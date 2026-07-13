Navia consolida las actuales tendencias residenciales con un nuevo inmueble eficiente

undada en 1981 e integrada en un grupo familiar asturiano, la compañía Geinco cuenta con la clasificación máxima —categoría F en todos los grupos de edificación—, un aval de solvencia técnica al alcance de muy pocas constructoras. Su ámbito de actuación, además de Asturias, se extiende a la comunidad autónoma de Aragón.

Con estas credenciales, Geinco vuelve a colocarse a la vanguardia con la construcción del edificio «Las Redes II» en la capital del concejo de Navia. La primera fase, pionera en el Occidente asturiano en eficiencia energética y una de las primeras promociones de la comarca adaptadas a la normativa de habitabilidad y accesibilidad universal del Principado, se convirtió en la referencia de la obra nueva en la comarca. Esta segunda fase culmina aquel proyecto y confirma la apuesta por la eficiencia en el presente y de cara al futuro.

«Respira su Luz» será de nuevo el eslogan con el que se comercialice esta segunda fase. Hace referencia, a la luminosidad de la zona y a la ubicación de la parcela donde se construye, bañada por los rayos del sol por la mañana y por la tarde. Un atractivo muy importante a la hora de adquirir una vivienda en este lugar.

Este moderno proyecto de 27 viviendas, con sus plazas de garaje y trasteros, ha obtenido la máxima calificación energética, la letra A, por lo que será una construcción de bajo consumo de energía, baja demanda de calefacción y mínimas emisiones de CO2, adaptándose así a las tendencias y demandas actuales.

Desde Geinco no solo persiguen adaptarse a las tendencias energéticas, sino que se han adelantado a ellas ajustando el edificio a las normas de habitabilidad del Principado, que introducen el concepto de accesibilidad universal: viviendas pensadas para todas las personas y para todas las etapas de la vida. Las nuevas viviendas de Navia gozarán de una comodidad interior en armonía con el cuidado al medio ambiente.

Destaca la fachada SATE (Sistema de Aislamiento Térmico por el Exterior), que reduce la demanda energética con la colocación de un aislamiento térmico continuo por el exterior. Este sistema evita la formación de condensaciones superficiales e intersticiales y elimina los puentes térmicos de forjados y pilares, que dan lugar a pérdidas energéticas. Las viviendas contarán con renovación de aire con recuperación de calor de alto rendimiento, un sistema que extrae el aire viciado, insufla aire nuevo filtrado en salón y dormitorios y aprovecha la energía del aire extraído, mejorando la calidad del aire interior y generando ahorros energéticos adicionales. Geinco mejora incluso las calidades de la Fase I. Incorpora suelo radiante por agua que evita radiadores en las paredes. Las plazas de garaje serán más amplias con espacio para bicicletas y preinstalación para la recarga de vehículos eléctricos.

Comercializa: Agencia Inmobiliaria Natalia González

Web: www.agencianataliagonzalez.com

Teléfono: 985 47 35 07. Dirección: Av. Regueral, 10. 33710 Navia.