Nuevo choque (esta vez a costa de los impuestos) entre los socios del Gobierno regional: "No vamos a negociar nada", advierte IU

Nuevo choque a la vista entre el PSOE e Izquierda Unida, socios en el Gobierno asturiano, a cuenta de la política fiscal. Adrián Barbón aseguró el pasado mes de junio que el Ejecutivo debía concentrar esfuerzos en la clase media. "No podemos descolgarla de la atención fiscal. Lo estamos consiguiendo con las clases trabajadoras, pero hay una parte de la clase media que no se siente representada y tenemos que reflexionar sobre ello", dijo en el Parlamento.

Esa declaración, que el propio Barbón reafirmó posteriormente en el comité autonómico de la Federación Socialista Asturiana (FSA), ya sentó mal en IU. Este lunes, tras el Consejo de Gobierno, fue Guillermo Peláez, consejero de Hacienda y portavoz del Ejecutivo, quien volvió a incidir en la posibilidad de introducir rebajas fiscales para las clases medias.

"Seguimos las directrices del Presidente y tomamos buena nota. Comparto la idea que traslada el Presidente. Frente a una deriva reaccionaria tenemos que tener política útil; la gente se mueve por mejorar sus condiciones de vida y sus expectativas y ha dejado atrás los dogmatismos", afirmó.

"Los impuestos no son un dogma", clama IU

Las palabras de Peláez provocaron una respuesta casi inmediata de Izquierda Unida, que lanzó un mensaje de advertencia a su socio de gobierno.

"Los impuestos no son un dogma, como dice el consejero; son la única vía que tiene la mayoría social para que su vida cotidiana sea de calidad y goce de seguridad. Los servicios públicos o se financian con impuestos o no se financian. Lo que no es normal, y desde luego nosotros no lo entendemos así, es pedir dinero para la financiación autonómica y anunciar, al mismo tiempo, una bajada de impuestos", aseguró María José Miranda, secretaria de Organización de IU de Asturias, quien cerró la puerta a un hipotético apoyo de la coalición a una medida de ese tipo.

"O hay una mejora inmediata que sea percibida por la mayoría social en la dependencia, la atención primaria, las listas de espera y la universidad pública, o no vamos a negociar ningún tipo de política que lleve aparejada una bajada de impuestos", resaltó Miranda, que dejó además una advertencia directa al PSOE: "Tienen otros socios para hacer este tipo de reformas y plantear las elecciones del año que viene".

El tono de IU fue claramente de confrontación con el grupo liderado por Barbón. "¿Qué quiere decir el Gobierno con 'clases medias'? ¿Cuántas hay? Hay rentas altas, medias y bajas. Estas dos últimas dependen de su trabajo para vivir y de los servicios públicos para hacerlo con seguridad. Si los socialistas quieren asumir el lenguaje de los económicamente más poderosos, que lo hagan, pero con IU o se negocian mejoras públicas para las rentas del trabajo o no habrá reforma fiscal alguna", sostuvo la secretaria de Organización.

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Miranda también vinculó el debate fiscal a la negociación del futuro modelo de financiación autonómica. "Anunciar bajadas de impuestos debilita la posición de Asturias de cara a la negociación sobre el nuevo modelo de financiación. Pedir más en Madrid al tiempo que reducimos los ingresos aquí no es una buena vía. En este panorama, IU advierte: o hay una negociación sobre servicios públicos o no habrá ninguna negociación sobre reforma fiscal. Convendría que estas cosas, para que no suscitaran un rifirrafe en el Consejo de Gobierno, se hablaran antes", concluyó.