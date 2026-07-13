Agenda: qué hacer en Asturias hoy lunes 13 de julio de 2026

Oviedo

Charla con Javier Vega de Seoane

El Club La Nueva España (calle Calvo-Sotelo, 7 de Oviedo) acogerá a las 19.00 horas, un diálogo con el empresario y filántropo Javier Vega de Seoane, presidente de honor del Círculo de Empresarios, que bajo el título «Tiempos de incertidumbre y desconfianza: desafíos y oportunidades», conversará con Pedro Sainz de Baranda, presidente de la Asociación Asturias Patria Querida. Entrada libre.

Lunes de ruta

Tendrá lugar un paseo literario y guiado por la ciudad para descubrir la obra de autores asturianos. Es el turno de «Tigre Juan », escrito por Ramón Pérez de Ayala. El recorrido comenzará a las 18.30 horas desde la plaza de San Miguel. Obligatoria inscripción previa.

Fiestas en Trubia

La programación del día dará comienzo a las 12.00 horas con la entrega del bollo en la plazoleta. La fiesta sigue de tarde con la salida de los romeros hacia el parque de Cataluña amenizada por la banda de gaitas ciudad de Oviedo a las 17.00. Ya la noche será amenizada con la cuarta y última verbena a cargo del grupo «Sensación» y «D’cano». Tras esto, a las 00.00 se lanzarán los fuegos artificiales, quedando marcado a las 4.00 horas el fin de fiesta.

Cine a la luz de la luna

A las 22.15 horas se proyectará en la plaza del Conceyín de La Corredoria la película «Cómo entrenar a tu dragón», en su versión del 2025.

Jornadas Gastronómicas de los Tortos del Camino 2026

Del viernes 3 al domingo 12 de julio se celebran las Jornadas Gastronómicas de los Tortos del Camino, una cita en la que los establecimientos participantes ofrecen durante diez días elaboraciones originales con el torto como protagonista. Cada local diseña libremente su propuesta culinaria, eligiendo la receta, los ingredientes, el acompañamiento y el maridaje que considere más adecuado, así como el precio de venta. La iniciativa invita a descubrir distintas reinterpretaciones de uno de los productos más representativos de la gastronomía asturiana.

Autobús turístico

El verano aterriza en Oviedo y lo hace con un nuevo autobús turístico para recorrer los puntos más emblemáticos de la ciudad. Desde el 19 de junio y hasta el próximo 30 de septiembre, el vehículo realizará una ruta en la que atravesará los lugares más representativos de la capital del Principado. Una de las principales novedades para este 2026 es el cambio de vehículo respecto a años anteriores; se trata de un autobús más moderno con un espectacular diseño del skyline de Oviedo en los laterales. A lo largo del día, durante este verano, los fines de semana y fechas señaladas el autobús turístico de Oviedo realizará un total de ocho expediciones, con salidas cada hora, desde las 11.00 hasta las 20.00. Saldrá desde la calle Marqués de Santa Cruz.

Visitas a la Catedral

La visita al conjunto catedralicio incluye el recorrido por el interior del templo, la Cámara Santa, el Museo de la Iglesia y el claustro. El horario es de lunes a viernes, de 10.00 a 18.00 horas y los sábados de 10.00 a 17.00 horas. También se puede visitar la torre. Por otro lado, la torre de la Catedral también está abierta a las visitas. Son acompañadas, pero no guiadas. Las visitas, con una duración aproximada de una hora, están disponibles de lunes a sábado, con 20 personas en cada turno y tienen un precio de 10 euros; no incluyen el acceso al resto del conjunto catedralicio ni están incluidas en el abono de socios de la Catedral.

Exposición «Madre Asturias»

La Sala del Sabadell Herrero (calle Suárez de la Riva, 4) acoge, hasta el 30 de septiembre, la exposición «Madre Asturias», con 60 obras de arte, de más de una treintena de autores, cedidas por 27 instituciones y colecciones privadas. Comisariada por Luis Feás, está dedicada a la identidad y los tipos humanos de Asturias desde mediados del siglo XIX hasta la actualidad. La sala abre de lunes a sábado de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas; los domingos y festivos de 11.00 a 14.00, y los martes está cerrada. La entrada es gratuita.

