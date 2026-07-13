Grupo Siero, premio Asturmanager por su trayectoria centenaria, innovación en el sector de la madera y arraigo

Grupo Siero recibirá el XXXI Premio Asturmanager. La entidad ha querido reconocer la trayectoria de esta empresa familiar en la que ya se han implicado en la dirección cuatro generaciones y que tiene más de 100 años de historia vinculada al sector de la madera.

El grupo, integrado por las compañías Maderas Siero y Siero Lam, ha construido una sólida trayectoria basada en la innovación, la excelencia, la competitividad y una firme apuesta por el territorio, señala el fallo del premio Asturmanager, que destaca que bajo el liderazgo de Pedro Martínez, presidente del grupo, la compañía ha sabido evolucionar desde el oficio maderero hacia una industria avanzada, especializada y con clara vocación internacional.

"Asturmanager quiere reconocer con este galardón a una compañía que ha conseguido posicionar la madera de castaño asturiana en los mercados internacionales, consolidándose como líder europeo en la transformación de esta especie gracias a la calidad, la especialización y la capacidad de aportar soluciones de alto valor añadido", resalta el fallo del premio, que añade que Asturmanager "ha valorado especialmente el arraigo y la continuidad de un proyecto familiar que ha sabido crecer sin perder su vinculación con Asturias, así como su capacidad para generar empleo industrial, actividad económica en el medio rural y facturación relevante, manteniendo el centro de decisión en Asturias". Además, destaca que Grupo Siero es también un ejemplo de responsabilidad social y ambiental. Actualmente gestiona 300 hectáreas de bosques de castaño, todos ellos bajo certificaciones de sostenibilidad, y defiende la gestión activa y sostenible de los bosques como una práctica clave para conservar el territorio, generar actividad económica y contribuir activamente a la lucha contra el cambio climático. Su modelo industrial está orientado a la economía circular.

"Con la concesión de este premio, Asturmanager pone en valor a una empresa que encarna muchos de los valores que el galardón quiere reconocer: empresa familiar, arraigo, liderazgo, empleo, innovación, sostenibilidad y compromiso con Asturias", señalaron fuentes de la asociación de empresarios, directivos y profesionales.

La entrega del XXXI Premio Asturmanager se celebrará el próximo 20 de noviembre en un acto que reunirá a representantes del ámbito institucional, económico y empresarial de Asturias, así como a los socios de Asturmanager.

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Desde 1995, Asturmanager entrega este galardón con el que han sido reconocidos empresarios, empresarias y profesionales destacados por su contribución al desarrollo económico y social de Asturias. Entre otros, han recibido este premio Javier Sáenz de Jubera, Pablo Martín, Sabino García Vallina, Luis Adaro, Jacobo Cosmen, José Cardín, José Ramón Badiola, Consuelo Busto, Álvaro Platero, Luis Fernández-Vega, Nacho Manzano, José Manuel Fernández, Fernando Alonso, Tomás Casado, Francisco Rodríguez, Belarmino Feito, Teresa Fernández Marmiesse y Juan Antonio Pérez-Simón.