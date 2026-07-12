Mil formas de disfrutar o invertir un premio de mil euros con el Gran Sorteo del Verano de LA NUEVA ESPAÑA

Mil euros no solucionan la vida, pero bien pueden cambiar un verano. Permiten un respiro, afrontar ese gasto que siempre se aplaza, organizar una escapada, renovar algún aparato de casa o, sencillamente, guardar un pequeño colchón para encarar con más tranquilidad los próximos meses. Esa es la cantidad que LA NUEVA ESPAÑA pone en juego en la primera semana de su "Gran Sorteo de Verano", que arranca hoy con la publicación de la primera cartilla.

¿Qué se puede hacer con 1.000 euros? Las posibilidades son casi tantas como lectores. Una pareja puede convertir el premio en una escapada de cuatro noches a Lisboa, con vuelos, alojamiento y margen para probar la gastronomía portuguesa, visitar Belém, escuchar fado en Alfama o contemplar la ciudad desde sus miradores.

También puede servir para disfrutar de Asturias sin prisas: varias noches en un alojamiento rural, comidas en restaurantes Michelin o de gran categoría, actividades de turismo activo o planes con los niños. Mil euros permiten sumar jornadas de playa, visitas a museos, entradas para espectáculos, rutas en barco o escapadas de fin de semana sin tener que medir cada gasto al milímetro.

El premio puede tener un destino más práctico. Con esa cantidad es posible comprar un portátil de gama media-alta, con una buena pantalla, un terabyte de almacenamiento y memoria suficiente para trabajar, estudiar o editar fotografías. También permite hacerse con un teléfono móvil de gama alta, equipado con una cámara avanzada, gran capacidad de almacenamiento y potencia suficiente para utilizarlo durante años, o renovar el televisor por un modelo OLED de 55 pulgadas y reservar lo que sobre para una barra de sonido o una suscripción audiovisual.

En el hogar, 1.000 euros pueden cubrir la compra de un frigorífico, una lavadora o un lavavajillas de buena gama, o ayudar a sustituir dos aparatos más modestos. También dan para cambiar un colchón, renovar los muebles de una habitación, pintar parte de la vivienda o afrontar una reparación que lleva meses pendiente.

Para otros, la mejor inversión estará en uno mismo. El premio puede financiar un curso intensivo de idiomas, formación profesional especializada, varios meses de preparación de oposiciones o la compra del equipo necesario para poner en marcha una actividad. También puede reservarse como fondo para imprevistos o convertirse en la primera aportación a un ahorro de mayor recorrido.

¿Cómo se juega?

La oportunidad comienza hoy. En la siguiente página del periódico se publica la primera página-cartilla, una promoción que repartirá durante otras nueve semanas otros tantos premios de 1.000 euros netos y que incluye además dos sorteos especiales de dos coches Nissan Juke.

La mecánica es sencilla. El resguardo situado en la parte inferior de la cartilla debe rellenarse con los datos personales y entregarse en el quiosco habitual desde hoy y hasta el martes. También puede enviarse por correo o depositarse en la urna de la sede de LA NUEVA ESPAÑA en Oviedo hasta las ocho de la tarde del jueves. La cartilla debe conservarse para pegar en ella los cupones que aparecerán de lunes a viernes. El sábado se publicará un comodín para sustituir una posible ausencia. Cada cupón equivale a 200 euros, por lo que los cinco permiten optar al premio completo.

Noticias relacionadas

El sorteo se celebrará ante notario y el ganador recibirá íntegramente los 1.000 euros, ya que LA NUEVA ESPAÑA asumirá la retención fiscal. Solo hace falta conservar la cartilla, reunir los cupones y participar. Porque mil euros dan para mucho. Y pueden dar, sobre todo, el gran alegrón del verano.