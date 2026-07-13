El fuego en Nava ya está controlado pero se mantienen seis incendios activos en Asturias
Los focos están localizados en Allande, Aller, Caso, Nava, Quirós y Cangas del Narcea
E.P.
Bomberos del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) continúan trabajando este lunes en seis incendios forestales localizados en Allande, Aller, Caso, Nava, Quirós y Cangas del Narcea, este último correspondiente al sector asturiano del incendio declarado en Villablino (León).
Según ha informado el SEPA, el incendio forestal de Pico Hospital, en Allande, se encuentra estabilizado y durante la jornada será revisado por los bomberos con base en Ibias.
En Aller, el jefe de Bomberos de la Zona Centro revisará desde uno de los helicópteros de extinción el incendio de Río Aller-Puerto de Vegarada, que este domingo ya había quedado controlado.
En Caso, al ser el incendio declarado en una zona alta de difícil acceso, está previsto que intervengan los bomberos con base en Proaza, apoyados por un helicóptero de extinción.
Por su parte, el incendio forestal del Monte de Casielles, en El Cantu (Nava), ha quedado controlado, si bien los bomberos mantendrán una vigilancia activa sobre la zona.
En Quirós, en la Collada de Porciles, en el límite con Lena, trabajarán el jefe de Bomberos de la Zona Centro y efectivos con base en Mieres.
Asimismo, el SEPA mantiene la colaboración con la comunidad de Castilla y León en las labores de extinción del incendio de Villablino, en el sector asturiano de Leitariegos (Cangas del Narcea), donde intervendrán bomberos con base en Cangas del Narcea y dos cooperativas forestales.
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