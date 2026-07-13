El Gobierno de Barbón le pide al de Sánchez "cambios sustanciales" para aceptar la financiación, aunque se muestra abierto al "diálogo"

El Principado mantiene su rechazo a la propuesta de reforma de la financiación autonómica impulsada por el Gobierno de Pedro Sánchez, pero emplaza al Ministerio de Hacienda a introducir "cambios sustanciales" que podrían llevar a Asturias a reconsiderar su posición.

Esa es la postura del Ejecutivo de Adrián Barbón (PSOE e IU) a menos de 24 horas de la reunión técnica que el Ministerio mantendrá con las comunidades autónomas para analizar el borrador remitido por Hacienda antes del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) del próximo 29 de julio.

"La propuesta que nos han remitido responde precisamente a lo que se presentó en enero. No ha habido cambios sustanciales", afirmó este lunes el portavoz del Gobierno asturiano, Guillermo Peláez, tras la reunión del Consejo de Gobierno.

Peláez desveló además que el borrador únicamente incluye "una mención" al fondo de compensación prometido a Asturias durante la reunión bilateral con el Ministerio, aunque sin concretar su cuantía ni sus condiciones. "Queremos aclaraciones", subrayó el Consejero.

"Votaremos no a la propuesta en los términos en los que está planteada. Lo importante para nosotros es que el sistema tienda al coste efectivo de los servicios. Queremos poder discutir la población ajustada, entre otras cuestiones. Lo que tenemos ahora no es suficiente; no incorpora los cambios estructurales y sustanciales que reivindicamos", explicó.

El portavoz fue especialmente tajante al referirse a uno de los principales temores del Principado: "Quedar por debajo de la media de financiación sería inaceptable. Es una cuestión que hay que aclarar".

Pese a mantener el rechazo, el Gobierno asturiano no da por cerrada la negociación. El Ministerio de Hacienda lleva días intentando acercar posiciones con las comunidades críticas con su propuesta y Peláez confirmó que Asturias acudirá a la reunión técnica con voluntad de seguir dialogando.

"Abiertos al diálogo"

"Hasta el día 29 todavía quedan días y estamos abiertos al diálogo, pero pedimos modificaciones sustanciales", señaló el portavoz, que calificó la reunión de mañana como "muy importante".

Si el texto no incorpora cambios relevantes, Asturias votará en contra en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, escenificando así un nuevo choque con el Ejecutivo central pese a que ambos gobiernos están liderados por el PSOE.

"Al Principado le corresponde defender los intereses de Asturias. Cuando afrontamos estas reuniones no pensamos en si se van a enfriar o no las relaciones, que son de lealtad y respeto institucional. No nos guiamos por esa posible ruptura. Hay fricciones porque somos gobiernos distintos, como ocurre con el Huerna o con la financiación autonómica", concluyó Peláez.

La reunión técnica entre el Ministerio y las comunidades autónomas se celebrará mañana, mientras que el Consejo de Política Fiscal y Financiera, en el que se votará la propuesta, tendrá lugar el 29 de julio.

El Gobierno central tiene garantizado pasar esa votación al contar con el sí de Cataluña, pero de darse ese resultado daría una imagen de soledad política. El sistema autonómico fue pactado entre el PSC y Esquerra Republicana (ERC).

Alivios fiscales para las clases medias

Peláez también habló en su rueda de prensa sobre posibles medidas fiscales destinadas a las clases medias, algo repetido por Barbón en las últimas semanas. "Seguimos las directrices del Presidente y tomamos buena nota. Comparto la idea que traslada el Presidente. Frente a una deriva reaccionaria tenemos que tener política útil, la gente se mueve por mejorar sus condiciones de vida y expectativas y ha dejado atrás los dogmatismos", recalcó.

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"La vía fiscal asturiana puede ser una buena palanca y estamos trabajando en ditintas propuestas, pero hasta que no tenga un cerrada seré prudente",