Final feliz para la búsqueda del hombre desaparecido en una boda en Castiello de Selorio en Villaviciosa: fue localizado en su casa de Oviedo tras iniciarse un amplio dispostivo desde esta mañana

Lo que durante unas horas hizo temer una desaparición con un amplio despliegue de medios acabó con un desenlace tan rápido como inesperado. El hombre de 60 años al que buscaban la Guardia Civil y SEPA en el entorno de Castiello de Selorio, en Villaviciosa, en una finca donde habitualmente se celebran bodas, apareció finalmente en su propio domicilio en Oviedo, sano y salvo, este domingo por la tarde.

La Central Operativa de Servicios comunicó la localización a la sala del 112 a las 17.52 horas. El hombre no presentaba heridas y, con su aparición, el dispositivo quedó desactivado.

La búsqueda se había puesto en marcha poco después de las 12.44 horas, cuando una mujer alertó a la Central Operativa de Servicios de la Guardia Civil de que desconocía el paradero del varón, visto por última vez esa misma mañana en una finca de Castiello de Selorio. El hombre había asistido el sábado a una boda celebrada en una finca de Castiello de Selorio. Según relataron algunos asistentes al enlace, perdió el autobús de regreso a Oviedo al término de la celebración, por lo que pasó la noche en unas dependencias de la propia finca. A primera hora de la mañana del domingo fue localizado en un banco en el exterior del recinto, sobre las nueve, pero después se le perdió la pista, circunstancia que acabó motivando la activación del dispositivo de búsqueda.

Durante varias horas, la Guardia Civil movilizó patrullas de Villaviciosa y de la Compañía de Gijón, el helicóptero (CUCO), el GREIM y el Servicio Cinológico.

El SEPA, por su parte, activó bomberos, la Unidad Canina, la Unidad de Drones y al Grupo de Rescate, que organizó el rastreo en dos sectores.

Noticias relacionadas

Al final, el desenlace fue mucho más sencillo de lo que apuntaba el despliegue: el hombre estaba en casa. Un final feliz que permitió cerrar el operativo con rapidez y sin daños personales.