León XIV pide a los dos mil jóvenes de Covadonga que se comprometan "con la Iglesia y la sociedad"

Jesús Sanz Montes, arzobispo de Oviedo, presidió este domingo la misa de clausura de la III edición de la Jornada Eucarística Mariana Juvenil, celebrada desde el viernes en Covadonga. Durante su intervención, aprovechó para reivindicar la importancia de la visita del papa León XIV a España el pasado mes de junio, en tiempos en los que, en palabras del prelado, "los tambores de guerra nos sobresaltan y la corrupción política nos satura con sus cloacas”.

Sanz Montes aprovechó también la ocasión para leer una carta del Santo Padre, dirigida a los casi dos mil jóvenes de todo el planeta que se encontraban allí para las jornadas.

El arzobispo de Oviedo, Jesús Sanz Montes, durante la misa. / JEMJ2026

El arzobispo utilizó la figura de León XIV para lanzar un mensaje de unión: “Necesitamos el dulce reclamo de levantar puentes que abran el trasiego fraterno, superando la vieja tentación de levantar fronteras que nos enfrentan tan inútilmente o cavar las trincheras en las que poder escondernos”.

Una carta de León XIV

De hecho, el mismo Pontífice se dirigió, por medio de una carta que leyó Sanz Montes, a los jóvenes que participaron en la III Edición de la JEMJ: “El Santo Padre, con el vivo recuerdo de su visita a España, desea que esta jornada de encuentro os lleve a experimentar el amor que irradia de la presencia real de Jesús en la eucaristía, y que se robustezca en vosotros la voluntad para hacer realidad vuestros ideales de una vida plena, comprometidos además con la Iglesia y la sociedad de vuestro agraciado país”, señalaba la misiva.

Sanz Montes también puso el foco en la relevancia de estos encuentros para la religión cristiana, destacando que “de aquí salen familias cristianas que se plantean un noviazgo como Dios lo manda, aprendiendo lo que significa fidelidad para siempre”. Y añadió: “También nacen vocaciones a la vida religiosa en cualquiera de sus formas; llamadas al sacerdocio para dar la vida al buen pastor que reparte los sacramentos de su gracia”.

Sobre esto último bromeó con los presentes, asegurando que muchos de los que permanecieron en la Iglesia lo hicieron “no por la perseverancia de los padres, sino por las chuches que les daban al acabar la misa”. Y apostilló, en clave de humor: “Yo ya los tengo encargados”.

Los jóvenes abandonaron Covadonga tras la misa. / Miguel Guerrero

Un “gran éxito” y la mirada en 2027

Desde la organización, la hermana Beatriz Liaño, responsable de prensa y difusión, asegura que esta tercera edición ha sido “impresionante”, y comenta: “En una sociedad tan descristianizada, que haya dos mil jóvenes que han atravesado España y mucho más lejos todavía, buscando un encuentro con Jesucristo, es formidable”. Subraya también el trabajo de los 200 voluntarios y la colaboración de los ayuntamientos de Parres y Cangas, pero asegura que “la experiencia que los jóvenes se llevan en el corazón no es algo que hemos hecho nosotros, es algo sobrenatural”.

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Respecto al próximo año, la intención de la organización es repetir el evento en julio, de nuevo en Covadonga. Aunque, según reconocen, el posible incremento del número de participantes, que viene sucediendo cada año, podría ser el mayor desafío: “Tenemos que valorar las posibilidades que tenemos de ofrecer más plazas, sobre todo por el tema de los alojamientos que es lo más complicado”, comenta Liaño. Aun así, añade que, a pesar de las dificultades, le gustaría priorizar “seguir en Covadonga, porque es un lugar muy especial”.