El día que Asturias lo tuvo todo: sol, calor, tormentas y hasta bolas de hielo

Tormentas, sol, calor y granizo. Asturias vivió ayer una auténtica montaña rusa meteorológica en varios puntos de su geografía. El cielo del Principado se iluminó en la madrugada del sábado al domingo con una espectacular tormenta eléctrica que se dejó notar, sobre, todo en la zona central. Los truenos comenzaron pasadas las diez y media de la noche, cuando las temperaturas en el Principado no bajaban de los veinte grados en ninguno de sus concejos. La tormenta eléctrica se alargó durante hora y media en algunos puntos de la región.

LNE

La tormenta dejó paso a un domingo variado, con elevadas temperaturas en la mayoría de los concejos. Tras un mediodía de calor intenso, el Principado vivió una tarde marcada por las tormentas. Así y todo, los termómetros dejaron registros propios de una jornada plenamente veraniega, con Ronzón (Lena) alcanzando los 33,6 grados, la temperatura más alta registrada en toda la jornada de ayer por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

Muy cerca quedaron Tineo, con 32,8 grados; Mieres, con 32,7; Amieva, con 32,1; y Salas, donde se rozaron los 32 grados. En la zona central, Oviedo llegó hasta los 30,2 grados, mientras que Gijón se quedó en unos más moderados 27,7 grados, una vez más debido a la influencia del Cantábrico.

Las impresionanes imágenes de la tormenta eléctrica en Poniente, Gijón / Rafer

Con el paso de las horas, el ambiente comenzó a refrescar en buena parte del territorio asturiano. Según datos recogidos por la AEMET, a las 19.00 horas Oviedo había descendido hasta los 22,6 grados, Gijón marcaba 23, Mieres 24,7, Tineo 23,7 grados y Pola de Somiedo aún conservaba los 29,9 grados, uno de los puntos más cálidos de la región a esa hora.

La imagen de la tarde se vivió en la costa oriental, con bolas de granizo sobre la arena de la playa en pleno mes de julio. Esa fue la insólita estampa con la que se encontraron quienes disfrutaban de un día de verano en la playa de Toranda, en Llanes, donde el tiempo dio un vuelco en apenas unos minutos y pasó del calor y el bochorno a una intensa granizada.

Los bañistas vieron cómo el cielo se oscurecía rápidamente antes de que comenzaran a caer copos y bolas de hielo de alrededor de dos centímetros de diámetro, cubriendo parte de la arena y dejando una escena poco habitual para estas fechas. Muchos aprovecharon para grabar vídeos y hacer fotografías de una imagen más propia del otoño, o incluso del invierno, que de mediados del mes de julio.

El granizo llegó a otros puntos del este de Asturias. En Posada de Llanes también cayeron bolas de hielo, y lo mismo en otras zonas cercanas.

La jornada había comenzado con ambiente plenamente veraniego. En la comarca oriental se alternaron momentos de sol con nubes, mientras que el calor y la asfixiante humedad hicieron que la sensación térmica fuese especialmente elevada.

La previsión meteorológica apunta a que las temperaturas descenderán a partir de hoy. En Oviedo y Langreo se alcanzarán máximas de 26 grados, mientras que Gijón y Avilés llegarán a 25. Se esperan lluvias débiles y chubascos que podrían ser localmente fuertes y con tormentas en el noroeste y que serán poco probables en el litoral oriental.

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Las temperaturas continuarán moviéndose por encima de 25 grados el martes y el miércoles, y descenderán ligeramente el jueves y el viernes.