Gijón

Museo Evaristo Valle

Hasta el 1 de noviembre se podrá visitar la exposición «Florencio Rodríguez (Pola de Siero, 1840-Gijón, 1906). Paradigma de americano emprendedor y filántropo». Una muestra para realzar la figura de Florencio Rodríguez, americano emprendedor, filántropo y mecenas, en el 120 aniversario de su fallecimiento. La exposición está comisariada por el doctor en Ciencias Económicas don José Ramón García López. Excatedrático de Historia e Instituciones de la Universidad de Oviedo principal biógrafo y máxima autoridad en el periodo histórico y económico que le tocó vivir a Florencio Rodríguez.

Jardín Botánico

A las 22.00 horas dará comienzo en La Terraza del Jardín Botánico el concierto de la banda de rock asturiana «Blues and Decker», que presentará su nuevo los temas de su nuevo EP_« II.Return».

El Carmen de Llantones

Continúan las fiestas de El Carmen en Llantones con la misa por los difuntos de la parroquia a las 20.00 horas y la entrega del «bollu» a las 21.00 horas. A las 21.30 horas comenzarán las jornadas del pulpo.

Palacio de Revillagigedo

La exposición «Convivium. Arqueología de la dieta mediterránea», que explora la construcción de la dieta mediterránea desde la evidencia arqueológica y las investigaciones más recientes, ofrece hoy una visita guiada a las 12.30 horas. La exposición se ha prorrogado hasta el 20 de septiembre.

Campa Torres

Dentro del «Verano a la romana» que han organizado los Museos Arqueológicos de Gijón hoy se propone un Itinerario arqueológico dramatizado en el que personajes teatralizados realizan un recorrido al pasado de Gijón/Xixón visitando el castro de la Campa Torres y la Villa Romana de Veranes. Una actividad a cargo de la Compañía Voz Gesto y Birlibirloque. La salida del autobús será a las 16.30 horas y el punto de encuentro es la parada del bus turístico en la avenida José Manuel Palacio, junto al Museo del Ferrocarril.

Fundación Alvargonzález

En al Fundación Alvargonzález, en Cimavilla, se muestra hasta el 24 de julio la exposición «Realismo y postimpresionismo en Asturias: Carolina del Castillo y Díaz (1867-1933)», comisariada por Andrea García Casal. Una muestra que quiere sacar de la invisibilidad que han sufrido muchas creadoras en la historia a la pintora asturiana Carolina del Castillo, «cuya producción merece una revisión crítica desde el presente». El horario es de 12.00 a 13.30 horas y de 18.30 a 21.00 horas, de lunes a viernes; y los sábados, de 12.00 a 13.30 horas.

Ye-yé 2026

En el hall de la 2ª planta del Centro de Cultura Antiguo Instituto, hasta el 26 de julio y dentro de la programación de este año del Ye-yé Gijón, se puede contemplar la exposición de la ilustradora Golden Daze. Nacida en Guatemala y con muchos trabajos en Reino Unido, su obra está profundamente inspirada en el arte psicodélico de los años 60, reinterpretado desde una visión contemporánea.

Museos Arqueológicos de Gijón

En el programa «Verano a la romana», hasta el 20 de septiembre, se podrá disfrutar de «Diviértete en familia», una actividad que no necesita inscripción previa y que anima a descubrir antiguas deidades entre las ruinas del yacimiento.

