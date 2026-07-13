La financiación circulante, una herramienta estratégica para empresas que quieren crecer con solidez

Una empresa que crece genera más actividad, gestiona más pedidos, negocia con más proveedores y asume compromisos de mayor calado. Eso es una buena noticia. Pero también implica que su estructura financiera tiene que estar a la altura de ese ritmo. Cuando el capital circulante no está bien dimensionado, no es que el negocio vaya mal, es que las herramientas financieras no han crecido al mismo paso que la empresa.

Gestionar bien el circulante no es tapar agujeros; es tomar una decisión consciente sobre cómo financiar el ciclo operativo del negocio desde que se compra hasta que se cobra. Una decisión que, cuando se toma con criterio, mejora la posición competitiva de la empresa y le da margen de maniobra real.

¿Para qué sirve exactamente un préstamo de circulante? Para que la empresa pueda negociar con proveedores en mejores condiciones, ampliar stocks en el momento adecuado, incrementar plantilla, absorber el crecimiento de las ventas sin tensión de tesorеría y asumir contratos más grandes sin comprometer la operativa diaria. No es liquidez de emergencia, es la infraestructura financiera que permite que una empresa funcione con la misma fluidez que exige el mercado.

En Asturias, ese acompañamiento tiene nombre propio: Asturgar. Volcada en el tejido productivo regional, trabaja con autónomos, emprendedores y pymes para diseñar soluciones financieras que se ajusten a la realidad de cada proyecto. Su aval no solo facilita el acceso a la financiación en mejores condiciones de coste y plazo, sino que va acompañado de un análisis individualizado que tiene en cuenta la realidad de cada proyceto. Que alrededor del 60% de los avales de Asturgar estén ligados a proyectos de expansión dice mucho de cuál es la orientación real de su trabajo.

El préstamo circulante es una de las piezas, pero no la única. Asturgar ofrece una gama de soluciones que permite abordar la estructura financiera de una empresa de forma integral: la financiación directa del ICO para inversión o circulante; Aquisgrán, una alternativa no bancaria con préstamos a tipo fijo; descuento comercial; anticipo de facturas; confirming; nanticipos de subvenciones; avales técnicos para licitaciones públicas; y asesoramiento financiero orientado a mejorar la estructura económica de cada compañía.

En 2026, Asturgar ha incorporado nuevas líneas orientadas a distintos perfiles del tejido productivo asturiano: productos ágiles para autónomos, líneas bonificadas, coavales para operaciones de mayor volumen y programas específicos para sectores estratégicos como el audiovisual o el agroalimentario. Soluciones distintas para realidades distintas, con un denominador común, que la empresa tenga la estructura financiera que su proyecto merece.

Porque crecer no es solo vender más. Es disponer de los recursos necesarios para sostener ese avance sin perder el ritmo. Y, en muchas ocasiones, contar con una financiación de circulante adecuada es lo que permite a una empresa elegir entre dejar pasar una oportunidad o estar preparada para aprovecharla.