Conmoción en Pravia por la muerte Raquel Suárez, "Tati", la joven apasionada de las motos, "trabajadora y buena persona", que sufrió un accidente en el Motorbeach

Casi todo el mundo conocía a Raquel Suárez en Pravia como ‘Tati’. Había viajado hasta Vinuesa (Soria) para disfrutar de un fin de semana de desconexión y eligió asistir al Motorbeach, una de las grandes citas del mundo del motor que cada verano reúne a cientos de aficionados. Sin embargo, el viaje terminó de la peor manera: un accidente de moto en un circuito próximo al acceso de la carretera SO-811 al recinto, apenas un día después del inicio del Motorbeach. Ocurrió poco antes de las cuatro de la tarde. Si bien la investigación sobre las circunstancias del siniestro continúa abierta, algunos asistentes al evento sostienen que el accidente se produjo mientras la joven realizaba «un caballito con la moto» y terminó impactando contra un todoterreno.

Raquel fue hallada inconsciente y evacuada en helicóptero medicalizado hasta el Hospital Universitario de Burgos, donde permaneció ingresada en estado crítico desde el viernes a consecuencia de las graves lesiones sufridas en el accidente hasta que se confirmó su fallecimiento. Aquello que debía ser unos días de vacaciones acabó convirtiéndose en una tragedia. Hija de Ana González, conocida por todos como Anita, vendedora de cupones de la ONCE en Pravia y Grado, y de Roberto Suárez, Raquel era una joven muy querida en su concejo natal. La noticia de su accidente fue llegando poco a poco a Pravia a lo largo del sábado, donde familiares, amigos y vecinos permanecieron pendientes de su evolución desde el primer momento, aferrándose a la esperanza de que pudiera recuperarse. Pero se confirmó la peor de las noticias. «Tati» no pudo recuperarse de las heridas del accidente.

Las muestras de cariño no tardaron en multiplicarse. Quienes la conocían la recuerdan como «una muy buena persona, trabajadora y guapa». Otra persona cercana la define como «una gran apasionada de las motos; tuvo una moto de 50 centímetros cúbicos desde los 16 años. Era una chica currante y muy responsable», destaca. Raquel Suárez también era muy conocida al haber trabajado en varios locales hosteleros conocidos del Bajo Nalón.

Raquel había elegido el Motorbeach para disfrutar de unos días de vacaciones. El festival, que se celebra desde el jueves y hasta este domingo, había agotado las entradas semanas antes y sus organizadores defendían un modelo basado en un aforo limitado para favorecer la seguridad y la convivencia con el entorno. «Podríamos vender muchas más entradas, pero ese no es nuestro objetivo», aseguraron antes de arrancar la edición. Paralelamente, la Guardia Civil informó de que durante los dos primeros días del evento formuló cerca de 300 denuncias y detectó una veintena de delitos contra la seguridad vial en el entorno del festival.

Ahora será la investigación la que determine cómo se produjo exactamente un accidente que truncó la vida de una joven asturiana que salió de casa para disfrutar de un fin de semana y que ya no regresó. Más allá de las circunstancias del siniestro, quienes la conocieron se quedan con su personalidad, su capacidad de trabajo y una pasión por las motos que la acompañó desde la adolescencia.