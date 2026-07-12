Suben a cinco los incendios forestales en Asturias, dos de ellos procedentes de León

El Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) actualizó esta tarde el número de incendios forestales registrados en la región, siendo un total de cinco, dos de ellos procedentes de León.

Allande: incendio forestal Pico del Hospital. Efectivos de Bomberos del SEPA con base en Cangas del Narcea y Grandas de Salime y un helicóptero de extinción. Se realizarán tareas de remate, ya que el perímetro está muy caliente.

Aller: incendio forestal en Río Aller/Puerto de Vegarada. Humea dentro de lo quemado. Revisado por Bomberos de Proaza.

Caso: se encuentra en zona alta, de difícil acceso, en La Gayera, Pico Cuervu, por encima de La Felguerina. Están los bomberos de Proaza y un helicóptero de extinción del SEPA. Se espera contar con la Brigada de Refuerzo de Incendios Forestales de Tabuyo.

Quirós (zona limítrofe con Lena): Collada de Porciles, límite con Lena. Ya ha sido revisado por efectivos de bomberos con base en Mieres y queda algún punto caliente, por lo que se harán trabajos de remate. Además de los efectivos de bomberos, también se contará con una empresa forestal y un helicóptero de extinción del SEPA.

Incendio Villablino (León) sector Asturias (Leitariegos): tras permanecer, durante la noche efectivos de bomberos de Cangas del Narcea y una empresa forestal, hoy se continuará colaborando en los trabajos de extinción, con la comunidad vecina de León, efectivos del parque cangués y de Ibias.