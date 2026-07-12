La Universidad pide otros 50 millones por la degradación de sus facultades

El plan de reforma integral para intervenir en las infraestructuras universitarias con mayores necesidades de mejora que esta semana el rector Ignacio Villaverde trasladó al Presidente del Principado, Adrián Barbón, contempla una estimación presupuestaria de 50 millones de euros y un período de ejecución a diez años a partir de su aprobación. Tal como detalló el máximo responsable de la institución académica, esa intervención se presenta como complemento al plan de financiación plurianual del Gobierno autonómico a la Universidad, con el objeto de poner a pleno rendimiento toda la infraestructura disponible en los distintos campus de la región, para que "esté en condiciones de seguir prestando una educación superior con la calidad".

Fuentes próximas la Universidad recalcaron que ese plan tiene que dar prioridad al campus de El Cristo, porque es donde se encuentran los edificios con necesidades más urgentes. Química y Economía son las dos facultades donde esa intervención resulta inaplazable.

Sus decanos realizaron un análisis para LA NUEVA ESPAÑA del estado de esa infraestructura. Javier Borge, decano de Química, habla de "una reforma integral" en la que además de cuestiones tan fundamentales para la eficiencia energética de los edificios y el confort térmico como el cambio de ventanas también suma un redimensionamiento de las aulas. "Tenemos que adaptar los baños también, ahora mismo para ir al aseo en la facultad hay que coger escaleras; hay algunos adaptados pero es que todavía tenemos baños en entreplantas", subraya Borge.

La Universidad ha encargado un estudio para tener un primer esbozo y concretar el diagnóstico de necesidades de ese plan de infraestructuras. "En nuestro caso, estamos en un edificio de 40 años y hay que coger el toro por los cuernos; no es una cuestión de pintar y arreglar lo fundamental para dejarlo todo como está. Debemos ser capaces de optimizar los espacios para adaptarnos al siglo XXII", sentencia el decano de Química. Esa transición en las infraestructuras también implica un replanteamiento de los espacios. "Debemos analizar si tiene sentido mantener aulas de 220 personas; una, sí, pero tres, quizá no", explica a modo de ejemplo las cuestiones que ese plan de infraestructuras debería contemplar.

Alumnos en las Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU) en la convocatoria de julio en Facultad de Económicas en Oviedo. / Luisma Murias

En Química se suma la problemática de la cantidad de laboratorios que conforman su infraestructura para investigación. Fregaderos, desagües, conductos para la extracción de gases... son solo algunos de los elementos que acusan el paso del tiempo en la facultad del Cristo. Y también revisar cuestiones sobre lo inconveniente que pueda resultar por momentos que despachos y laboratorios estén mezclados. "Habrá que verlo", apunta Borge. Durante las obras que se planificasen para su facultad, el decano de Química no contempla un parón de la actividad académica. "También tenemos el aulario de Medicina si fuera necesario", apunta Javier Borge.

Lo que el rector ha propuesto al presidente del Principado es, como complemento al convenio de financiación plurianual actualmente en vigor. Para este 2026, el Principado aporta 209 millones de euros a la Universidad de Oviedo, de los que 187 corresponden al modelo de financiación, cantidad que garantiza la total cobertura de las nóminas de la Universidad de Oviedo para el ejercicio. El plan de infraestructuras estimado en 50 millones se sumaría a esos 209 con los que ya cuenta la institución académica.

Con la propuesta vinculada al plan de reforma de edificios, la infraestructura de la Universidad de Oviedo estaría en condiciones de seguir prestando el servicio de educación superior con la calidad que requiere la Universidad púbica de Asturias, recalcaron fuentes próximas a la institución académica.

En el caso de la Facultad de Económicas, el segundo frente de la Universidad en El Cristo, con necesidades más urgentes, su decana Carmen Benavides indica que todas esas cuestiones ya fueron trasladadas a los órganos de gobierno correspondientes. "Son conscientes de que la facultad se ha inundado en varias ocasiones", explica. Los tramos de tránsito de la parte posterior de las instalaciones también requieren de mejoras, igual que la pizarra de la fachada, que provoca filtraciones hacia el interior. Benavides reconoce que "el Rector ha hecho todo lo que ha podido" ante estas necesidades a lo largo de estos años, si bien la decana reconoce que la facultad ya ha cumplido 42 años y aunque "necesidades hay siempre", la realidad, como ya expresó Villaverde es que "los años no pasan en balde".

Vista de la Escuela de Marina Civil. / Lne

Después de que el máximo responsable de la institución advirtiera de que algunos edificios “no están preparados para temperaturas superiores a los 25 grados”, en el campus gijonés también han trasladado sus propias reivindicaciones. En la Politécnica, la prioridad pasa por renovar unas aulas concebidas para una enseñanza tradicional y que dificultan la implantación de metodologías activas. Muchas siguen contando con bancadas fijas y distribución escalonada, un modelo que, según la dirección, resulta incompatible con la docencia que hoy demanda la formación en ingeniería. En Marina Civil urge la reparación de la zona de talleres e intervenir en los despachos ubicados en la planta superior, que alcanzan temperaturas muy elevadas durante los meses de calor.

Igual que en Oviedo, junto al calor afloran otras necesidades igualmente urgentes: espacios más versátiles, laboratorios renovados, mayor eficiencia energética y edificios capaces de responder a una universidad muy distinta a la que existía cuando la mayoría de estas instalaciones fueron construidas.