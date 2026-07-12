Rescatados dos senderistas heridos en Amieva y Somiedo tras caer mientras hacían una ruta
Ambos fueron evacuados en helicóptero al hospital
EP
Bomberos del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) han rescatado a un senderista que cayó por un desnivel de ocho metros en la ruta de los Sedos de Ozania, en Amieva, y a una mujer que se accidentó en Somiedo entre los lagos Calabazosa y Cerveriz. Ambos fueron evacuados a sendos centros hospitalarios en dos operaciones del helicóptero del 112.
Según información del SEPA, en el caso del rescate de Amieva, la voz de alarma la dio uno de los acompañantes del afectado, en torno a las 19.16 horas. En la llamada indicó que eran tres personas y una de ellas había caído unos 8 metros. Otra montañera que pasaba por la zona ayudó a los afectados enviando las coordenadas de su posición. El grupo de rescate de Bomberos de Asturias, a bordo del helicóptero medicalizado, llegó a la zona y atendió al afectado, que presentaba una posible fractura de clavícula. Los rescatadores dieron por finalizada la intervención a su llegada a base, a las 22.05 horas.
Poco antes, el 112 recibió otra llamada de alerta, en esta ocasión en Somiedo, donde una mujer que sufrió una caída también presentaba una posible fractura de clavícula. El aviso se dio a las 16.46 horas. El equipo de rescate atendió a la afectada y a las 17.54 horas iniciaron el traslado al Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA).
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