Lo que hay que saber cuando decides emprender

Emprender combina ilusión y vértigo a partes iguales. Poner en marcha un negocio implica tomar decisiones importantes, asumir cierta incertidumbre y enfrentarse a situaciones para las que no siempre tenemos todas las respuestas. Y eso es completamente normal.

Si estás pensando en darle vida a tu proyecto, es probable que te hagas muchas preguntas. Y desde Asturgar queremos ayudarte.

¿Tengo una idea, pero cómo sé si es el momento adecuado para lanzarme?

No existe el momento perfecto y esperar a tenerlo todo controlado suele traducirse en aplazar la decisión indefinidamente. Lo importante es analizar si tu proyecto responde a una necesidad real del mercado, elaborar un plan de negocio riguroso y tener claro qué recursos vas a necesitar.

¿Es normal sentir miedo al fracaso o a perder la estabilidad?

Sí. El miedo a equivocarte o a comprometer tu estabilidad económica forma parte del proceso. Emprender supone asumir responsabilidades y salir de la zona de confort. Sentir ese respeto ante lo desconocido no significa que la idea sea mala; simplemente refleja que eres consciente del reto que tienes por delante.

¿Cuánto dinero necesito para poner en marcha mi proyecto?

Probablemente más del que imaginas sobre el papel. La realidad del día a día suele deparar sorpresas: licencias, reformas, maquinaria o el stock de partida son elementos que se deben tener en cuenta. Uno de los errores más frecuentes es centrarse únicamente en cuánto cuesta abrir el negocio y olvidar cuánto costará mantenerlo hasta que entre en velocidad de crucero. Contar con un margen de liquidez puede marcar la diferencia entre el éxito y el fracaso.

¿Debo utilizar todos mis ahorros personales para empezar?

No. Destinar todos tus recursos propios al negocio puede dejarte sin capacidad de reacción ante cualquier imprevisto personal o profesional. En la mayoría de los casos, combinar una aportación propia razonable con financiación externa es la opción más sostenible para la empresa.

¿Endeudarme es una mala decisión?

No, si se hace con planificación. La financiación no debe entenderse una señal de debilidad. Bien utilizada, es una herramienta para impulsar el crecimiento del negocio, realizar inversiones estratégicas o preservar la liquidez necesaria para operar con tranquilidad.

La clave está en que el endeudamiento sea coherente con las necesidades reales del proyecto y con su capacidad futura para asumir esos compromisos.

El gran obstáculo: la barrera del acceso a la financiación

Para muchos emprendedores, el mayor desafío aparece precisamente al buscar la financiación. Cuando se trata de un proyecto nuevo, sin trayectoria previa ni un historial financiero consolidado, es habitual encontrarse con dificultades para acceder a la financición o que las garantías personales no sean suficientes. Y es aquí donde muchas iniciativas viables corren el riesgo de quedarse por el camino.

¿Y si el banco me pide garantías que no puedo aportar?

Esta situación es más habitual de lo que parece. A menudo, el problema no está en la calidad del proyecto, sino en la ausencia de garantías suficientes para respaldar la operación.

En estos casos, Asturgar puede desempeñar un papel decisivo. Nuestra función consiste en facilitar el acceso a la financiación a autónomos, emprendedores y pequeñas empresas mediante la concesión de avales que aporten seguridad adicional a las entidades financieras.

¿De qué manera puede ayudarme Asturgar con la obtención del crédito que necesito?

En Asturias, Asturgar trabaja precisamente para que la falta de garantías no impida desarrollar proyectos empresariales con potencial. A través de sus avales, contribuye a mejorar el acceso a la financición y a obtener condiciones más favorables en términos de plazo y coste financiero gracias a los acuerdos que mantiene con distintas entidades.

Además, el acompañamiento no comienza cuando surge un problema. Analizar con antelación las necesidades financieras del proyecto, evaluar su viabilidad y dimensionar adecuadamente la inversión necesaria puede evitar errores de cálculo y facilitar una toma de decisiones más sólida.

En resumen, ¿qué necesitas para emprender?

Una buena idea es importante, pero rara vez es suficiente. Emprender requiere preparación, capacidad de adaptación, consciencia y determinación. También exige rodearse de profesionales y entidades que aporten conocimiento, respaldo y herramientas para afrontar con mayor seguridad los momentos de incertidumbre.

Porque emprender siempre implicará asumir riesgos. La diferencia está en hacerlo en solitario o contar con los apoyos adecuados para que esos riesgos sean razonables y gestionables.

Si tienes un proyecto viable en Asturias, la falta de garantías no debería convertirse en el obstáculo que frene su desarrollo. Informarte, planificar bien y conocer los recursos a tu alcance son también parte del camino hacia el éxito empresarial.

En Asturgar te ofrecemos el respaldo financiero y el aval que tu negocio necesita para consolidarse. Habla con nosotros.