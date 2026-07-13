Esnova Racks Software impulsa la gestión inteligente en la logística de los almacenes

La capacidad de crecer y expandirse de una empresa no depende únicamente de tener buenas ideas, sino también de contar con aliados que aporten confianza y estabilidad en las fases decisivas. Es precisamente en esos momentos clave para el desarrollo y la expansión cuando Asturgar se implica apoyando y acompañando a empresas altamente innovadoras con alto potencial, como Esnova Racks Software.

Esnova Racks Software es una compañía tecnológica especializada en el diseño, desarrollo e implantación de software de gestión de almacenes (que se denomina SGA). Su solución, Esnova Software, nace de la experiencia real en entornos industriales y logísticos, y está concebida para facilitar el control de los procesos, optimizar recursos y mejorar la trazabilidad. Esta propuesta ha permitido a la empresa crecer con rapidez y posicionarse como proveedor de referencia en el ámbito de la gestión logística y productiva.

Oficinas de Esnova Racks / Cedida a LNE

"No desarrollamos tecnología desde un despacho, sino desde la experiencia real en planta y en el almacén. Nuestro objetivo es trasladar ese conocimiento industrial al software para ayudar a nuestros clientes a ganar eficiencia, control y competitividad en un entorno cada vez más exigente", señala Marco Antonio Fernández, CEO de Esnova Racks y Esnova Racks Software.

La relación entre Esnova Racks Software y Asturgar surge en el seno del ecosistema de entidades públicas y público-privadas vinculadas al desarrollo empresarial. "Valoramos acercarnos a Asturgar en el momento de iniciar nuevos proyectos estratégicos para la compañía. Más allá del apoyo financiero que puede ofrecer, consideramos especialmente relevante el valor añadido que supone su participación como entidad avalista. El respaldo de una institución externa e independiente aporta credibilidad adicional al proyecto, reforzando su solidez y viabilidad ante terceros, más allá del compromiso natural de los propios accionistas", apunta Marco Antonio Fernández.

Software de Esnova / Cedida a LNE

Más allá del apoyo financiero, Esnova Racks Software ha valorado el papel de Asturgar como socio institucional. La concesión de los avales ha supuesto una validación externa e independiente que transmite credibilidad, viabilidad y potencial de éxito, contribuyendo de forma decisiva a impulsar iniciativas estratégicas y a consolidar un crecimiento sostenido.

Actualmente, la tecnología de Esnova Racks Software está implantada en países como España, Francia, Bélgica, Turquía, India, Estados Unidos o Canadá, dando soporte a operaciones logísticas complejas de grandes grupos industriales y multinacionales.