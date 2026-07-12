Dos heridos graves y uno leve tras la salida de vía de un turismo en la A-8, a la altura de Villaviciosa

Dos personas han resultado heridas de gravedad y una tercera ha sufrido lesiones leves este domingo tras la salida de vía y posterior vuelco de un turismo en la autovía A-8, en sentido Galicia, a la altura de Villaviciosa, una vez superado el viaductor del Sordo.

El accidente se produjo en torno a las 13.55 horas, momento en el que la Central Operativa de Tráfico de la Guardia Civil de Asturias recibió el aviso del siniestro. Hasta el lugar se desplazaron patrullas del Destacamento de Tráfico de Ribadesella para atender la incidencia y regular la circulación.

Por causas que se investigan, el vehículo se salió de la calzada y terminó volcando. Como consecuencia del impacto, dos de los ocupantes resultaron heridos de gravedad, mientras que una tercera persona sufrió lesiones de carácter leve.

Además, la Unidad de Investigación de Seguridad Vial (UNIS) de Oviedo fue comisionada al lugar de los hechos para hacerse cargo de la instrucción de las diligencias y esclarecer las circunstancias en las que se produjo el siniestro.