La muerte de la joven asturiana lleva a la organización del Motorbeach a suspender varias pruebas "por motivos de seguridad", y se pronuncian sobre el estado del terreno: "Se mete aquí un piloto y se mata"

La confirmación del fallecimiento de Raquel Suárez 'Tati', la joven praviana de 24 años, marcó la jornada de este sábado en el Motorbeach, el festival de motos y música que se celebra en Vinuesa (Soria). Horas después de conocerse la noticia de la muerte de la chica, la organización anunció la suspensión de las pruebas de Flat Track, El Donut y Motoball previstas para esa tarde, alegando motivos de seguridad por el deterioro de los circuitos. La asturiana permanecía ingresada en estado crítico en el Hospital Universitario de Burgos desde el viernes, cuando sufrió un grave accidente de moto en un terreno situado junto al acesso al recinto del festival. La investigación sobre las circunstancias del siniestro continúa abierta.

"No podemos meter aquí a los pilotos ni locos", afirmaba uno de los organizadores en un vídeo que han difundido en varios canales. "Lo último nosotros es tener que responsabilizarnos, o que nadie nos achaque que metemos a los pilotos a correr en circuitos que están mal". En la misma comunicación se insiste en varias ocasiones en que los trazados presentan numerosos agujeros y que celebrar las competiciones supondría un riesgo para los particiantes: "Se mete aquí un piloto y se mata".

Además, también se aludió a al fallecimiento de la joven asturiana como un motivo más para extremar la prudencia. "Teniendo en consideración, que menos, el luto por el accidente que se sufrió la chica ayer, y que hoy tuvimos la desgracia y la mala noticia de enterarnos de que había fallecido, no podemos hacer ni carreras, ni nada", señalan desde la organización, aunque recalcan que la suspensión responde al mal estado de los circuitos. La propia entidad responsable del evento ya había publicado un vídeo en su canal de difusión mostrando el estado de El Donut: "Todo lleno de agujeros, intransitable, muy inseguro para los pilotos".

Durante la mañana del sábado difundió un comunicado en el que hacía un llamamiento al civismo y cargaba contra quienes, a su juicio, habían utilizado las motos de forma irresponsable durante el festival. "Las decenas de 'no moteros' que os pasáis el día y noches haciendo el mal y molestando estáis destrozando la imagen de los aficionados al Off Road en España", señalaba. "Motorbeach no es eso, se puede disfrutar la moto sin destrozarla ni faltar el respeto al resto de asistentes molestándolos día y noche".

En el vídeo difundido en sábado por la tarde, uno de los miembros del equipo organizador endurece aún más el tono y responsabiliza directamente a "los anormales que todos conocemos" del deterioro de las instalaciones y, en consecuencia, de la suspensión de las actividades. "Por culpa de algunos no se van a poder hacer las actividades previstas", lamenta.

La edición de este año del Motorbeach está siendo especialmente complicada. Al accidente mortal de la joven asturiana se sumaron otros dos accidentes registrados durante la madrugada de este domingo en el entorno del festival, donde también continuó el dispositivo especial de la Guardia Civil. Durante los dos primeros días del evento, los agentes habían formulado cerca de 300 denuncias y detectado una veintena de delitos contra la seguridad vial. La organización cerró su comunicado apelando a recuperar el espíritu con el que nació el festival en 2013 y pidió a los asistentes disfrutar de la última jornada "desde el respeto, el civismo y la amistad".