Avilés y comarca

Mercado semanal en Avilés

Los lunes por la mañana se celebra el tradicional mercado semanal, uno de los más concurridos de la región, que fue instituido hace más de quinientos años por concesión de los Reyes Católicos. Situado en la plaza de Hermanos Orbón, una de las más singulares de Avilés (mediados del siglo XIX), permite contemplar y adquirir los productos frescos de la región, así como artículos de textil, calzado, artesanía, marroquinería y productos culturales y de ornato; productos autóctonos: legumbres, verduras, hortalizas, frutas, flores, mercado semanal en Avilés. Los puestos permanecen abiertos de 9.00 a 14.00 horas, aproximadamente.

Tardes musicales en San Nicolás de Bari

La iglesia de San Nicolás de Bari acoge el recital «Damián Itrich y Norbert Itrich» a las 20.00 horas. La entrada será un donativo voluntario para sufragar la puesta en funcionamiento del órgano.

Patios abiertos

Los colegios El Quirinal y Versalles abren sus patios de 15.30 a 21.30 horas para favorecer las prácticas deportivas, el ocio saludable y la convivencia vecinal. La iniciativa funciona de lunes a viernes no festivos durante los meses de julio y agosto.

Cómic y ciencia

La Sala de Cómic de Avilés, en la plaza de Camposagrado, mantiene abierta la exposición «La ciencia de Mortadelo y Filemón. Crónicas disparatadas de la investigación en España». Puede visitarse de 10.30 a 13.30 y de 16.00 a 20.00 horas.

Memoria en La Ferrería

La Casa de las Mujeres acoge la exposición «Trece Rosas de Asturias. 15 años de compromiso con la memoria», dedicada a la labor de la asociación y a la memoria democrática. Abre de 9.00 a 14.00 y de 17.00 a 19.00 horas.

Naturaleza en el Niemeyer

El Centro Niemeyer exhibe «Naturalezas vivas», con más de un centenar de obras de grandes artistas nacionales e internacionales. La muestra puede visitarse de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 20.00 horas. La entrada cuesta 5 euros.

Petróleo en el CMAE

El Centro Municipal de Arte y Exposiciones acoge «¡Aquí hay petróleo!», una muestra sobre combustibles fósiles, poder e imaginarios contemporáneos, dentro de la programación de la Bienal Climática. La exposición puede visitarse en el equipamiento de Llano Ponte.

Costumbrismo en Cultura

La Casa de Cultura mantiene abierta «La memoria de lo cotidiano», con obras de la colección Pérez Simón. La exposición reúne pintura y escultura vinculadas al costumbrismo español y asturiano. Abre de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 horas.

Las Cuencas

Fin de fiesta en Sotrondio (San Martín del Rey Aurelio)

Hoy terminan las fiestas de San Martín de Tours de Sotrondio, que siempre dejan para el final un postre que garantiza el mejor sabor de boca. A las 12.30 el Payaso Tato actuará en la plaza del Ayuntamiento. Desde las 17.30 horas comenzará la jira al prao de la feria de ganado, y a las 20.00 habrá «colour party» infantil y media hora después, fiesta de la espuma. Ya a las 23.00 horas habrá fuegos artificiales y a su término, la verbena final con la orquesta «Marsella» y Astur DJ.

Exposición sobre el mundo de la gaita en Moreda (Aller)

«Presente y pasáu de la gaita n’Ayer» es el título de la exposición que hasta el 22 de julio puede verse en el Centro Cultural de Moreda (Aller). El horario de visita es de 11.00 a 14.00 horas. Organiza la Banda Gaites «El Gumial».

Muestra fotográfica de Karolina Jonderko en el hospital del Nalón

La sala de exposiciones del Hospital Valle del Nalón (Riaño, Langreo) acoge hasta el 15 de julio una muestra titulada «Gentes del carbón. Silesia», con imágenes de la fotógrafa polaca Karolina Jonderko. Organiza la tertulia Encuentros y la Asociación Asemeyando.

Exposición de fotógrafos chinos en la Casa de los Alberti de Langreo

La Casa de los Alberti, en Ciaño (Langreo) acoge hasta el 31 de julio la exposición «Momentos de la vida a través de los ojos de los fotógrafos de la ciudad natal de Confucio». Contará con imágenes de los fotógrafos chinos Zeng Yi, Lu Ming, Yan Xiang, Dai Zhizhong, Wei Yuxing y Zhang Liejiang.

