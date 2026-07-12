El calor intenso marca el arranque del domingo en Asturias antes de la llegada de tormentas vespertinas

El verano ha vuelto a enseñar este domingo su cara más intensa en Asturias. A las doce del mediodía ha dejado un notable ascenso de las temperaturas, especialmente en el interior del Principado. El registro más alto de la red de Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) se ha alcanzado en Baíña (Mieres), donde el termómetro ha llegado a los 32,6 grados, convirtiéndose en el punto más caluroso de la comunidad.

No ha sido el único municipio rozando el calor intenso. Según datos de la Agencia Estatal de Meteorología, Cabrales ha registrado 29,6 grados, mientras que Pola de Somiedo ha alcanzado los 29º. En la zona central, Oviedo ha llegado a 28,5 grados, muy cerca de los 27,8º de Tineo y los 27,4º registrados en Gijón, donde la influencia del mar ha suavizado ligeramente el ambiente.

En el occidente, Castropol ha marcado 23,7 grados y Salas 27,4 ºC, mientras que en el oriente Llanes se ha quedado en 23 grados y Colunga, donde hoy celebran el día grande de su patrona, ha alcanzado 24,5ºC, reflejando el habitual contraste entre el litoral y el interior asturiano.

Y ojo, porque el calor será solo la primera parte de la jornada. A partir de las 15.00 horas, la Agencia Estatal de Meteorología ha activado avisos por lluvias y tormentas en buena parte del Principado.

El litoral occidental permanece en aviso importante por precipitaciones que pueden dejar hasta 30 litros por metro cuadrado en una hora, mientras que las tormentas podrán ir acompañadas de rachas muy fuertes de viento e incluso granizo. También habrá avisos, aunque de menor nivel, en el litoral oriental y el suroccidente asturiano.

Un final de jornada con inestabilidad

El episodio culmina una semana marcada por un ambiente plenamente veraniego en Asturias, con temperaturas claramente por encima de las habituales para estas fechas en numerosos concejos del interior.

Este domingo, sin embargo, la inestabilidad volverá a ganar protagonismo durante la tarde: primero calor intenso y después tormentas que pueden descargar con fuerza en cuestión de minutos.