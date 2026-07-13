Covadonga sigue con su actividad estival: una veintena de obispos de todo el país se recluye en el santuario

El santuario de Covadonga continúa con su frenética actividad estival, consolidándose como uno de los principales puntos de encuentro religioso durante los meses de verano. Tras un intenso y multitudinario fin de semana en el que acogió a casi 2.000 jóvenes cristianos llegados de distintos países de todo el mundo, el enclave asturiano no detiene su agenda. En este contexto, la Casa de Ejercicios del santuario celebra desde este lunes el II Encuentro de Obispos, en el que participan un total de 23 clérigos procedentes de diferentes diócesis de todo el país.

Se trata de una reunión celebrada a puerta cerrada, concebida como un espacio de reflexión, análisis y puesta en común entre los obispos. El encuentro nace con el objetivo de "actualizar" y "debatir" los principales temas de actualidad que pueden afectar al día a día de las distintas diócesis, abordando cuestiones de importancia como la economía eclesiástica, el derecho canónico o la gestión pastoral en un contexto social cambiante. Estos asuntos, que evolucionan cada año en función de la realidad social y normativa, sirven como hilo conductor de unas jornadas que buscan reforzar la coordinación y el intercambio de experiencias entre los participantes.

Las sesiones se prolongarán hasta el miércoles y están encabezadas por el arzobispo de Oviedo, Jesús Sanz Montes, quien ejerce como anfitrión y figura central en la organización del encuentro. A lo largo de estos días, los asistentes combinarán las reuniones de trabajo con momentos de convivencia y oración.

Luis Argüello, Arzobispo de Valladolid y Presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), asistente a estas jornadas, destacó que se reúnen "con el deseo de poder mantener unos días de encuentro sereno, de convivencia, de oración y también de estudio en algunos asuntos de tipo jurídico, canónico, administrativo y de comunicación, en los que quizá precisamos de una mayor formación". "Este es el objetivo que nos hemos marcado, tratando también de responder a lo que proponemos a nuestros propios presbiterios: una formación integral. Por eso, estos días vamos a orar juntos; a convivir; pasaremos algún buen rato que ejercite nuestra formación humana y comunitaria y, en lo que se refiere a la dimensión intelectual, trabajaremos en estos tres asuntos citados: jurídicos, económicos y mediáticos", subrayó.

La primera edición de este encuentro se celebró el pasado año en Santiago de Compostela, sentando las bases de una iniciativa que aspira a consolidarse en el calendario eclesiástico nacional como un foro periódico de diálogo y actualización para los obispos españoles.