Muestra de fotografía de naturaleza en La Felguera

El centro de creación escénica Carlos Álvarez-Nóvoa de La Felguera alberga hasta el 31 de julio la exposición de fotografía de naturaleza «Pequeños mundos, grandes tesoros de la naturaleza», con imágenes de Juan Carlos Rodríguez, «Daichi».

Pozo Sotón de Hunosa

La visita al pozo Sotón, en San Martín del Rey Aurelio, puede constar de diversas experiencias. Desde bajar a la mina en un largo recorrido de cinco horas, a más de 500 metros de profundidad, a visitar el rico patrimonio industrial de la instalación, participar en juegos de «escape room» y de visitas teatralizadas. Hay que reservar previamente. Gestión de cancelaciones, a través del teléfono 630 11 96 42 (horario de atención de 8.00 a 14.00 de martes a viernes).

Centro

Actuación de «Primital Brothers» en Pola de Siero

Teatro Auditorio de Pola de Siero acoge a las 20.00 horas «Primital Prime», espectáculo de «Primital Brothers» que abre la XLIII Semana de teatro de La Pola. La compañía madrileña combina música vocal, humor, teatralidad y virtuosismo interpretativo en una propuesta sobre una nueva plataforma de contenido online y un cuarteto vocal contratado como maestro de ceremonias. La función dura 80 minutos. Entrada general: 9 euros; estudiantes y desempleados menores de 24 años: 6,75 euros. Venta online en sieroentradas.siero.es y presencial en la Casa de Cultura.

«Les Mañanes de Siero 2026»

El programa gratuito de talleres científicos y tecnológicos para niños y jóvenes del concejo mantiene abierto el plazo de inscripción para sus próximas sesiones. Bajo el lema «Cine, misterio y ciencia», la propuesta combina experimentos científicos, retos, actividades tecnológicas y dinámicas inspiradas en el mundo del cine y la investigación. La iniciativa, organizada por la Oficina Joven de Siero, se celebrará en julio en la Casa de Cultura de la Pola, del 6 al 10 y del 13 al 17; en el Casino de Lieres, del 13 al 17; en la Casa de Cultura de El Berrón, del 21 al 24; y en el Centro Cultural de La Fresneda, del 27 al 31. Los talleres se desarrollarán de lunes a viernes, de 11.00 a 14.00 horas.

Casa del Oso de Proaza

La Fundación Oso de Asturias (FOA) gestiona la Casa del Oso, espacio museístico en Proaza sobre la vida, hábitat y proceso de recuperación de la especie, así como el cercado donde se encuentra la osa «Molinera», al que se accede por la Senda del Oso desde la capital proacina o bien desde el área recreativa de Buyera, en Santo Adriano. Se puede visitar todos los días de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 18.00 horas.

Parque escultórico en Candás

En la franja costera que arranca de las inmediaciones del Museo Antón y bordea el cabo de San Antonio se ha creado un jardín escultórico. La colección cuenta con veinte esculturas pertenecientes a escultores contemporáneos expuestas al aire libre.

Oriente

Jira en la playa La Griega por las fiestas de Loreto en Colunga

Colunga celebra hoy la jira a la playa La Griega dentro de las fiestas de Nuestra Señora de Loreto. La cita comenzará a las 17.30 horas, con juegos infantiles gratuitos, fiesta de la espuma, hinchables y actuación de Pepo Klibre. A medianoche habrá fuegos artificiales a cargo de la pirotecnia Xaraiva.

«Superman», cine al aire libre en Garaña de Pría (Llanes)

El área recreativa de Garaña de Pría, junto a la capilla de San Ramón (Llanes) acoge a las 22.00 horas la proyección gratuita de «Superman», dentro del ciclo «Hay un cine en mi pueblo». La película, dirigida por James Gunn, presenta a Superman en un mundo que ha perdido la fe en la bondad, mientras intenta reconciliar su herencia kryptoniana con su crianza humana como Clark Kent. La sesión será al aire libre.

