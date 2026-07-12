La demanda de la industria de la Defensa revaloriza las grandes naves como la que quiere Indra en Barros
La negociación de Indra y Duro coincide con un repunte de transacciones de talleres
"Ya mediamos en cinco", señala el asesor de Escribano en la compra de su factoría de Alovera tras sondear Asturias
El proyecto de la segunda fábrica de vehículos militares de Indra en Asturias corre peligro por la falta de terrenos. La compañía, que necesita con urgencia una gran nave para poder comenzar a operar en 2027 y cumplir con los programas de Defensa que ya tiene adjudicados (cerca de 600 vehículos entre obuses, anfibios de combate y lanzapuentes), puso el punto de mira en el taller de Barros de Duro Felguera, compañía a la que adquirió hace un año el Tallerón de Gijón. Sin embargo, Indra no logra llegar a un acuerdo económico con Duro, que considera que los seis millones que le ofrecen no es un precio de mercado. Las negociaciones se están realizando, además, en un contexto de revalorización de este tipo de activos precisamente por la demanda desde el sector de la Defensa.
Un estudio elaborado por la compañía estadounidense de servicios inmobiliarios Cushman & Wakefield identifica la Defensa como el sector que "más está transformando el mercado inmobiliario industrial de Europa" por el aumento inédito del gasto público y por las nuevas políticas comunitarias que buscan reforzar la autonomía estratégica de la UE tras la invasión rusa de Ucrania. El estudio destaca la "urgencia" de muchos Estados miembros por aumentar capacidades productivas sin los largos plazos que implican los desarrollos desde cero. Sitúa a España entre los principales polos industriales europeos del sector y subraya que la escala y la rapidez de la inversión en Defensa está generando necesidades inmediatas de nuevos espacios industriales, tanto para líneas de producción como para centros logísticos vinculados al incremento de suministros. "Muchas inversiones recientes se han realizado en ubicaciones consolidadas donde ya existen capacidades", señala el informe.
Es lo que ha ocurrido en Asturias. En la región ya estaba la fábrica de blindados de Santa Bárbara Sistemas en Trubia, con una importante red de proveedores locales a su alrededor, e Indra apostó por Gijón para su primera fábrica de vehículos militares y pretendía instalar la segunda en Langreo. "Indra necesita fabricar vehículos de forma inmediata y el taller de Barros es, por sus naves, maquinaria pesada y accesos el único activo en toda la región que reúne esas condiciones", señaló José Antonio Cases, concejal de Urbanismo de Langreo.
Si no puede ser Barros, Indra ya maneja alternativas, pero fuera de Asturias. El punto de mira lo ha movido hacia la localidad coruñesa de As Pontes, donde la sociedad gestora de suelo de la Xunta de Galicia, Xestur, ha adquirido naves en desuso para ponerla a disposición de proyectos industriales estratégicos.
El crecimiento de las empresas de Defensa está reconfigurando la demanda de naves industriales en España, destaca por su parte otro reciente informe elaborado por la consultora inmobiliaria alemana Patrizia. Ese estudio resalta que la demanda de espacios logístico-industriales repuntó con la pandemia por el impulso del comercio electrónico y la necesidad de grandes infraestructuras logísticas. Sin embargo, esa demanda comenzó a desacelerarse a partir de 2022 "y ahora el testigo está siendo recogido por las necesidades del sector de Defensa", apunta el informe de Patrizia.
La operación de Escribano
La consultora inmobiliaria británica Knight Frank ya ha asesorado en los últimos 18 meses hasta "cinco transacciones de naves en España relacionadas con el sector de la Defensa". La última operación ha sido la adquisición por parte de Escribano Mechanical & Engineering de una gran nave de 43.000 metros cuadrados en Alovera (Guadalajara). Escribano, que ha sondeado la posibilidad de instalar una planta industrial en Asturias (ya tiene un centro de I+D en Avilés) y es adjudicatario en UTE con Indra de varios programas de Defensa de blindados (los de obuses y vehículos anfibios), ha decidido invertir 50 millones en Alovera para crear su mayor planta. Estará enfocada en la producción y montaje de nuevos sistemas de Defensa y generará 300 puestos de trabajo.
"Hemos acompañado a nuestro cliente en la identificación de una ubicación que responde a sus necesidades productivas actuales y futuras, en un entorno clave para el desarrollo de proyectos industriales de gran escala", señaló Borja Granzow de la Cerda, consultor asociado de Knight Frank, que destacó que la elección del Corredor del Henares se debió a su disponibilidad de suelo, conectividad logística, cercanía a Madrid y capacidad para atraer inversiones vinculadas a sectores de alto valor añadido.
Borja Sánchez: "Desconozco la propuesta para expropiar Barros"
"Es una propuesta que desconozco y que por tanto no puedo valorar" , señaló el consejero de Ciencia, Industria y Empleo, Borja Sánchez, al ser preguntado por la proposición de Ley que anunció IU para expropiar el taller de Duro Felguera en Barros.
Sánchez aseguró que el Gobierno continúa centrado "en la tramitación del proyecto de interés estratégico regional de Indra, que incluye las instalaciones del Tallerón y el taller de Barros". Explicó que las negociaciones entre Indra y Duro "siguen abiertas" y que las partes trabajan para acercar posturas. Además, subrayó que se trata de un proyecto de "máximo interés" para el Ejecutivo autonómico.
El presidente del PP de Asturias, Álvaro Queipo, calificó de "lamentable" la situación. "Hay un Gobierno que tiene dos cabezas, con una parte socialista que no logra que el acuerdo se cierre para que Indra pueda adquirir el taller de Barros, y con otra parte minoritaria de IU que lo hace son planteamientos extemporáneos y fuera de lugar", señaló Queipo. "Esto nos produce mucha tristeza, porque mientras que en otras comunidades autónomas como Galicia las cosas funcionan bien y se atraen inversiones, aquí tenemos un Gobierno que está atrapado en el propio Gobierno, con una batalla entre bandos", añadió el presidente de PP, que calificó de "preocupante que Borja Sánchez afirme que desconoce la propuesta de su socio de gobierno 24 horas después de que la hayan hecho pública". Según Queipo, "aún no se ha perdido la oportunidad de que alguna inversión de Indra llegue a Langreo y lo que le pido a los socios de Gobierno de Asturias es que se dejen de pelearse entre ellos".
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