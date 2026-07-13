"Asturias en la Edad Moderna", una historia que estaba por contar en seis libros que lanza LA NUEVA ESPAÑA

"La gran paradoja de Asturias en la Edad Moderna, en el paso del siglo XVI al XVIII, es la de una tierra pobre, aislada y periférica que se convierte en el vivero de talentos más importante de España. ¿Cómo es posible esa sobredosis de talento con nombres como Campomanes, Jovellanos, Feijoo, o Agustín de Pedrayes y que le región acabe la Edad Moderna con la renta per cápita más pequeña de España? Dimos al mundo las locomotoras que lideraron el mundo de la Ilustración pero Asturias se benefició muy poco de todo eso". El periodista Eduardo García se pregunta por el sentido profundo que esos trescientos años pudieron imprimir al Principado con motivo del lanzamiento del proyecto editorial de LA NUEVA ESPAÑA "Asturias en la Edad Moderna", con textos suyos y fotografías de Miki López.

La colección toma como punto de partida la realizada hace tres años, "Edad Media en Asturias", y adopta un enfoque y un estilo editorial similar, en cuanto al formato de tapa dura y a un estilo divulgativo y no tan cronológico como temático. "Seguimos una cronología muy relativa", explica Eduardo García, "que en este caso concreto hace que el desembarco de Carlos V aparezca en el primer tomo, que se distribuye los días 18 y 19 de junio, y la Guerra de la Independencia en el sexto, que se podrá adquirir los días 22 y 23 de agosto, pero el sentido es temático, relativo a las ideas fuerza de cada uno de los volúmenes".

En ese sentido, la colección se estrena con un libro dedicado a la población y la emigración. El segundo libro se centrará en el campo y la mar. El tercero, en el mundo de la guerra, entendida como conflictos internos y externos. El cuarto, en la economía, los mercados. El quinto hablará de sanidad, cultura y educación y el último conforma un libro-magazine protagonizado por Jovellanos y por los dos grandes hechos que ponen colofón a la Edad Moderna, la Guerra de la Independencia y la Constitución de 1812.

"El viaje acaba ahí", razona Eduardo García, "y esas son las líneas temáticas generales, pero no exclusivas. Se cuentan mil historias a modo de un apasionante puzle, hablamos de muchas cosas y hablamos de mucha gente y, al final, hemos logrado algo que mucha gente me ha dicho, que la Historia Moderna estaba por contar en Asturias. Hasta ahora no se había realizado un trabajo de estas características, global, divulgativo, periodístico, para todos los públicos, sobre la Edad Moderna en Asturias".

Los recursos fotográficos, las infografías, y la variedad temática que vertebra los seis libros, de unas 70 páginas cada uno y con un precio de lanzamiento de 4,95 euros el primer volumen, hacen de su lectura una experiencia amena repleta de rostros muy conocidos. No en vano señalaba Eduardo García ese vivero de talento de esos siglos. Por las páginas de "Asturias en la Edad Moderna" desfilan intelectuales de la talle de Jovellanos y hombres tan poderosos en la política española de aquella época como Campomanes, el padre Feijoo convertido en el best-seller europeo, el médico más importante de la España de su tiempo, Gaspar Casal con su trabajo en Asturias, el matemático Agustín de Pedrayes, el conquistador Gonzalo Díaz de Piñera, Pedro Menéndez de Avilés, posiblemente el mejor marino que dio España, o un retratista tan importante en la historia del arte como Carreño Miranda, el mejor, quizá, después de Velázquez.

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La otra cara que ofrece la colección, más dura, es la de una historia épica de supervivencia, "una tierra pobre hasta la extenuación", ilustra Eduardo García, "que acaba saliendo adelante metida en guerras ajenas, agobiada por los impuestos, con una población campesina condenada a la pobreza, epidemias cíclicas y una nobleza rentista que no propició el auge de la nueva burguesía industrial, que es como a mediados del XVIII se entendía ya el progreso".