Mercadillo solidario de artesanías guatemaltecas en Llanes

La Torre Medieval de Llanes acoge del 8 al 23 de julio el XX Rastrillo de artesanías guatemaltecas, organizado por la ONG Cultura Indígena Asturias. El mercadillo solidario puede visitarse todos los días, de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas. La entidad, con sede en Barro de Llanes, destina los recursos obtenidos al desarrollo de proyectos educativos, sociales y sanitarios dirigidos a comunidades indígenas mayas guatemaltecas, especialmente mujeres, con iniciativas de formación, salud básica, aprovechamiento de recursos naturales, educación medioambiental y liderazgo comunitario.

Mercadillo en Infiesto

En el entorno de la plaza del Mercado se instalan los puestos con productos de alimentación, como frutas, quesos, repostería y verduras, y artículos de tipo generalista, en horario aproximado de 8.00 a 14.00 horas.

«Monasterios Rurales del Oriente de Asturias», exposición en Posada

El Centro Cívico de Posada de Llanes acoge hasta el 15 de julio la exposición temporal «Monasterios Rurales del Oriente de Asturias», promovida por APIAA. La muestra recorre el legado histórico y arqueológico de enclaves como Bedón, Celorio, Llanes, Nava, Villamayor, Villanueva o Valdediós, y su influencia en la vida rural asturiana. Puede visitarse de 9.30 a 13.00 y de 16.00 a 19.30 horas; los viernes, solo de 9.30 a 14.00.

«Paisajes de agua y luz», pintura de José Antonio Barriuso en Ribadesella

La Casa de Cultura de Ribadesella acoge hasta el 14 de julio la exposición de pintura «Paisajes de agua y luz», de José Antonio Barriuso. La muestra puede visitarse de lunes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00 horas, y los sábados, de 12.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00 horas.

Colunga acoge la exposición «El viaje a la Especiería de Magallanes y Elcano»

La sala de exposiciones de la Casa de Cultura de Colunga ofrece, hasta el 16 de julio, la exposición «El viaje a la Especiería de Magallanes y Elcano», organizada por la Delegación de Defensa en Asturias en colaboración con el Ayuntamiento de Colunga. La muestra repasa la primera vuelta al mundo, desde los preparativos de la expedición en Sevilla hasta las dificultades de la navegación, el descubrimiento del estrecho y el regreso de la nao «Victoria» al mando de Juan Sebastián Elcano. Puede visitarse de lunes a viernes, de 17.30 a 19.30 horas.

Occidente

Charlas sobre la emigración a Cuba desde Puerto de Vega

El Teatro Casino de Puerto de Vega acoge los días 13, 14 y 15 de julio, a las 20.00 horas, tres charlas de Manuel R. Fernández Méndez en el marco de la fiesta Indianos en Puerto de Vega 2026. Bajo el lema «Emigración a Cuba desde Puerto de Vega en la primera mitad del siglo XX: breve semblanza de personas y familias que buscaron el porvenir al otro lado del mar», el autor presentará su trabajo sobre la emigración local a Cuba.

Tren turístico diario en Luarca

Por Luarca circula todos los días un tren turístico con salida desde la plaza Alfonso X el Sabio, junto al Ayuntamiento. Los recorridos, de unos 45 minutos de duración, salen por las mañanas a las 11.00, 12.00 y 13.00 horas, y por las tardes a las 16.00, 17.00, 18.00, 19.00 y 20.00 horas. Entradas: niños de 0 a 3 años, gratis; de 4 a 12 años, 5 euros; adultos, 7 euros; y mayores de 65 años, 6 euros.

Mercado en Tapia

Noticias relacionadas

La capital tapiega acoge su mercado semanal, que se celebra en la plaza de Campogrande (junto al Ayuntamiento).