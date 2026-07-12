¿Qué proyectos podrían ejecutar los ayuntamientos asturianos si no hubiese regla de gasto? Desde asfaltar caminos hasta construir aparcamientos

Asfaltar caminos, comprar inmuebles para ponerlos al servicio de los vecinos o incluso ejecutar en un solo año las grandes obras previstas para todo un mandato.

Son algunas de las iniciativas que, aseguran alcaldes y concejales asturianos, podrían llevar a cabo los ayuntamientos si se flexibilizara o incluso se eliminara la regla de gasto, una norma en vigor desde 2012 que limita el crecimiento del gasto de las administraciones para garantizar la estabilidad presupuestaria.

Aprobada en plena crisis económica, la regla de gasto se ha convertido, según muchos consistorios, en un obstáculo para los municipios con las cuentas saneadas. Definen la situación como "kafkiana": tienen millones de euros en el banco, pero no pueden destinarlos a inversiones para mejorar la vida de sus vecinos. La sensación es prácticamente unánime entre los alcaldes y concejales, pese a que el Ministerio de Hacienda pretende ampliar el margen de gasto (4% en 2027, un 3,8% en 2028 y un 4,6% en 2029).

Varios ayuntamientos detallan ahora a LA NUEVA ESPAÑA en qué emplearían esos recursos si pudieran disponer libremente de ellos.

Oviedo: ejecutar un mandato en un año

"Si esas limitaciones desapareciesen, el equipo de gobierno de Alfredo Canteli podría ejecutar en un solo ejercicio la hoja de ruta que tiene diseñada para todo el mandato", asegura Leticia González, concejala de Economía (PP) del ayunamiento de la capital. Entre los grandes proyectos pendientes figuran la renovación de la plaza de toros y la puesta en marcha de las pistas de atletismo de Ciudad Naranco.

El Ayuntamiento ha tenido que escalonar numerosas inversiones por las limitaciones de la regla de gasto. Es decir, ha habido proyectos que podrían haber ido má rápido, de forma simultánea y, en lugar de eso, ha habido que esperar a que acabe uno para empezar otro. Actualmente mantiene 120 millones de euros en sus cuentas, un dinero que no puede destinar libremente a nuevas actuaciones.

"Los ayuntamientos siguen condicionados por un marco fiscal rígido y completamente desfasado, pensado para una realidad económica que ya no existe. Mientras el Gobierno de España plantea ahora una posible flexibilización de estas limitaciones, la realidad es que las entidades locales llevan catorce años sin poder disponer libremente de unos recursos generados gracias a una gestión responsable", recalca la concejal.

Infraestructuras y patrimonio

El alcalde de Cangas de Onís (PP), José Manuel González Castro, considera que "una mayor flexibilidad en el uso de los remanentes permitiría acelerar inversiones y actuaciones muy necesarias para el municipio". Entre ellas cita la mejora y renovación de las redes de abastecimiento y saneamiento, la conservación de la red viaria de los núcleos rurales de su concejo, así nuevas inversiones en equipamientos deportivos, culturales y sociales, actuaciones de eficiencia energética en edificios públicos y proyectos vinculados al turismo sostenible y a la puesta en valor del patrimonio natural.

El alcalde de Valdés, el socialista Óscar Pérez, cuyo Ayuntamiento mantiene 1,5 millones de euros de remanente, explica que destinaría esos recursos a ejecutar caminos en diferentes puntos del concejo. Esta posibilidad, la de ejecutar caminos, es algo habitual entre alcaldes de pequeños concejos.

También el alcalde de Cangas del Narcea (PP), José Luis Fontaniella, tiene claro el destino del dinero. Sin regla de gasto utilizaría remanentes disponible para construir nuevos aparcamientos, rehabilitar el Paseo del Vino —la senda que discurre por la ribera del río Naviego— y adquirir el edificio de El Molín, un inmueble emblemático para ponerlo al servicio del municipio. "Podría haber muchos más proyectos: tengo caminos y carreteras para mejorar y hace falta más hormigón", resume.

Calles y accesos rurales

El alcalde de Mieres (IU), Manuel Ángel Álvarez, asegura que dedicaría esos recursos a la "mejora de calles en el casco urbano y mejoras de acceso a núcleos de población en el medio rural", mientras que otros ayuntamientos también apuntan a reforzar infraestructuras básicas, servicios municipales y actuaciones que actualmente permanecen aplazadas por las restricciones de la regla de gasto.

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Otros ayuntamientos también podrían destinar grandes cantidades de dinero a proyectos en caso de haber una mayor flexibilización del gasto fiscal. Avilés tiene 14 millones de euros en la caja y Siero unos 60.