanas. Un sistema inteligente informa en tiempo real de la ocupación de varios estacionamientos.

Cangas de Onís, que no es concejo costero pero sufre igualmente la presión turística, dispone de unas 1.600 plazas distribuidas por el centro, Contranquil, la avenida de Castilla y El Lleráu. La oferta se ampliará con 90 plazas gratuitas junto al mercado de ganados y otras 102 en Les Llanes, a la entrada de Covadonga, que se sumarán a las más de 600 vinculadas al plan de transporte a los Lagos.

Colunga ganó 116 plazas con la reorganización de Los Jardines del Sueve y otras 50 en el antiguo cuartel de la Guardia Civil. El concejo abrirá asimismo un estacionamiento con varios cientos de plazas junto a la avenida de la Playa para compensar la pérdida de terrenos que se utilizaban de aparcamiento.

Occidente.

Cudillero mantiene estacionamientos de pago en La Concha de Artedo y San Pedro de la Ribera entre el 15 de junio y el 15 de septiembre. La tarifa diaria es de 1,50 euros para los turismos y de diez euros para las autocaravanas. Un mismo tique permite utilizar los aparcamientos de ambas playas.

En la villa pixueta, la regulación del aparcamiento del puerto permanecerá vigente hasta el 15 de octubre. El precio es de 2,50 euros para los turismos y de diez euros para autocaravanas y autobuses. La principal novedad de esta temporada es la apertura de nuevos aparcamientos gratuitos en la zona alta.

Luarca añade este año un estacionamiento privado en la avenida de Gil Parrondo, con una tarifa de tres céntimos por minuto y un máximo de quince euros diarios. La villa dispone también de plazas en la explanada de la estación de tren, junto al Instituto Carmen y Severo Ochoa, en las playas, en el entorno del polideportivo Pedro Llera Losada y en La Curtidora. Un panel informativo ya está indicando en tiempo real la disponibilidad de espacios.

Noticias relacionadas

Tapia de Casariego, por su parte, ha habilitado hasta septiembre ocho terrenos para el estacionamiento gratuito, todos ellos situados en las proximidades del centro de la villa.