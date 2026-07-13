Asturias rompe la tendencia nacional: la inmigración preocupa menos que la baja natalidad

La vivienda, el empleo y la política ocupan los primeros puestos cuando se pregunta sobre los principales problemas de Asturias. Sin embargo, si se agrupan las cuestiones relacionadas con la demografía, el diagnóstico es contundente: nueve de cada diez asturianos consideran que la situación demográfica del Principado es grave o muy grave. Esa es una de las principales conclusiones de AsturDemo25, el primer estudio de la Cátedra Universitaria de Demografía de la Universidad de Oviedo, financiada por el Gobierno del Principado. La encuesta fue presentada este lunes por el director de la cátedra, Óscar Rodríguez Buznego, acompañado por la directora del Área de Cátedras de la Universidad, Verónica Cañal, y el director general de Reto Demográfico, Marcos Niño.

El director de la cátedra defendió además el papel de este tipo de estudios para incorporar la opinión ciudadana al diseño de las políticas públicas. "La expectativa que los ciudadanos tienen es la de ser oídos y que sus opiniones, manifestadas a través de las encuestas, sean tenidas en cuenta", señaló. En el ámbito demográfico, advirtió de que, especialmente en cuestiones como la inmigración, "circulan muchos bulos" y existe "una información limitada sobre este fenómeno". Por ello, quiso aclarar que el objetivo de la encuesta es ofrecer una radiografía fiable de la opinión pública asturiana. "Una cosa es saber lo que opina un familiar, un amigo o un vecino, y otra cosa es saber qué opinan los asturianos. La opinión pública asturiana respecto a algunas cuestiones es una gran desconocida".

La encuesta deja claro que el principal problema de la población no es la inmigración. Los encuestados sitúan por delante el envejecimiento, la baja natalidad, la despoblación del mundo rural y, especialmente, la marcha de jóvenes cualificados a otras regiones de España. El director de la cátedra resumió esta idea con una comparación: "Es justo lo contrario de lo que ocurre en el resto de España. El fenómeno demográfico, que es destacado como principal problema en el resto de España, en el conjunto de España y particularmente en algunas comunidades autónomas, es la inmigración. Para los asturianos, la inmigración, sin embargo, es un problema menor. ¿Por qué? Por el volumen de inmigrantes en uno y otro lugar".

¿Y por qué nacen tan pocos niños? Los asturianos apuntan, sobre todo, a razones económicas. El acceso a la vivienda, la falta de empleo estable, la precariedad laboral, la incertidumbre y el coste de criar hijos aparecen como los factores más determinantes, por delante de los cambios culturales o de las decisiones personales sobre la maternidad.

En materia de inmigración, la radiografía es más matizada. Más de la mitad de los encuestados "valora positivamente" la presencia de población extranjera, aunque "también hay un porcentaje de asturianos que se muestran reticentes o recelosos o cautos respecto al impacto que la inmigración pueda tener en nuestras vidas. El 45% considera aceptable el número actual de inmigrantes, pero hay un 34% aproximadamente que opina que es elevado o excesivo", explicó Rodríguez Buznego.

Además, es el asunto donde la encuesta detecta una mayor polarización política entre votantes de izquierdas y votantes de derechas: "Aquí se manifiesta ya abiertamente la división que hay en la opinión entre los simpatizantes de los partidos de derechas y de los partidos de izquierdas. Estoy simplificando, sobre todo en el caso de Vox y de Podemos e Izquierda Unida, que muestran las actitudes más encontradas en relación con esta cuestión". Y, aclaró que "el porcentaje de población inmigrante en Asturias no ha llegado al registro que tiene en otras comunidades, como por ejemplo Andalucía, Cataluña o Madrid. Ahí se nota que la inmigración, sobre todo la inmigración procedente de países no latinos, ha generado más crispación en la sociedad".

Otro dato que llamó especialmente la atención entre los responsables del estudio fue que casi nueve de cada diez asturianos reconocen que desconocen las políticas demográficas que ya están en marcha o sus posibles efectos. "Si el propósito es implicar a la sociedad asturiana en el reto demográfico, la sociedad asturiana debe estar bien informada sobre esto", defendió Rodríguez Buznego, quien consideró que existe un importante déficit de conocimiento sobre las medidas impulsadas por las administraciones.

Precisamente ese resultado sorprendió también al director general de Reto Demográfico, Marcos Niño. Reconoció que el Gobierno del Principado conoció la encuesta al mismo tiempo que los medios y admitió que el estudio evidencia la necesidad de explicar mejor las actuaciones que ya se están desarrollando para afrontar el desafío demográfico. "Todo Asturias tiene que estar remando en la misma dirección, porque es un tema que nos atañe a todos y a todas", señaló.

La Cátedra Universitaria de Demografía ya prepara una segunda encuesta, esta vez centrada exclusivamente en la inmigración, un fenómeno que considera prioritario por su rápida evolución y por el debate social que genera.