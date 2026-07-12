Graniza en una playa de Asturias en pleno julio: la insólita imagen que dejó el domingo en el Oriente

Bolas de granizo sobre la arena de la playa en pleno mes de julio. Esa fue la insólita imagen con la que se encontraron esta tarde quienes disfrutaban de un día de verano en la playa de Toranda, en Llanes, donde el tiempo dio un vuelco en apenas unos minutos y pasó del calor y el bochorno a una intensa granizada.

Los bañistas vieron cómo el cielo se oscurecía rápidamente antes de que comenzaran a caer copos y bolas de granizo de alrededor de dos centímetros de diámetro, cubriendo parte de la arena y dejando una escena poco habitual para estas fechas. Muchos aprovecharon para grabar vídeos y hacer fotografías de una imagen más propia del otoño o incluso del invierno que del mes de julio.

Los granizos llegaron a otros puntos del Oriente. En Posada de Llanes también cayeron bolas de hielo, así como en otros puntos cercanos.

La jornada había comenzado con ambiente plenamente veraniego. En el Oriente de Asturias se alternaron momentos de sol con nubes, mientras que el calor y la elevada humedad hicieron que la sensación térmica fuese especialmente elevada. En Oviedo, por ejemplo, los termómetros alcanzaron los 26 grados, en una jornada marcada por el bochorno, mientras buena parte de España continúa en alerta por altas temperaturas.

Sin embargo, la inestabilidad atmosférica acabó imponiéndose durante la tarde. Tras los primeros chubascos llegó el granizo, que dejó una curiosa estampa al mezclarse las bolas de hielo con la arena de la playa, sorprendiendo tanto a vecinos como a turistas.

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La previsión meteorológica ya apuntaba a una tarde de lluvias en el Oriente asturiano, donde el tiempo seguirá siendo inestable durante las próximas horas. Para mañana también se esperan precipitaciones, aunque concentradas únicamente durante parte de la jornada.